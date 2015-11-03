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Notizie Gattuso Fiorentina

Gattuso, addio alla Nazionale con dolore: "La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio"

03 aprile 2026 17:33

Rino Gattuso lascia la Nazionale dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026

03 aprile 2026 13:49

Italia, ad ore l'addio di Gattuso. Corriere della Sera: "Tratta per lo staff. Colpito dal fallimento sportivo"

03 aprile 2026 09:25

Rossi: “Bisogna attaccare il sistema Italia. Io ringrazio Gattuso e i calciatori, hanno dato tutto”

02 aprile 2026 12:02

Nazione: “Post Gattuso? Conte ed Allegri in pole per la panchina dell’Italia. Mancini? Prontissimo”

02 aprile 2026 09:08

Sky Sport svela: “Gattuso non sarà più il ct dell’Italia. Conte e Allegri in pole per sostituirlo”

02 aprile 2026 00:49

Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"

01 aprile 2026 19:02

Flachi: "Kean non doveva uscire ieri, era l'unico che poteva essere pericoloso in attacco"

01 aprile 2026 18:30

Gazzetta rivela: "Gattuso pronto a salutare l'Italia prima che il contratto si esaurisca a giugno"

01 aprile 2026 12:36

Gattuso: "Io chiedo scusa, non andremo al Mondiale: una mazzata cosi è difficile da digerire"

31 marzo 2026 23:51

Cuore e sofferenza non bastano, l'Italia per la terza volta consecutiva non va ai mondiali

31 marzo 2026 23:48

A Zenica è psicosi Italia: presunta “spia” militare sorpresa a filmare l’allenamento della Bosnia

30 marzo 2026 22:27

“Moise… che ne pensi?”. Gazzetta: “Gattuso ha messo Kean al centro dell’Italia”

30 marzo 2026 08:52

Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”

27 marzo 2026 16:35

Gattuso: "C'è stato da faticare, ci hanno sorpreso. Ci andremo a giocare questa finale".

26 marzo 2026 22:58

Repubblica: "Kean al centro del progetto azzurro: la Viola aspetta i suoi gol"

26 marzo 2026 10:16

Italia, tra paure e certezze a Bergamo c'è l’Irlanda del Nord. Gattuso conferma Kean dal 1°

25 marzo 2026 23:12

Gattuso: "Chi gioca domani davanti? Abbiamo attaccanti forti e ne sono consapevole"

25 marzo 2026 20:01

Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”

24 marzo 2026 23:21

Sabatini: "L’Italia andrà ai Mondiali anche se Gattuso ha snobbato Fagioli, uno tra gli italiani più in forma"

24 marzo 2026 14:25

Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”

24 marzo 2026 07:53

Chiesa dà forfait. Gattuso: "Se non sta al 100% e non se la sente è giusto che torni a casa"

23 marzo 2026 19:22

Tuttosport riporta: "Gattuso è sollevato, Kean sta bene e verrà convocato in Nazionale per gli spareggi"

16 marzo 2026 13:49

Corriere Fiorentino: “Fagioli come il Pek, imprescindibile. Gattuso non sembra essersi accorto”

15 marzo 2026 09:03

Gazzetta: “Gattuso non ha intenzione di rinunciare a Kean, i playoff mondiali sono vicini”

15 marzo 2026 08:48

Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?

11 marzo 2026 18:22

TMW anticipa: "Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti"

06 marzo 2026 14:19

Gazzetta ricorda le parole di Pirlo: "Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia"

23 febbraio 2026 09:26

Gattuso riunisce il gruppo azzurro a Milano: a cena presente anche Kean

10 febbraio 2026 10:43

Gattuso dopo il sorteggio: “Spero che il campionato italiano si fermi per i playoff di marzo”

20 novembre 2025 15:45

Gattuso: "Preferivo essere preso a pallonate. Questa serata non la meritavano i nostri tifosi"

17 novembre 2025 11:53

Calamai attacca Gattuso: "Sbagliato puntare il dito su Kean e la Fiorentina, il ruolo di CT richiede equilibrio"

16 novembre 2025 15:50

Nicoletti: "Ferrari è stressato, lui ora ha tutta la pressione addosso della Fiorentina"

13 novembre 2025 13:37

Ferrari risponde a Gattuso: "Se Kean viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni"

12 novembre 2025 18:38

Corriere Fiorentino: “Fiorentina infastidita su Kean. Parole Gattuso? Allo staff medico non ha fatto piacere”

11 novembre 2025 09:17

Corriere dello Sport: "Forfait Kean con l'Italia. Oggi il sostituto, chanche per Piccoli"

