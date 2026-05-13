A fine stagione conferenza stampa di Paratici. Il suo futuro alla Fiorentina non è in discussione

Nessun dubbio sulla permanenza di Paratici alla Fiorentina. Si lavora al futuro. Deve smentire le voci? Parlerà a breve

Tante insinuazioni che portano dubbi e illazioni, ma il futuro di Paratici è alla fine. Nessun dubbio su questo. Sono bastati i normalissimi apprezzamenti di altri club per il dirigente viola per insinuare il dubbio sulla sua permanenza o per dire di possibili problemi interni tra Ferrari e Paratici. Ma nulla di tutto questo trova conferme. Anzi. I rapporti tra i due sono ottimi, e seppur con ruoli e compiti diversi, si sta cercando di aprire un nuovo ciclo alla Fiorentina. Tanti hanno chiesto alla società viola di smentire queste voci, ma essendo notizie che parlano di un "Paratici che piace ad altri" non si può smentire una cosa del genere. Quale dovrebbe essere la smentita?

A parlare nei prossimi giorni alla Gazzetta (molto legata alla gara tra Juventus e Fiorentina) sarà lo stesso dirigente e lo farà anche a fine campionato in una conferenza stampa ma sono interviste organizzate non per ribadire della sua permanenza ovvia ma bensi per rispondere alle domande sul futuro e sui programmi della Fiorentina. In questo momento il dirigente viola sta mettendo in atto una rivoluzione e tanti cambiamenti in casa viola, alcuni già fatti, altri in corso e tanti altri verranno fatti nel tempo perchè arrivare e subito cambiare tutto è troppo complicato. Alcune cose richiedono tempo e non sono cosi facili. Il futuro della Fiorentina è già iniziato ed è con Fabio Paratici.