Beltran: “Se dipendesse da me mi piacerebbe restare al Valencia, ma probabilmente tornerò a Firenze”

Lucas Beltrán è felice a Valencia . L’argentino, ogni volta che può, dice di aver trovato uno stile di calcio, una città e un club che si adattano alle sue caratteristiche e, per questo, sogna di rimanere al Mestalla . In prestito dalla Fiorentina senza diritto di riscatto, la decisione finale sul suo futuro spetta agli italiani. Lui lo sa e, sebbene voglia restare a Valencia, è consapevole che le cose non saranno facili in estate. Soprattutto perché non dipende interamente da lui. “Mancano nove partite e vedremo. Lo scenario più probabile è che torni alla Fiorentina, perché non c’è una clausola nel mio contratto di prestito . Non posso fare altro che dare il massimo in queste nove partite e poi, non so, deciderà il club. Non è una mia decisione. Dipende da cosa pensa il Valencia di me, da cosa vuole fare la Fiorentina con me… Ci sono tanti fattori. Ma se dipendesse solo da me… mi piacerebbe restare.”

Lo ha dichiarato in una lunga intervista al quotidiano AS , nella quale l’argentino ha anche riconosciuto che il suo legame con Mestalla è stato molto forte e immediato. “Posso dire che Mestalla mi vuole bene, onestamente (ride). Dico sempre che un calciatore deve rappresentare i tifosi in campo, ed è quello che ho sempre cercato di fare, qui e in ogni club. Odio perdere e faccio sempre tutto il possibile per vincere. Idealmente, un attaccante segna gol, fa assist… è la cosa migliore, quella che vende di più. Ma a volte non succede, ma io continuo a correre… nessuno mi criticherà mai per questo.” “È stata una decisione dell’ultimo minuto, ma è stata quella giusta. Qui mi sento di nuovo me stesso. Volevo riscoprire la mia essenza, la mia intensità, e sento che in Spagna riesco a sfruttare al meglio i miei punti di forza”, aggiunge a proposito della sua scelta di trasferirsi al Valencia CF. Lo riporta EldesMarque