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La Nazione, vendere Maxi Olivera per prendere dall'Empoli Di Lorenzo. Ecco la formula

La Fiorentina avrebbe in mente una doppia operazione di mercato per quanto riguarda il fronte difensivo. Ai viola da tempo piace il difensore dell’Empoli Di Lorenzo. A Gennaio potrebbe esser fatto un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 11:12
La Nazione, vendere Maxi Olivera per prendere dall'Empoli Di Lorenzo. Ecco la formula - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Maxi Olivera
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Maxi Olivera
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La Fiorentina avrebbe in mente una doppia operazione di mercato per quanto riguarda il fronte difensivo. Ai viola da tempo piace il difensore dell’Empoli Di Lorenzo. A Gennaio potrebbe esser fatto un tentativo, che potrebbe essere incentivato da un’altra operazione. Maxi Olivera è da mesi in lista partenti. In estate non si era concretizzato il trasferimento in Messico, ma a Gennaio il giocatore potrebbe lasciare Firenze. Si valutano opzioni in Sudamerica. Ecco che allora i viola potrebbero avviare una trattativa con gli azzurri per Di Lorenzo. La base è quella del prestito con diritto di riscatto.

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