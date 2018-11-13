Ag. Biraghi: "Cristiano è il più forte terzino sinistro della serie A. Di Lorenzo a gennaio..."

L'agente Mario Giuffredi, intercettato da RMC Sport agli Italian Sport Awards, ha parlato dei vari temi della Serie A e di diversi suoi assistiti.Sulla classifica di A"Me l’aspettavo così, la Juve dim...

L'agente Mario Giuffredi, intercettato da RMC Sport agli Italian Sport Awards, ha parlato dei vari temi della Serie A e di diversi suoi assistiti.

Sulla classifica di A

"Me l’aspettavo così, la Juve dimostra sempre di essere la squadra più forte ed organizzata. Il Napoli sta dando continuità ai risultati degli scorsi anni. Inter si è migliorata".

Sui suoi assistiti

"Sono contento per Biraghi e Sepe. Biraghi per tanti anni non è stato preso in considerazione. E’ il terzino più forte del campionato. Piaceva a Mirabelli e Gattuso al Milan. Poi non se n’è più parlato visto il cambio di società. Si voleva lavorare ancora un anno. Sepe non ha mai giocato, oggi sta dimostrando di essere uno dei portieri più forti in Italia".

Su Di Lorenzo e altri

"E’ un giocatore molto forte, che può ambire a squadre importanti, già diverse lo seguono. Ma è il suo primo anno in A e deve fare bene fino alla fine. Si giocherà il posto in Nazionale con Conti. E’ il più forte di tutti".

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