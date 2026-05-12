Paratici non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina anche se sta avendo resistenza su Pengue

Il giornale riporta la notizia della volontà di rimanere in viola di Paratici

Il momento storico della Serie A è caratterizzato da una grande instabilità dirigenziale, con molti top club a caccia di leader esperti. In questo scenario, la figura di Fabio Paratici, ds della Fiorentina, è diventata centralissima: dopo i rumors su un interesse della Roma per il post-Massara, è emerso un ritorno di fiamma del Milan, che già un anno fa era stato vicinissimo a ingaggiarlo prima del veto finale dell'AD Giorgio Furlani.

Nonostante le sirene di mercato, Paratici non intende lasciare Firenze, ma pretende un cambio di passo nella gestione interna. Il direttore chiede infatti carta bianca e una netta distinzione dei ruoli per riorganizzare la struttura societaria (a partire dall'area medica, dove sta trovando resistenze impreviste), convinto che solo un'autonomia decisionale assoluta possa evitare il ripetersi di vecchi errori. Lo scrive il Corriere Fiorentino