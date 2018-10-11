Pedullà: "La Fiorentina blinda Biraghi e segue Di Lorenzo dell'Empoli. Laurini e Thereau via a gennaio"

A Radio Bruno ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:"La Fiorentina fa bene a blindare Biraghi, quello del terzino sinistro non è un ruolo in cui ci sono tanti giocatori...

A Radio Bruno ha parlato l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:

"La Fiorentina fa bene a blindare Biraghi, quello del terzino sinistro non è un ruolo in cui ci sono tanti giocatori. La scorsa estate la società viola ha rifiutato tanti soldi per diversi dei propri tesserati.

Mi sarei aspettato di più da Pjaca ma bisogna avere un po’ di pazienza. E’ in ritardo di condizione e paga un po’ di pesi psicologici ma alla lunga il rendimento sarà buono, sulle sue qualità non si discute. Lo stesso discorso vale per Gerson.

Piace Di Lorenzo dell’Empoli, è un ragazzo di qualità che ha molti estimatori. A gennaio può andare via Laurini così come Thereau ma è il mercato di riparazione, è presto per parlarne. Mi sembra strano che per l’ex Udinese non siano arrivate offerte per lui, non credo che la Fiorentina lo tratterrà oltre gennaio"