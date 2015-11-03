Notizie Italia Fiorentina

Gravina attacca: "Troppe falsità, non penso d'aver fallito, le mie dimissioni un atto d'amore"
29 aprile 2026 22:11
Allegri chiude alle voci sulla Nazionale: “Non c’è stata nessuna telefonata. Penso solo al Milan”
19 aprile 2026 19:00
Nazione si scaglia contro l’Italia: “Gestione superficiale di Kean, piano di recupero spazzato via”
19 aprile 2026 08:39
Kean e lo scherzo de Le Iene sul ripescaggio dell’Italia: “Ma che ca**o dici? Io ci sono. Mister devi esserci”
17 aprile 2026 23:02
Gravina ironizza: "Ho sbagliato io due rigori, forse mi sarei dovuto allenare di più"
12 aprile 2026 11:47
Locatelli non si nasconde: “L’eliminazione dell’Italia mi ha sfondato, è stata una batosta”
12 aprile 2026 00:05
In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: "Fallisco solo quando mi arrendo"
11 aprile 2026 21:31
Pio Esposito: "Convinto di tirare il primo rigore con l'Italia. Mi sentivo sicuro, poi è andata male"
11 aprile 2026 12:06
Utilizzo U21 italiani: domina Palestra, Comuzzo e Ndour tra i più usati. All'estero spicca Kayode.
10 aprile 2026 19:41
Serie A, nessun futuro, vecchia e senza italiani: età media 27 anni, stranieri al 67,9%
08 aprile 2026 22:55
Donnarumma: "Mai chiesto un euro alla Nazionale: ora è dura ma l'Italia tornerà grande"
08 aprile 2026 22:36
Mondiali: Se l'Iran decidesse di rinunciare sarà la FIFA a decidere. Ipotesi ripescaggio per l'Italia.
08 aprile 2026 22:02
Marotta duro: "Italia? Noi dal 2006, al netto dell'Europeo vinto, non siamo stati competitivi"
06 aprile 2026 09:54
Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"
06 aprile 2026 09:54
Bucchioni svela: "Ci sarà un Conte-bis in Nazionale. De Laurentiis non sarà un ostacolo"
06 aprile 2026 09:42
Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"
04 aprile 2026 16:51
Rivera a gamba tesa su Mancini: "Scappato in Arabia, spero non torni come ct dell'Italia"
04 aprile 2026 13:31
Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"
03 aprile 2026 23:50
Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona
03 aprile 2026 23:05
Italia, ad ore l'addio di Gattuso. Corriere della Sera: "Tratta per lo staff. Colpito dal fallimento sportivo"
03 aprile 2026 09:25
Del Piero si sfoga: “Serve qualcosa di più che pensare solo a salvarsi il cu*o. Soluzioni? Molto lontane”
03 aprile 2026 08:55
Galli punge l’Italia: “La Bosnia è più forte? Ma com’è che loro prendono 300 mila euro e i nostri sono strapagati?”
03 aprile 2026 08:51
Nazione: “Kean è tornato provato mentalmente, domani in panchina. Obiettivo averlo al 100% per Londra”
03 aprile 2026 08:33
Italia, torna Mancini? 37 risultati utili consecutivi e un Europeo spazzati via dalla Macedonia
02 aprile 2026 22:54
Clamoroso: Italia pronta al ripescaggio mondiale, l’Iran può aprire le porte agli Azzurri
02 aprile 2026 22:13
Cassano: "I calciatori italiani sono scarsi; escluso Donnarumma gli altri sono delle pippe allucinanti"
02 aprile 2026 21:58
Amoruso: "Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l'errore della Bosnia"
02 aprile 2026 19:00
Capello: "Kean non andava tolto, ha avuto sfortuna nell'occasione sprecata per il 2-0"
02 aprile 2026 14:26
Criscitiello annuncia: “Gravina si dimette”. Poi svela: “Abodi ha già chiamato Mancini”
02 aprile 2026 12:44
Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”
02 aprile 2026 12:02
Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”
02 aprile 2026 09:08
Mauro su Kean: “Il centravanti dell’Italia lotta per non retrocedere. È un sistema impazzito, dannoso”
02 aprile 2026 09:04
