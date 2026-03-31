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Gattuso: “Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire”

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Gattuso: “Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire”

Redazione

31 Marzo · 23:51

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 23:51

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La delusione visibile di Rino Gattuso al termine di Bosnia-Italia che vede gli azzurri eliminati ai calci di rigore

E’ visibilmente provato Gennaro Gattuso dopo l’eliminazione dell’Italia dal playoff del Mondiale subita per mano della Bosnia.
Gli azzurri non parteciperanno al prossimo Mondiale per la terza edizione consecutiva.
Le parole del ct dell’Italia ai microfoni di Rai Uno:

Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta cosi. Questo è il calcio, fa male.
Ci serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l’Italia.
Una mazzata cosi è difficile da digerire. Penso che oggi è ingiusto però il calcio è questo. Sono da molti anni nel mondo del calcio però è difficile da digerire questa. Hanno sorpreso anche me per il cuore che ci hanno messo e per l’attaccamento.Io chiedo scusa e non ce l’ho fatta, però i ragazzi oggi mi hanno impressionato.”

Sul futuro:
Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi fa male e ci dispiace.”

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