Notizie Gattuso Fiorentina

Gattuso, addio alla Nazionale con dolore: "La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio"
03 aprile 2026 17:33
Rino Gattuso lascia la Nazionale dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026
03 aprile 2026 13:49
Italia, ad ore l'addio di Gattuso. Corriere della Sera: "Tratta per lo staff. Colpito dal fallimento sportivo"
03 aprile 2026 09:25
Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”
02 aprile 2026 12:02
Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”
02 aprile 2026 09:08
Sky Sport svela: “Gattuso non sarà più il ct dell’Italia. Conte e Allegri in pole per sostituirlo”
02 aprile 2026 00:49
Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"
01 aprile 2026 19:02
Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"
01 aprile 2026 18:30
Gazzetta rivela: "Gattuso pronto a salutare l'Italia prima che il contratto si esaurisca a giugno"
01 aprile 2026 12:36
Gattuso: "Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire"
31 marzo 2026 23:51
Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali
31 marzo 2026 23:48
A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia
30 marzo 2026 22:27
“Moise… che ne pensi?”. Gazzetta: “Gattuso ha messo Kean al centro dell’Italia”
30 marzo 2026 08:52
Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”
27 marzo 2026 16:35
Gattuso: "C'è stato da faticare, ci hanno sorpreso. Ci andremo a giocare questa finale".
26 marzo 2026 22:58
Repubblica: "Kean al centro del progetto azzurro: la Viola aspetta i suoi gol"
26 marzo 2026 10:16
Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°
25 marzo 2026 23:12
Gattuso: "Chi gioca domani davanti? Abbiamo attaccanti forti e ne sono consapevole"
25 marzo 2026 20:01
Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”
24 marzo 2026 23:21
Sabatini: "L’Italia andrà ai Mondiali anche se Gattuso ha snobbato Fagioli, uno tra gli italiani più in forma"
24 marzo 2026 14:25
Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”
24 marzo 2026 07:53
Chiesa dà forfait. Gattuso: "Se non sta al 100% e non se la sente è giusto che torni a casa"
23 marzo 2026 19:22
Tuttosport riporta: "Gattuso è sollevato, Kean sta bene e verrà convocato in Nazionale per gli spareggi"
16 marzo 2026 13:49
Corriere Fiorentino: “Fagioli come il Pek, imprescindibile. Gattuso non sembra essersi accorto”
15 marzo 2026 09:03
Gazzetta: “Gattuso non ha intenzione di rinunciare a Kean, i playoff mondiali sono vicini”
15 marzo 2026 08:48
Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?
11 marzo 2026 18:22
TMW anticipa: "Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti"
06 marzo 2026 14:19
Gazzetta ricorda le parole di Pirlo: "Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia"
23 febbraio 2026 09:26
Gattuso riunisce il gruppo azzurro a Milano: a cena presente anche Kean
10 febbraio 2026 10:43
Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”
20 novembre 2025 15:45
Gattuso: "Preferivo essere preso a pallonate. Questa serata non la meritavano i nostri tifosi"
17 novembre 2025 11:53
Calamai attacca Gattuso: "Sbagliato puntare il dito su Kean e la Fiorentina, il ruolo di CT richiede equilibrio"
16 novembre 2025 15:50
Nicoletti: "Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina"
13 novembre 2025 13:37
