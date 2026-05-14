Dalla Spagna riportano: "Beltràn è sempre infortunato, il Valencia lo rimanderà alla Fiorentina"

Il tecnico del Valencia ha detto che Beltràn non è ancora disponibile

Nonostante la dichiarata volontà di restare in Spagna, sponda Valencia, il futuro di Lucas Beltrán sembra allontanarsi dalla penisola iberica. L'attaccante di proprietà della Fiorentina sta vivendo un finale di stagione calvario, segnato da problemi fisici che ne hanno compromesso l'impiego costante.

Sebbene il giocatore sia tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo nelle ultime sessioni, il recupero non può dirsi concluso. Il tecnico Carlos Corberán ha infatti confermato ufficialmente il forfait del calciatore: "Beltrán rimarrà fuori; non si è ancora ripreso dai problemi al ginocchio e non sarà disponibile". Si tratta della terza assenza consecutiva dopo i match saltati contro Atletico Madrid e Athletic Bilbao.

In questo scenario, le probabilità di una sua permanenza al Valencia diminuiscono drasticamente. Con l'estate alle porte, si profila un rientro alla base a Firenze, dove la dirigenza viola e Fabio Paratici dovranno valutare le sue condizioni fisiche e gestire una nuova collocazione sul mercato.