09 novembre 2025 09:53

Stoccata di Ventura a Gattuso: "Oggi si celebrano i playoff. Ai miei tempi erano un fallimento"

16 ottobre 2025 11:44

Azzurri in campo contro Israele: Piccoli destinato alla panchina, pericolo tribuna per Nicolussi Caviglia

14 ottobre 2025 08:37

Gattuso: “Mi piacciono i giocatori che hanno fame, Kean è uno di questi. Recuperarlo era difficile”

13 ottobre 2025 17:26

Gattuso su Piccoli: "Ha grandi doti, se Kean dovrà lasciare la nazionale per infortunio lo sostituirà lui"

12 ottobre 2025 12:04

Mancini certo: "L'Italia di Gattuso si qualificherà sicuramente al prossimo Mondiale"

11 ottobre 2025 15:52

Orlando va giù duro: "Piccoli e Nicolussi in Nazionale sono una follia. Ma vi sembra normale?"

10 ottobre 2025 22:51

Novellino va dritto al punto: "Kean gioca meglio da solo. Fiorentina, che senso ha aver comprato Piccoli?"

10 ottobre 2025 12:03

Il corriere dello sport e l'Italia si aggrappano alla Fiorentina: "Kean portaci al mondiale"

10 ottobre 2025 10:55

Gattuso spiega: "Nicolussi alterna equilibrio e qualità, ha le caratteristiche giuste per giocare vertice basso"

07 ottobre 2025 20:46

Criscitiello attacca: "Gravina non capisce niente di calcio, è il peggior Presidente della nostra storia"

07 ottobre 2025 19:11

Gattuso striglia Kean: "Deve dare qualcosa in più e non cercare sempre degli alibi, deve stare fermo"

07 ottobre 2025 15:32

Orlando: "Felice per lui, ma la convocazione in nazionale di Nicolussi Caviglia sembra un mezzo regalo"

03 ottobre 2025 20:59

Gattuso presente per la prima volta al Franchi per Fiorentina-Napoli da ct della nazionale

14 settembre 2025 20:36

Kean ritrova il gol con l’Italia: “Con Retegui intesa speciale, Gattuso ci ha dato la scossa”

05 settembre 2025 23:13

L'Italia travolge l'Estonia, protagonista assoluta la coppia "pesante" Kean-Retegui

05 settembre 2025 22:54

Sacchi su Kean: "Grande talento, può vincere la classifica dei marcatori del campionato"

03 settembre 2025 14:39

Convocati Italia di Gattuso: Della Fiorentina c'è solo Kean, assenti Comuzzo e Fagioli

29 agosto 2025 19:12

Spalletti: "Ho deluso le aspettative di tutti, ma il calcio italiano non è affatto in crisi"

12 agosto 2025 14:38

Gazzetta: “Ranieri un guerriero leader. Può piacere a Gattuso, che potrebbe convocarlo”

27 luglio 2025 10:13

Domani Gattuso al Viola Park. Il CT della Nazionale italiana incontrerà i calciatori in vista dei prossimi impegni

25 luglio 2025 18:52

Bucchioni: "Kean è stato riconoscente verso la Fiorentina, questo è un bellissimo gol per Pioli e Gattuso"

16 luglio 2025 13:14

Tracollo Italia: la Nazionale è fuori dalla top 10 FIFA e rischia la quarta fascia al Mondiale

10 luglio 2025 14:54

Tuttosport rivela: "Gattuso preoccupato dalla situazione Kean: il CT lo vuole protagonista a Firenze"

06 luglio 2025 12:13

Sentite Gravina: "L'Italia ha bisogno di Gattuso, sarà l'uomo dei risultati"

19 giugno 2025 14:25

Bucchioni: "Kean sta valutando tutte le offerte, non è sicuro di restare alla Fiorentina"

19 giugno 2025 13:39

Gattuso: "Non siamo scarsi, i giocatori forti li abbiamo, abbiamo l'obbligo di andare al Mondiale"

19 giugno 2025 13:15

L'Italia riparte da Gennaro Gattuso: annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale

15 giugno 2025 15:40

Schira:"Gattuso ha deciso il suo staff" Bonucci collaboratore e l'ex Fiorentina Lupatelli come preparatore portieri.