Corriere Fiorentino: “Ndour e Comuzzo rigenerati dalla cura Baldini in U21. Il difensore spera di partire dal 1’”
02 aprile 2026 09:03
Sky Sport svela: “Gattuso non sarà più il ct dell’Italia. Conte e Allegri in pole per sostituirlo”
02 aprile 2026 00:49
Kean deluso, Ndour sorride: due stati d’animo e un’unica missione, la salvezza della Fiorentina
01 aprile 2026 23:01
Renzi: "Federazione e club avanti tra raccomandazioni e servilismo, bisogna resettare"
01 aprile 2026 22:28
Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"
01 aprile 2026 19:02
Kayode potrebbe cambiare Nazionale: La Nigeria lo vuole convincere per andare ai Mondiali
01 aprile 2026 18:40
Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"
01 aprile 2026 18:30
Disfatta Italia: lancio di uova contro la sede della FIGC e striscioni contro Gravina. La rabbia dei tifosi
01 aprile 2026 14:55
Abodi attacca Gravina: “È evidente che il calcio italiano va rifondato, a partire dai vertici FIGC”
01 aprile 2026 14:37
De Laurentiis: "Le mie idee sono chiare da 10 anni. Va azzerato tutto, con Malagò torneremmo forti"
01 aprile 2026 12:45
Agresti duro: “Gravina prova a resistere in ogni modo. Non siamo più nell’élite del calcio, il sistema va rifondato
01 aprile 2026 12:41
Gazzetta rivela: "Gattuso pronto a salutare l'Italia prima che il contratto si esaurisca a giugno"
01 aprile 2026 12:36
Scaloni: "Ennesimo Mondiale senza Italia, che tristezza! Eliminazione dura e ingiusta"
01 aprile 2026 10:27
Ct Galles: "Come fa l'Italia a saltare 3 Mondiali di fila? Ne hanno vinti 4, è assurdo"
01 aprile 2026 10:27
Zazzaroni duro: "Italia? Non solo un flop. È il fallimento plastico di un sistema. Responsabilità chiare"
01 aprile 2026 09:57
Moviola CorSport: "Muharemovic da rosso su Palestra. Dubbi anche sul suo tocco di braccio"
01 aprile 2026 09:57
Polverosi: "Italia? Rivoluzioni, dimissioni, fughe, non me ne frega niente. A casa anche stavolta"
01 aprile 2026 09:35
Gazzetta: “Italia, Kean ha preso un colpo, a tratti zoppicava: ha resistito fino al 72’ poi si è arreso”
01 aprile 2026 08:46
Gravina: "Complimenti ai ragazzi e a Gattuso, un grande allenatore a cui chiedo di rimanere"
01 aprile 2026 00:34
Gattuso: "Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire"
31 marzo 2026 23:51
Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali
31 marzo 2026 23:48
Kean nella storia della Nazionale: sei partite consecutive a segno, come tre leggende azzurre
31 marzo 2026 22:53
Nella partita per la qualificazione al mondiale tra Bosnia e Italia sarà assente la Goal Line Technology
31 marzo 2026 17:14
Toni: “Non sarà una gara facile, l’Italia l’ha aspettata da anni. Kean? Giusto puntare su di lui”
31 marzo 2026 10:05
A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia
30 marzo 2026 22:27
Bucciantini: "Kean può essere il centravanti del Mondiale; è uno dei 9 più forti del calcio europeo"
30 marzo 2026 20:12
Dzeko: “Nessun problema con DiMarco. Però se l’Italia aveva paura del Galles qualcosa non va”
30 marzo 2026 12:10
Kean pronto a trascinare l’Italia contro la Bosnia. In attacco è lui l’unico sicuro di partire titolare
30 marzo 2026 11:54
“Moise… che ne pensi?”. Gazzetta: “Gattuso ha messo Kean al centro dell’Italia”
30 marzo 2026 08:52
Zoff: "Per andare al mondiale punto su Kean, l'esultanza per la Bosnia non mi è piaciuta per niente"
29 marzo 2026 12:49
Minotti: "Kean con la Fiorentina nelle ultime settimane si è gestito, tiene troppo al Mondiale"
27 marzo 2026 23:20
"Ho visto il video degli azzurri che esultano, felici di giocare contro di noi, si sbagliano"
27 marzo 2026 23:20
Amoruso: "Se la Bosnia schiera Dzeko che ha 41 anni un motivo ci sarà. Italia tecnicamente superiore".
