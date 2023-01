Gattuso fallisce ancora: ufficiale l’esonero. Lascia il Valencia ad un punto dalla zona retrocessione

Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Valencia. Fatale al tecnico italiano la sconfitta contro il Valladolid.

“Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF”, si legge nella nota della società spagnola.

“La Società ringrazia il tecnico per l’impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di “Voro” González”, conclude il Valencia nel comunicato. A riportarlo è Calcio e Finanza.

