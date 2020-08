Il Valencia è pronto a tornare in pressing su German Pezzella provando a contrastare il Milan di Pioli che ieri ha incontrato il suo agente, Guastadisegno. Difficile trattare con i viola visto che il capitano ha il contratto in scadenza nel 2022. Iachini non vuole lasciarlo partire. Per strapparlo serviranno 15-20 milioni ma per il Valencia è troppo. Lo riporta Superdeporte.

