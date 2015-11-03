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Notizie Valencia Fiorentina

Dalla Spagna riportano: "Beltràn è sempre infortunato, il Valencia lo rimanderà alla Fiorentina"

14 maggio 2026 13:57

Dalla Spagna riportano: "Comert del Valencia piace alla Fiorentina, ma c'è tanta concorrenza per il difensore"

07 maggio 2026 14:23

Beltran: "Se dipendesse da me mi piacerebbe restare al Valencia, ma probabilmente tornerò a Firenze"

28 marzo 2026 11:39

Beltran nel mirino dell'Espanyol per la prossima stagione, si allontana la sua permanenza al Valencia

24 marzo 2026 18:53

Il Messaggero: Fiorentina interessata al difensore Comert; il centrale del Valencia può arrivare a parametro zero

18 marzo 2026 21:23

"Vorrei restare qui". Beltran snobba la Fiorentina, preferisce restare al Valencia, 14° nella Liga

03 marzo 2026 22:18

Valencia esalta Beltran, Hugo Duro: "Compagno d'attacco unico, impegno e sacrificio totali al servizio della squadra"

29 gennaio 2026 19:51

Konur rivela: "Fiorentina e Valencia interessate a riportare in Europa Emerson Royal"

02 gennaio 2026 23:05

Finalmente Beltran: si sblocca in Liga e sale a due reti con la maglia del Valencia

13 dicembre 2025 16:51

Corberan loda Beltran: "Con lui in campo dominiamo il gioco, è perfetto accanto ad un altro attaccante"

22 novembre 2025 15:20

Beltran: "Stiamo andando bene" ma il Valencia è 17° in Liga e lui non segna da sei mesi

17 novembre 2025 23:38

Da Valencia scrivono: "Beltran è generoso, ma non può fare il riferimento offensivo in una squadra forte"

02 ottobre 2025 14:37

Il Valencia vince ma Beltran non incide: solo un tempo giocato per l'argentino in due partite per ora

21 settembre 2025 17:18

Beltran si presenta a Valencia: "La Fiorentina voleva solo cedermi. Cambiare campionato mi farà bene""

04 settembre 2025 15:51

Dalla Spagna: Beltran era solo la sesta scelta del Valencia. Offerta ufficiale solo ieri pomeriggio

02 settembre 2025 23:21

Beltran rivela: "Trattativa difficile con il Valencia, la Fiorentina aveva altre aspettative ma li ringrazio"

02 settembre 2025 16:53

Valencia accoglie Beltran: "Attaccante agile e completo, collega il gioco e crea occasioni"

01 settembre 2025 23:37

Dall'Inghilterra: "Fiorentina e Valencia mettono gli occhi su Winks del Leicester per il centrocampo"

10 agosto 2025 21:02

Sky: "Non riscattato dalla Fiorentina, ora Colpani potrebbe ripartire dalla Spagna. Piace al Valencia"

16 luglio 2025 22:19

Dalla Spagna insistono: "Fiorentina corsa contro il tempo per chiudere il colpo Rafa Mir"

03 febbraio 2025 23:33

Di Marzio: "Fiorentina, dalla Spagna potrebbe arrivare il vice-Kean, proposto Rafa Mir"

03 febbraio 2025 20:53

Dalla Spagna: "La Fiorentina ha inviato un offerta da 15 milioni al Valencia per Pepelu, per ora rifiutata"

07 agosto 2024 11:19

Clamoroso in Liga, l'arbitro fischia la fine pochi secondi prima del gol vittoria del Real Madrid

03 marzo 2024 12:32

Nazione, Martinez Quarta è tra i punti fermi di Italiano? Rebus sul futuro, c'è il Valencia

11 luglio 2023 09:27

Dalla Spagna: il Valencia piomba su Martinez Quarta. Opzione gradita dal difensore argentina

04 luglio 2023 16:30

Gattuso fallisce ancora: ufficiale l'esonero. Lascia il Valencia ad un punto dalla zona retrocessione

30 gennaio 2023 19:19

L'avventura di Gattuso al Valencia è un fallimento. Fuori dal campo le cose vanno peggio, ladri in casa

09 gennaio 2023 15:08

Corriere dello Sport, Nico Gonzalez oggi torna: il Valencia non si è avvicinato alla richiesta viola

27 dicembre 2022 09:22

Musah, da obiettivo di mercato della Fiorentina ad oggetto dei desideri dei top club di Premier

07 dicembre 2022 18:51

Corriere dello Sport, la missione di Burdisso in Qatar: sul taccuino da Valencia a Musah

06 dicembre 2022 09:42

Gazzetta, altro sgarro di Gattuso alla Fiorentina: in estate ha soffiato ai viola il fortissimo Mensah

16 novembre 2022 12:16

Dopo la Fiorentina l'avventura per Gattuso al Valencia per ora è un mezzo flop, 3 sconfitte su 5 partite

10 settembre 2022 21:37

Romano: ''Cavani sarà un nuovo giocatore del Valencia. Ultimati i dettagli con gli agenti''