Ferrari risponde a Gattuso: "Se Kean viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni"
12 novembre 2025 18:38
Corriere Fiorentino: “Fiorentina infastidita su Kean. Parole Gattuso? Allo staff medico non ha fatto piacere”
11 novembre 2025 09:17
Corriere dello Sport: "Forfait Kean con l'Italia. Oggi il sostituto, chanche per Piccoli"
09 novembre 2025 09:53
Stoccata di Ventura a Gattuso: "Oggi si celebrano i playoff. Ai miei tempi erano un fallimento"
16 ottobre 2025 11:44
Azzurri in campo contro Israele: Piccoli destinato alla panchina, pericolo tribuna per Nicolussi Caviglia
14 ottobre 2025 08:37
Gattuso: “Mi piacciono i giocatori che hanno fame, Kean è uno di questi. Recuperarlo era difficile”
13 ottobre 2025 17:26
Gattuso su Piccoli: "Ha grandi doti, se Kean dovrà lasciare la nazionale per infortunio lo sostituirà lui"
12 ottobre 2025 12:04
Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"
11 ottobre 2025 15:52
Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"
10 ottobre 2025 22:51
Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"
10 ottobre 2025 12:03
Il corriere dello sport e l'Italia si aggrappano alla Fiorentina: "Kean portaci al mondiale"
10 ottobre 2025 10:55
Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"
07 ottobre 2025 20:46
Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"
07 ottobre 2025 19:11
Gattuso striglia Kean: "Deve dare qualcosa in più e non cercare sempre degli alibi, deve stare fermo"
07 ottobre 2025 15:32
Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"
03 ottobre 2025 20:59
Gattuso presente per la prima volta al Franchi per Fiorentina-Napoli da ct della nazionale
14 settembre 2025 20:36
Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”
05 settembre 2025 23:13
L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui
05 settembre 2025 22:54
Sacchi su Kean: "Grande talento, può vincere la classifica dei marcatori del campionato"
03 settembre 2025 14:39
Convocati Italia di Gattuso: Della Fiorentina c'è solo Kean, assenti Comuzzo e Fagioli
29 agosto 2025 19:12
Spalletti: "Ho deluso le aspettative di tutti, ma il calcio italiano non è affatto in crisi"
12 agosto 2025 14:38
Gazzetta: “Ranieri un guerriero leader. Può piacere a Gattuso, che potrebbe convocarlo”
27 luglio 2025 10:13
Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni
25 luglio 2025 18:52
Bucchioni: "Kean è stato riconoscente verso la Fiorentina, questo è un bellissimo gol per Pioli e Gattuso"
16 luglio 2025 13:14
Tracollo Italia: la Nazionale è fuori dalla top 10 FIFA e rischia la quarta fascia al Mondiale
10 luglio 2025 14:54
Tuttosport rivela: "Gattuso preoccupato dalla situazione Kean: il CT lo vuole protagonista a Firenze"
06 luglio 2025 12:13
Sentite Gravina: "L'Italia ha bisogno di Gattuso, sarà l'uomo dei risultati"
19 giugno 2025 14:25
Bucchioni: "Kean sta valutando tutte le offerte, non è sicuro di restare alla Fiorentina"
19 giugno 2025 13:39
Gattuso: "Non siamo scarsi, i giocatori forti li abbiamo, abbiamo l'obbligo di andare al Mondiale"
19 giugno 2025 13:15
L'Italia riparte da Gennaro Gattuso: annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale
15 giugno 2025 15:40
Schira:"Gattuso ha deciso il suo staff" Bonucci collaboratore e l'ex Fiorentina Lupatelli come preparatore portieri.