15 giugno 2025 12:42

Montolivo attacca Gattuso: "Non è una persona che gode della mia stima. Scorretto e in malafede"

14 giugno 2025 00:39

TMW rivela: "Gattuso sempre più vicino a diventare il nuovo CT dell'Italia. Domani incontro con Gravina"

11 giugno 2025 23:41

Di Marzio annuncia: "La federazione vuole Gattuso come nuovo CT, Pioli verso la Fiorentina"

10 giugno 2025 15:18

Pedullà rivela: "Anche Gattuso in corsa per la panchina della Lazio, presto ci sarà un incontro"

28 maggio 2025 12:29

Amoruso: "Bove ha inseguito pure le zanzare che c'erano nello stadio. Mi ha ricordato Gattuso"

07 ottobre 2024 18:57

Gattuso ci ricasca: "Il Presidente mi ha fatto promesse mai mantenute ma per adesso continuo a lottare"

18 settembre 2024 11:46

Gattuso raggiunge Kalinic in Croazia: è lui il nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato

12 giugno 2024 21:03

Gattuso ha raggiunto l'accordo con l'Al Taawoun, squadra del massimo campionato saudita, per la prossima stagione

20 maggio 2024 21:21

Gattuso può tornare in panchina: l'ex viola (per poco) tentato dall'Arabia Saudita

11 maggio 2024 14:29

Parla l'ex Fiorentina, Veretout: "L'esonero di Gattuso ci fa male, è colpa nostra. Lui farà grandi cose"

09 marzo 2024 17:31

È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte

29 febbraio 2024 11:13

Bigica già in bilico a Sassuolo, spunta l'idea che porta a Gennaro Gattuso

28 febbraio 2024 22:31

Presidente del Marsiglia: "Gattuso è arrivato in un momento difficile, mi assumo le mie responsabilità"

20 febbraio 2024 18:14

Montolivo bordata a Gattuso: "Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede"

16 settembre 2023 17:11

Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore

13 settembre 2023 18:43

Gattuso ammette: "Amrabat mi somiglia, al mondiale mi ha fatto emozionare, tirava fuori energia"

20 marzo 2023 12:34

Gattuso fallisce ancora: ufficiale l'esonero. Lascia il Valencia ad un punto dalla zona retrocessione

30 gennaio 2023 19:19

L'avventura di Gattuso al Valencia è un fallimento. Fuori dal campo le cose vanno peggio, ladri in casa

09 gennaio 2023 15:08

Gattuso pazzo di Amrabat: "Da tempo non vedevo giocatore come me, al Mondiale mi ha commosso"

25 dicembre 2022 19:20

De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"

18 novembre 2022 00:33

Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah

16 novembre 2022 12:16

Dopo la Fiorentina l'avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite

10 settembre 2022 21:37

Gattuso parla della Fiorentina: "Ho sbagliato a non parlare, non ho detto addio per un altro accordo"

22 luglio 2022 11:36

Ag. Torreira: "Abbiamo un preaccordo con Gattuso per andare a Valencia. Lo voleva già alla Fiorentina"

13 luglio 2022 15:19

Gattuso senza pace a Valencia. Fuma durante l'allenamento ed è subito bufera social

07 luglio 2022 22:02

Ferrara sfotte: "Il Valencia ha preso Gattuso perchè ogni volta che se ne va arriva l'allenatore giusto"

02 luglio 2022 13:04

Gattuso, ci risiamo: il tecnico medita l'addio al Valencia. Non è soddisfatto del mercato

01 luglio 2022 11:38

Mendes ci riprova: il Valencia deve vendere Guedes, l'agente lo offre all'amico Mourinho: oggi l'incontro

22 giugno 2022 17:10

Dalla Germania, la Fiorentina vuole Alderete dell'Herta se parte Milenkovic. Occhio al Valencia di Gattuso

14 giugno 2022 13:00

Pedullà parla di Demme: "Potrebbe lasciare il Napoli e accasarsi a Valencia, allenato da Gattuso"

14 giugno 2022 00:03

Gattuso sbotta e si difende: "Mai comprato un giocatore di Mendes. Sono suo amico: il problema è vostro"

09 giugno 2022 20:12

L'accanimento su Gattuso da parte del movimento Valencianista non è più calcio, si pensi al campo

04 giugno 2022 20:02

Gattuso furioso: "Adesso mi sono stufato, la mia storia parla per me, è ora di darsi un calmata"

04 giugno 2022 14:26

Tifosi del Valencia furiosi su Gattuso, non lo vogliono: "É contro le donne, i gay e le persone di colore"

03 giugno 2022 16:01

Dal Portogallo, Gattuso vuole Sergio Oliveira come mediano. Valencia abbandona Torreira?

03 giugno 2022 10:32

Il Valencia di Gattuso si inserisce per Torreira. La Fiorentina sta cercando uno sconto dall'Arsenal

01 giugno 2022 20:01

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