29 agosto 2022 14:54

Gattuso parla della Fiorentina: "Ho sbagliato a non parlare, non ho detto addio per un altro accordo"

22 luglio 2022 11:36

Ag. Torreira: "Abbiamo un preaccordo con Gattuso per andare a Valencia. Lo voleva già alla Fiorentina"

13 luglio 2022 15:19

Gattuso senza pace a Valencia. Fuma durante l'allenamento ed è subito bufera social

07 luglio 2022 22:02

Ferrara sfotte: "Il Valencia ha preso Gattuso perchè ogni volta che se ne va arriva l'allenatore giusto"

02 luglio 2022 13:04

Gattuso, ci risiamo: il tecnico medita l'addio al Valencia. Non è soddisfatto del mercato

01 luglio 2022 11:38

TMW, la Fiorentina vuole il baby fenomeno americano del Valencia Musah, servono almeno 20 milioni

28 giugno 2022 12:01

Tuttosport, Fiorentina interessata a Musah del Valencia. Costa 15 milioni, può sostituire Castrovilli

19 giugno 2022 12:18

Dalla Germania, la Fiorentina vuole Alderete dell'Herta se parte Milenkovic. Occhio al Valencia di Gattuso

14 giugno 2022 13:00

Dalla Germania, Fiorentina su Alderete. Il difensore dell'Herta Berlino è valutato 10 milioni di euro

13 giugno 2022 17:24

Gattuso sbotta e si difende: "Mai comprato un giocatore di Mendes. Sono suo amico: il problema è vostro"

09 giugno 2022 20:12

L'accanimento su Gattuso da parte del movimento Valencianista non è più calcio, si pensi al campo

04 giugno 2022 20:02

Gattuso furioso: "Adesso mi sono stufato, la mia storia parla per me, è ora di darsi un calmata"

04 giugno 2022 14:26

Tifosi del Valencia furiosi su Gattuso, non lo vogliono: "É contro le donne, i gay e le persone di colore"

03 giugno 2022 16:01

Il Valencia di Gattuso si inserisce per Torreira. La Fiorentina sta cercando uno sconto dall'Arsenal

01 giugno 2022 20:01

Alla fine Mendes ce l'ha fatta, piazza Gattuso al suo Valencia, sarà il nuovo allenatore del club spagnolo

31 maggio 2022 23:46

Dalla Spagna: Fiorentina su Maxi Gomez del Valencia. C'è la concorrenza della Juventus

12 gennaio 2022 22:20

Dalla Spagna, la Fiorentina ha chiesto Ricic al Valencia in prestito fino a giugno, club indeciso

27 dicembre 2021 13:37

Presidente OM: "Stiamo trattando con la Fiorentina per Pol Lirola. Serve pazienza"

05 agosto 2021 23:23

Dalla Francia: il Marsiglia accelera per Daniel Wass. I francesi abbandonano la pista Lirola?

04 agosto 2021 19:07

Nazione, Guedes, in settimana incontro Fiorentina-Valencia, si può chiudere sotto i 20 milioni 

15 giugno 2021 10:01

Vi presentiamo Guedes, l'ex baby prodigio del calcio portoghese. In patria giurano sia il nuovo CR7

14 giugno 2021 13:34

Nazione, Guedes, Valencia pronto allo sconto. La Fiorentina può piazzare il colpo a meno di 20 milioni

14 giugno 2021 09:32

Guedes: "E' stata una stagione difficile a Valencia. Adesso però sono concentrato sull'Europeo"

13 giugno 2021 14:53

Repubblica, Guedes è il preferito di Gattuso. La Fiorentina offre 20 milioni, il Valencia ne chiede 30

12 giugno 2021 08:59

Pedullà, Fiorentina offre al Valencia 20 milioni più bonus per Guedes. Oliveira vicino ai viola

10 giugno 2021 14:31

CorSport, Guedes è il sogno della Fiorentina: Mendes la garanzia, tanta concorrenza, rischio asta

06 giugno 2021 09:10

Ceccarini: "Gattuso vuole Guedes per il 4-2-3-1, Fiorentina offre in cambio Pezzella o Pulgar"

05 giugno 2021 13:13

Guedes, parla il padre: "Andrà via? Non so, ma a Valencia è di troppo. Brilla se gli si permette di farlo"

02 giugno 2021 15:04

Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso"

02 giugno 2021 13:08

Ceccarini: "Il primo obiettivo della Fiorentina è Guedes del Valencia. Piace Corona del Porto"

01 giugno 2021 23:16

Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella, il capitano viola non rinnova e preferisce la Spagna

20 maggio 2021 14:58

Cutrone dopo la Fiorentina fallisce anche al Valencia: l'allenatore non lo convoca piu'

11 maggio 2021 12:51

Caso di razzismo in Liga, insulti a Diakhaby: il Valencia lascia il campo contro il Cadice

05 aprile 2021 09:49

Cutrone è un flop anche al Valencia. Sopravvalutato, tra Premier, Liga e Serie A, la storia non cambia

17 marzo 2021 19:41

Cutrone: "Montella e Gattuso avevano scomesso su di me della primavera"

13 febbraio 2021 14:25

Corriere Fiorentino, Pulgar, affitto disdetto, vuole il Valencia. Pradè cerca un colpo last minute

01 febbraio 2021 09:54

TMW, Cutrone andrà in prestito secco al Valencia fino a giugno: Liga dunque per l'ex Fiorentina

30 gennaio 2021 11:52

Sky Sport, Pulgar, il Valencia ha offerto 12 milioni. Formula? Prestito con obbligo. La Fiorentina...

28 gennaio 2021 13:35

Sky Sport, nuova offerta del Cagliari per Pulgar. La Fiorentina continua a fare muro

27 gennaio 2021 21:33

Dalla Spagna: il Valencia mette gli occhi su Pulgar. La Fiorentina non apre alla cessione

27 gennaio 2021 00:54

Repubblica, Maxi Gomez è l'obiettivo della Fiorentina per l'estate: valutazione molto alta

25 gennaio 2021 08:57

TMW, Fiorentina-Kokorin, dallo Spartak, trattativa in corso. L'alternativa è Maxi Gomez del Valencia

20 gennaio 2021 20:45

TMW, Maxi Gomez del Valencia è il nome caldo per la Fiorentina: è uno dei nomi sul taccuino di Pradè

19 gennaio 2021 23:36

Le quote sulla Fiorentina al mercato di gennaio. Lirola al Valencia? Balotelli a Firenze quota 6

30 novembre 2020 16:25

Di Marzio: la Fiorentina si inserisce nella trattativa per Andersen. Nuova battaglia con il Torino

01 ottobre 2020 00:00

Sky Sport, il Valencia vuole Lirola in prestito. Nelle prossime ore la risposta della Fiorentina

23 settembre 2020 00:08

Piccini va in prestito all'Atalanta. Scartato dalla Fiorentina cerca il rilancio con Gasperini

09 settembre 2020 18:18

Scartato dalla Fiorentina prematuramente, dopo il Valencia, Piccini approda all’Atalanta

08 settembre 2020 21:51

Sportitalia, Deulofeu, la Fiorentina ci prova: contatti già avviati con il Watford, concorrenza spagnola

07 settembre 2020 09:52

Dalla Spagna, Pezzella, non solo Milan, il Valencia torna in pressing. La richiesta della Fiorentina

27 agosto 2020 13:48

TMW, la Fiorentina vuole riportare a Firenze Piccini del Valencia

21 agosto 2020 22:08

Nazione, Fiorentina sempre vigile per Florenzi. Lascerà definitivamente Roma? Attenzione alla Premier...

18 agosto 2020 11:23

Dalla Spagna, Otamendi lascerà il Manchester City. Valencia in pressing sul difensore ma la Fiorentina...

12 agosto 2020 08:01

Repubblica, il Valencia vuole Pezzella, la Fiorentina chiede 20 milioni ma il capitano...

11 agosto 2020 10:44

Pezzella-Milenkovic compongono la super difesa viola ma a fine stagione potrebbe essere addio

24 luglio 2020 08:57

Tuttosport, la Fiorentina punta di nuovo Florenzi. Il terzino difficilmente resterà alla Roma

22 luglio 2020 11:40

Nazione, Pezzella? Futuro al Valencia o al Napoli. Milenkovic? Non parte per meno di 30 milioni

20 luglio 2020 11:41

Nazione, Milenkovic-Chiesa, la Fiorentina vuole incassare 100 milioni. Pezzella andrà al Valencia

19 luglio 2020 08:29

Pezzella pensa solo alla Fiorentina. Futuro? Il mercato può attendere

24 giugno 2020 08:32

Nazione, per Pezzella la Fiorentina chiede 18-20 milioni. Milenkovic parte solo per un'offerta super

23 giugno 2020 09:12

I bookmakers cambiano idea, la Fiorentina non è piu in pole per Florenzi, spunta un'altra italiana

17 giugno 2020 20:37

Repubblica, Valencia e Milan in pressing su Pezzella: la Fiorentina non tratta per meno di 20 milioni

14 giugno 2020 10:43

L'Atalanta uno dei motivi piu forti del contagio Covid, contro il Valencia birre comuni e assembramenti

13 giugno 2020 10:16

Gasperini si è offeso per le accuse del Valencia: "Polemica brutta, mai fatto tamponi"

05 giugno 2020 14:28

E adesso Gasperini rischia grosso, il Valencia ha chiesto alla Uefa provvedimenti severi

04 giugno 2020 18:34

Dalla Spagna, il Valencia vuole Pezzella: propone uno scambio con Cillessen e Gameiro

02 giugno 2020 19:26

Gasperini rivela di esser andato in panchina positivo al Covid. E il Valencia non la prende bene...

01 giugno 2020 00:09

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