15 giugno 2025 12:42
Montolivo attacca Gattuso: "Non è una persona che gode della mia stima. Scorretto e in malafede"
14 giugno 2025 00:39
TMW rivela: "Gattuso sempre più vicino a diventare il nuovo CT dell'Italia. Domani incontro con Gravina"
11 giugno 2025 23:41
Di Marzio annuncia: "La federazione vuole Gattuso come nuovo CT, Pioli verso la Fiorentina"
10 giugno 2025 15:18
Pedullà rivela: "Anche Gattuso in corsa per la panchina della Lazio, presto ci sarà un incontro"
28 maggio 2025 12:29
Amoruso: "Bove ha inseguito pure le zanzare che c'erano nello stadio. Mi ha ricordato Gattuso"
07 ottobre 2024 18:57
Gattuso ci ricasca: "Il Presidente mi ha fatto promesse mai mantenute ma per adesso continuo a lottare"
18 settembre 2024 11:46
Gattuso raggiunge Kalinic in Croazia: è lui il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato
12 giugno 2024 21:03
Gattuso ha raggiunto l'accordo con l'Al Taawoun, squadra del massimo campionato saudita, per la prossima stagione
20 maggio 2024 21:21
Gattuso può tornare in panchina: l'ex viola (per poco) tentato dall'Arabia Saudita
11 maggio 2024 14:29
Parla l'ex Fiorentina, Veretout: "L'esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose"
09 marzo 2024 17:31
È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte
29 febbraio 2024 11:13
Bigica già in bilico a Sassuolo, spunta l'idea che porta a Gennaro Gattuso
28 febbraio 2024 22:31
Presidente del Marsiglia: "Gattuso è arrivato in un momento difficile, mi assumo le mie responsabilità"
20 febbraio 2024 18:14
Montolivo bordata a Gattuso: "Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede"
16 settembre 2023 17:11
Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore
13 settembre 2023 18:43
Gattuso ammette: "Amrabat mi somiglia, al mondiale mi ha fatto emozionare, tirava fuori energia"
20 marzo 2023 12:34
Gattuso fallisce ancora: ufficiale l'esonero. Lascia il Valencia ad un punto dalla zona retrocessione
30 gennaio 2023 19:19
L'avventura di Gattuso al Valencia è un fallimento. Fuori dal campo le cose vanno peggio, ladri in casa
09 gennaio 2023 15:08
Gattuso pazzo di Amrabat: "Da tempo non vedevo giocatore come me, al Mondiale mi ha commosso"
25 dicembre 2022 19:20
De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"
18 novembre 2022 00:33
Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah
16 novembre 2022 12:16
Dopo la Fiorentina l'avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite
10 settembre 2022 21:37
Gattuso parla della Fiorentina: "Ho sbagliato a non parlare, non ho detto addio per un altro accordo"
22 luglio 2022 11:36
Ag. Torreira: "Abbiamo un preaccordo con Gattuso per andare a Valencia. Lo voleva già alla Fiorentina"
13 luglio 2022 15:19
Gattuso senza pace a Valencia. Fuma durante l'allenamento ed è subito bufera social
07 luglio 2022 22:02
Ferrara sfotte: "Il Valencia ha preso Gattuso perchè ogni volta che se ne va arriva l'allenatore giusto"
02 luglio 2022 13:04
Gattuso, ci risiamo: il tecnico medita l'addio al Valencia. Non è soddisfatto del mercato
01 luglio 2022 11:38
Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l'agente lo offre all'amico Mourinho: oggi l'incontro
22 giugno 2022 17:10
Dalla Germania, la Fiorentina vuole Alderete dell'Herta se parte Milenkovic. Occhio al Valencia di Gattuso
14 giugno 2022 13:00
Pedullà parla di Demme: "Potrebbe lasciare il Napoli e accasarsi a Valencia, allenato da Gattuso"
14 giugno 2022 00:03
Gattuso sbotta e si difende: "Mai comprato un giocatore di Mendes. Sono suo amico: il problema è vostro"
09 giugno 2022 20:12
L'accanimento su Gattuso da parte del movimento Valencianista non è più calcio, si pensi al campo
04 giugno 2022 20:02
Gattuso furioso: "Adesso mi sono stufato, la mia storia parla per me, è ora di darsi un calmata"
04 giugno 2022 14:26
Tifosi del Valencia furiosi su Gattuso, non lo vogliono: "É contro le donne, i gay e le persone di colore"
03 giugno 2022 16:01
Dal Portogallo, Gattuso vuole Sergio Oliveira come mediano. Valencia abbandona Torreira?
03 giugno 2022 10:32
Il Valencia di Gattuso si inserisce per Torreira. La Fiorentina sta cercando uno sconto dall'Arsenal
01 giugno 2022 20:01
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