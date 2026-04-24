La Roma licenzia Ranieri con un comunicato e lo attacca: "La Roma verrà sempre al primo posto"

Con un comunicato la Roma ha scelto nettamente di dare fiducia a Gasperini e di conseguenza licenziare Claudio Ranieri

Con un comunicato la Roma ha scelto nettamente di dare fiducia a Gasperini e di conseguenza licenziare Claudio Ranieri. Nel comunicato non sono mancate frecciate all'ex allenatore della Fiorentina:

"L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia."