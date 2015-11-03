Notizie Valencia Fiorentina

Dalla Spagna riportano: "Beltràn è sempre infortunato, il Valencia lo rimanderà alla Fiorentina"
14 maggio 2026 13:57
Dalla Spagna riportano: "Comert del Valencia piace alla Fiorentina, ma c'è tanta concorrenza per il difensore"
07 maggio 2026 14:23
Beltran: "Se dipendesse da me mi piacerebbe restare al Valencia, ma probabilmente tornerò a Firenze"
28 marzo 2026 11:39
Beltran nel mirino dell'Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia
24 marzo 2026 18:53
Il Messaggero: Fiorentina interessata al difensore Comert; il centrale del Valencia può arrivare a parametro zero
18 marzo 2026 21:23
"Vorrei restare qui". Beltran snobba la Fiorentina, preferisce restare al Valencia, 14° nella Liga
03 marzo 2026 22:18
Valencia esalta Beltran, Hugo Duro: "Compagno d'attacco unico, impegno e sacrificio totali al servizio della squadra"
29 gennaio 2026 19:51
Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"
02 gennaio 2026 23:05
Finalmente Beltran: si sblocca in Liga e sale a due reti con la maglia del Valencia
13 dicembre 2025 16:51
Corberan loda Beltran: "Con lui in campo dominiamo il gioco, è perfetto accanto ad un altro attaccante"
22 novembre 2025 15:20
Beltran: "Stiamo andando bene" ma il Valencia è 17° in Liga e lui non segna da sei mesi
17 novembre 2025 23:38
Da Valencia scrivono: "Beltran è generoso, ma non può fare il riferimento offensivo in una squadra forte"
02 ottobre 2025 14:37
Il Valencia vince ma Beltran non incide: solo un tempo giocato per l'argentino in due partite per ora
21 settembre 2025 17:18
Beltran si presenta a Valencia: "La Fiorentina voleva solo cedermi. Cambiare campionato mi farà bene""
04 settembre 2025 15:51
Dalla Spagna: Beltran era solo la sesta scelta del Valencia. Offerta ufficiale solo ieri pomeriggio
02 settembre 2025 23:21
Beltran rivela: "Trattativa difficile con il Valencia, la Fiorentina aveva altre aspettative ma li ringrazio"
02 settembre 2025 16:53
Valencia accoglie Beltran: "Attaccante agile e completo, collega il gioco e crea occasioni"
01 settembre 2025 23:37
Dall'Inghilterra: "Fiorentina e Valencia mettono gli occhi su Winks del Leicester per il centrocampo"
10 agosto 2025 21:02
Sky: "Non riscattato dalla Fiorentina, ora Colpani potrebbe ripartire dalla Spagna. Piace al Valencia"
16 luglio 2025 22:19
Dalla Spagna insistono: "Fiorentina corsa contro il tempo per chiudere il colpo Rafa Mir"
03 febbraio 2025 23:33
Di Marzio: "Fiorentina, dalla Spagna potrebbe arrivare il vice-Kean, proposto Rafa Mir"
03 febbraio 2025 20:53
Dalla Spagna: "La Fiorentina ha inviato un offerta da 15 milioni al Valencia per Pepelu, per ora rifiutata"
07 agosto 2024 11:19
Clamoroso in Liga, l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima del gol vittoria del Real Madrid
03 marzo 2024 12:32
Nazione, Martinez Quarta è tra i punti fermi di Italiano? Rebus sul futuro, c'è il Valencia
11 luglio 2023 09:27
Dalla Spagna: il Valencia piomba su Martinez Quarta. Opzione gradita dal difensore argentina
04 luglio 2023 16:30
Gattuso fallisce ancora: ufficiale l'esonero. Lascia il Valencia ad un punto dalla zona retrocessione
30 gennaio 2023 19:19
L'avventura di Gattuso al Valencia è un fallimento. Fuori dal campo le cose vanno peggio, ladri in casa
09 gennaio 2023 15:08
Corriere dello Sport, Nico Gonzalez oggi torna: il Valencia non si è avvicinato alla richiesta viola
27 dicembre 2022 09:22
Musah, da obiettivo di mercato della Fiorentina ad oggetto dei desideri dei top club di Premier
07 dicembre 2022 18:51
Corriere dello Sport, la missione di Burdisso in Qatar: sul taccuino da Valencia a Musah
06 dicembre 2022 09:42
Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah
16 novembre 2022 12:16
Dopo la Fiorentina l'avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite
10 settembre 2022 21:37
Romano: ''Cavani sarà un nuovo giocatore del Valencia. Ultimati i dettagli con gli agenti''
29 agosto 2022 14:54
Gattuso parla della Fiorentina: "Ho sbagliato a non parlare, non ho detto addio per un altro accordo"
22 luglio 2022 11:36
Ag. Torreira: "Abbiamo un preaccordo con Gattuso per andare a Valencia. Lo voleva già alla Fiorentina"
13 luglio 2022 15:19
Gattuso senza pace a Valencia. Fuma durante l'allenamento ed è subito bufera social
07 luglio 2022 22:02
Ferrara sfotte: "Il Valencia ha preso Gattuso perchè ogni volta che se ne va arriva l'allenatore giusto"
02 luglio 2022 13:04
Gattuso, ci risiamo: il tecnico medita l'addio al Valencia. Non è soddisfatto del mercato
01 luglio 2022 11:38
TMW, la Fiorentina vuole il baby fenomeno americano del Valencia Musah, servono almeno 20 milioni
28 giugno 2022 12:01
Tuttosport, Fiorentina interessata a Musah del Valencia. Costa 15 milioni, può sostituire Castrovilli
19 giugno 2022 12:18
Dalla Germania, la Fiorentina vuole Alderete dell'Herta se parte Milenkovic. Occhio al Valencia di Gattuso
14 giugno 2022 13:00
Dalla Germania, Fiorentina su Alderete. Il difensore dell'Herta Berlino è valutato 10 milioni di euro
13 giugno 2022 17:24
Gattuso sbotta e si difende: "Mai comprato un giocatore di Mendes. Sono suo amico: il problema è vostro"
09 giugno 2022 20:12
L'accanimento su Gattuso da parte del movimento Valencianista non è più calcio, si pensi al campo
04 giugno 2022 20:02
Gattuso furioso: "Adesso mi sono stufato, la mia storia parla per me, è ora di darsi un calmata"
04 giugno 2022 14:26
Tifosi del Valencia furiosi su Gattuso, non lo vogliono: "É contro le donne, i gay e le persone di colore"
03 giugno 2022 16:01
Il Valencia di Gattuso si inserisce per Torreira. La Fiorentina sta cercando uno sconto dall'Arsenal
01 giugno 2022 20:01
Alla fine Mendes ce l'ha fatta, piazza Gattuso al suo Valencia, sarà il nuovo allenatore del club spagnolo
31 maggio 2022 23:46
Dalla Spagna: Fiorentina su Maxi Gomez del Valencia. C'è la concorrenza della Juventus
12 gennaio 2022 22:20
Dalla Spagna, la Fiorentina ha chiesto Ricic al Valencia in prestito fino a giugno, club indeciso
27 dicembre 2021 13:37
Presidente OM: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Pol Lirola. Serve pazienza"
05 agosto 2021 23:23
Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?
04 agosto 2021 19:07
Nazione, Guedes, in settimana incontro Fiorentina-Valencia, si può chiudere sotto i 20 milioni
15 giugno 2021 10:01
Vi presentiamo Guedes, l'ex baby prodigio del calcio portoghese. In patria giurano sia il nuovo CR7
14 giugno 2021 13:34
Nazione, Guedes, Valencia pronto allo sconto. La Fiorentina può piazzare il colpo a meno di 20 milioni
14 giugno 2021 09:32
Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"
13 giugno 2021 14:53
Repubblica, Guedes è il preferito di Gattuso. La Fiorentina offre 20 milioni, il Valencia ne chiede 30
12 giugno 2021 08:59
Pedullà, Fiorentina offre al Valencia 20 milioni più bonus per Guedes. Oliveira vicino ai viola
10 giugno 2021 14:31
CorSport, Guedes è il sogno della Fiorentina: Mendes la garanzia, tanta concorrenza, rischio asta
06 giugno 2021 09:10
Ceccarini: "Gattuso vuole Guedes per il 4-2-3-1, Fiorentina offre in cambio Pezzella o Pulgar"
05 giugno 2021 13:13
Guedes, parla il padre: "Andrà via? Non so, ma a Valencia è di troppo. Brilla se gli si permette di farlo"
02 giugno 2021 15:04
Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso"
02 giugno 2021 13:08
Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"
01 giugno 2021 23:16
Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella, il capitano viola non rinnova e preferisce la Spagna
20 maggio 2021 14:58
Cutrone dopo la Fiorentina fallisce anche al Valencia: l'allenatore non lo convoca piu'
11 maggio 2021 12:51
Caso di razzismo in Liga, insulti a Diakhaby: il Valencia lascia il campo contro il Cadice
05 aprile 2021 09:49
Cutrone è un flop anche al Valencia. Sopravvalutato, tra Premier, Liga e Serie A, la storia non cambia
17 marzo 2021 19:41
Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera"
13 febbraio 2021 14:25
Corriere Fiorentino, Pulgar, affitto disdetto, vuole il Valencia. Pradè cerca un colpo last minute
01 febbraio 2021 09:54
TMW, Cutrone andrà in prestito secco al Valencia fino a giugno: Liga dunque per l'ex Fiorentina
30 gennaio 2021 11:52
Sky Sport, Pulgar, il Valencia ha offerto 12 milioni. Formula? Prestito con obbligo. La Fiorentina...
28 gennaio 2021 13:35
Sky Sport, nuova offerta del Cagliari per Pulgar. La Fiorentina continua a fare muro
27 gennaio 2021 21:33
Dalla Spagna: il Valencia mette gli occhi su Pulgar. La Fiorentina non apre alla cessione
27 gennaio 2021 00:54
Repubblica, Maxi Gomez è l'obiettivo della Fiorentina per l'estate: valutazione molto alta
25 gennaio 2021 08:57
TMW, Fiorentina-Kokorin, dallo Spartak, trattativa in corso. L'alternativa è Maxi Gomez del Valencia
20 gennaio 2021 20:45
TMW, Maxi Gomez del Valencia è il nome caldo per la Fiorentina: è uno dei nomi sul taccuino di Pradè
19 gennaio 2021 23:36
Le quote sulla Fiorentina al mercato di gennaio. Lirola al Valencia? Balotelli a Firenze quota 6
30 novembre 2020 16:25
Di Marzio: la Fiorentina si inserisce nella trattativa per Andersen. Nuova battaglia con il Torino
01 ottobre 2020 00:00
Sky Sport, il Valencia vuole Lirola in prestito. Nelle prossime ore la risposta della Fiorentina
23 settembre 2020 00:08
Piccini va in prestito all'Atalanta. Scartato dalla Fiorentina cerca il rilancio con Gasperini
09 settembre 2020 18:18
Scartato dalla Fiorentina prematuramente, dopo il Valencia, Piccini approda all’Atalanta
08 settembre 2020 21:51
Sportitalia, Deulofeu, la Fiorentina ci prova: contatti già avviati con il Watford, concorrenza spagnola
07 settembre 2020 09:52
Dalla Spagna, Pezzella, non solo Milan, il Valencia torna in pressing. La richiesta della Fiorentina
27 agosto 2020 13:48
TMW, la Fiorentina vuole riportare a Firenze Piccini del Valencia
21 agosto 2020 22:08
Nazione, Fiorentina sempre vigile per Florenzi. Lascerà definitivamente Roma? Attenzione alla Premier...
18 agosto 2020 11:23
Dalla Spagna, Otamendi lascerà il Manchester City. Valencia in pressing sul difensore ma la Fiorentina...
12 agosto 2020 08:01
Repubblica, il Valencia vuole Pezzella, la Fiorentina chiede 20 milioni ma il capitano...
11 agosto 2020 10:44
Pezzella-Milenkovic compongono la super difesa viola ma a fine stagione potrebbe essere addio
24 luglio 2020 08:57
Tuttosport, la Fiorentina punta di nuovo Florenzi. Il terzino difficilmente resterà alla Roma
22 luglio 2020 11:40
Nazione, Pezzella? Futuro al Valencia o al Napoli. Milenkovic? Non parte per meno di 30 milioni
20 luglio 2020 11:41
Nazione, Milenkovic-Chiesa, la Fiorentina vuole incassare 100 milioni. Pezzella andrà al Valencia
19 luglio 2020 08:29
Pezzella pensa solo alla Fiorentina. Futuro? Il mercato può attendere
24 giugno 2020 08:32
Nazione, per Pezzella la Fiorentina chiede 18-20 milioni. Milenkovic parte solo per un'offerta super
23 giugno 2020 09:12
I bookmakers cambiano idea, la Fiorentina non è piu in pole per Florenzi, spunta un'altra italiana
17 giugno 2020 20:37
Repubblica, Valencia e Milan in pressing su Pezzella: la Fiorentina non tratta per meno di 20 milioni
14 giugno 2020 10:43
L'Atalanta uno dei motivi piu forti del contagio Covid, contro il Valencia birre comuni e assembramenti
13 giugno 2020 10:16
Gasperini si è offeso per le accuse del Valencia: "Polemica brutta, mai fatto tamponi"
05 giugno 2020 14:28
E adesso Gasperini rischia grosso, il Valencia ha chiesto alla Uefa provvedimenti severi
04 giugno 2020 18:34
Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella: propone uno scambio con Cillessen e Gameiro
02 giugno 2020 19:26
Gasperini rivela di esser andato in panchina positivo al Covid. E il Valencia non la prende bene...
01 giugno 2020 00:09
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