27 marzo 2026 19:51
Kean si è preso l'Italia: in 12 partite da titolare con la nazionale ha segnato 12 gol, 7 nelle ultime 5
27 marzo 2026 12:38
(VIDEO) L'Italia esulta al passaggio della Bosnia. Sui social la rabbia dei bosniaci: "Ne terremo di conto"
27 marzo 2026 11:42
Un Dzeko infinito sbanca Cardiff con la Bosnia. Martedì a Zenica il duello mondiale con Kean
27 marzo 2026 00:15
Ndour tra Fiorentina e U21: "A Firenze stagione difficile, ma sto crescendo anche come uomo"
26 marzo 2026 23:46
Commisso esalta Kean dopo il gol con l’Italia: "Good job and congratulations Moise”
26 marzo 2026 23:46
Kean: "Mi sono sentito il Paese sulle spalle. E' stato bello essere di aiuto, ora testa alla prossima".
26 marzo 2026 23:08
Gattuso: "C'è stato da faticare, ci hanno sorpreso. Ci andremo a giocare questa finale".
26 marzo 2026 22:58
Italia- Irlanda del Nord 2-0: Kean chiude i conti con un gol da applausi. Mondiali più vicini
26 marzo 2026 22:42
Gazzetta: “Italia, Kean avrebbe percepito la panchina come una bocciatura. Giocherà i primi 60’”
26 marzo 2026 10:02
Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°
25 marzo 2026 23:12
Gattuso: "Chi gioca domani davanti? Abbiamo attaccanti forti e ne sono consapevole"
25 marzo 2026 20:01
Zoff non ha dubbi: "L'Italia andrà al Mondiale. Ma vanno lasciati da parte i veleni e le rivalità del campionato"
25 marzo 2026 12:06
Corriere dello Sport esalta Fagioli: "Uno così avrebbe fatto comodo all'Italia che si vuole prendere il Mondiale"
24 marzo 2026 08:39
Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”
24 marzo 2026 07:53
Chiesa dà forfait. Gattuso: "Se non sta al 100% e non se la sente è giusto che torni a casa"
23 marzo 2026 19:22
Gattuso:"Giocatori come Fagioli meritavano la convocazione. Ho dato continuità al gruppo già formato"
23 marzo 2026 14:55
Chiesa salta i playoff per il mondiale. Lo staff medico non lo ha ritenuto pronto per giocare
23 marzo 2026 11:36
Tuttosport riporta: "Gattuso è sollevato, Kean sta bene e verrà convocato in Nazionale per gli spareggi"
16 marzo 2026 13:49
Gazzetta: “Gattuso non ha intenzione di rinunciare a Kean, i playoff mondiali sono vicini”
15 marzo 2026 08:48
Cassano elogia Prandelli: "Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze"
10 marzo 2026 14:35
Amoruso sulla difesa: "Rugani ha esperienza, può aiutare. Stiamo peggiorando rispetto a inizio anno".
13 febbraio 2026 18:50
Fiducia a Fortini, un altro figlio d'arte entrato nel cuore di Firenze. Sveglia Italia, largo ai giovani
09 dicembre 2025 21:27
Emozione Cobolli in Davis: "Dedico questa vittoria a mia mamma, mio fratello e Bove"
21 novembre 2025 22:57
Gravina: “Convinto che andremo ai Mondiali, i ragazzi non sono così scarsi come si vuole fare credere”
20 novembre 2025 16:29
Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”
20 novembre 2025 15:45
Play off Mondiali: L'Italia di Gattuso pesca in semifinale l'Irlanda del Nord, si gioca in casa il 26 marzo
20 novembre 2025 13:56
Sorteggio Playoff Mondiali: Italia tra l’incubo Macedonia e lo spauracchio Svezia
18 novembre 2025 23:56
Sabatini: "Pioli non è più l'allenatore che Firenze ha conosciuto, è stata una grande delusione in tutto"
17 novembre 2025 13:40
Abodi: "Credo che faremo uno stage a Febbraio per aiutare la Nazionale, il modello tecnico va rivisto"
17 novembre 2025 12:54
Italia, scossa nel finale: due lampi abbattono la Moldavia e allontanano le polemiche
13 novembre 2025 23:07
Corriere Fiorentino: “Fiorentina infastidita su Kean. Parole Gattuso? Allo staff medico non ha fatto piacere”
11 novembre 2025 09:17
Corriere dello Sport: "Forfait Kean con l'Italia. Oggi il sostituto, chanche per Piccoli"
09 novembre 2025 09:53
Corriere Fiorentino non ha dubbi: "Kean out per la botta alla tibia: non andrà in Nazionale"
09 novembre 2025 09:38
Nazione: “Kean con l’Italia, Comuzzo invece ritrova l’Under 21”
08 novembre 2025 09:07
Convocati Italia: Gattuso fa fuori Piccoli e Nicolussi Caviglia, regolarmente convocato invece Kean
07 novembre 2025 12:51
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