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Notizie Corriere Fiorentino Fiorentina

Paratici non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina anche se sta avendo resistenza su Pengue

12 maggio 2026 13:56

Corriere Fiorentino: "La Coppa alle spalle, vincere per dimenticare e riprendere slancio"

28 aprile 2024 09:20

CorFio: "Anche senza stadio di proprietà, se azzecchi le mosse di mercato, porti utili alla Fiorentina"

22 novembre 2023 10:26

Corriere Fiorentino attacca la Fiorentina: "Aggressione verbale. Non si offendono gli ospiti"

16 luglio 2023 08:33

Corriere fiorentino rivela: "La Fiorentina è convinta di aver costruito una squadra super competitiva"

23 gennaio 2023 13:47

Corriere fiorentino scrive: "Fiorentina non ha ancora ricevuto l'offerta Leicester per Nico Gonzalez"

14 gennaio 2023 10:17

Corriere Fiorentino: “La tabella di marcia: una settimana di riposo poi da lunedì allenamenti personalizzati”

16 novembre 2022 09:15

La sosta porta una bella notizia per la Fiorentina, Milenkovic sarà a disposizione contro l'Atalanta

19 settembre 2022 14:05

Corriere fiorentino scrive: "La Fiorentina pensa a Dzeko, società viola vuole un grande nome"

11 giugno 2022 11:12

Corriere fiorentino scrive: "Vicario è il portiere in cima alla lista della Fiorentina per giugno"

22 aprile 2022 16:23

Corriere fiorentino rivela: "Alla Fiorentina piace il Nuovo Franchi, può aumentare il fatturato"

18 marzo 2022 13:07

La Fiorentina verso la 33esima formazione diversa. Con Italiano non esistono titolarissimi

11 marzo 2022 10:53

Corriere Fiorentino: "Il pareggio dell'insoddisfazione. La Fiorentina non ha sapore e rischia di vivacchiare"

07 marzo 2022 11:50

Il nuovo Franchi sarà coperto, nuove curve ma salve le scale eicodali. Investimento da 450 milioni

06 marzo 2022 13:20

Una Fiorentina da film, vincere in dieci all'ultimo minuto contro Gasperini è bellissimo

11 febbraio 2022 12:32

Corriere fiorentino rivela: "Italiano aveva chiesto di comprare Berardi e Scamacca a gennaio"

07 febbraio 2022 14:10

Con il nuovo Franchi i ricavi della Fiorentina triplicheranno, fino ad arrivare a 225 milioni

04 febbraio 2022 11:33

Bellinazzo: "La Fiorentina vale 200 milioni di euro. Commisso non abituato ad avere queste regole"

03 febbraio 2022 11:53

Corriere fiorentino scrive: "Nardella cerca investitori per il Franchi se Commisso non contribuisce"

03 febbraio 2022 11:08

Il Corriere fiorentino titola: "Rocco può lasciare" poi scrive: "Commisso è ferito dalle critiche"

02 febbraio 2022 11:49

Corriere fiorentino racconta: "Italiano deluso perchè non avvisato. Adesso rifiuta l'obiettivo Europa"

31 gennaio 2022 11:19

Lo spogliatoio della Fiorentina scosso dall'addio di Vlahovic, Italiano ha chiesto qualcosa in più

27 gennaio 2022 12:11

Corriere fiorentino rivela: "Nemmeno Vlahovic si aspettava di essere venduto già a gennaio"

25 gennaio 2022 11:19

Figc dà ragione a Commisso, Federazione vuole accettare 10 regole della Fiorentina sui procuratori

28 dicembre 2021 16:09

"Dopo l'allenamento Ribery si fermava a giocare per strada con i bambini, regalava magliette"

08 dicembre 2021 13:21

"Altro che Salernitana, Ribery voleva rimanere alla Fiorentina. Ostacolato da infortuni e Covid"

08 dicembre 2021 13:05

Esultanza Vlahovic, Fiorentina fa sapere che si riferiva alla partita, perchè non farlo parlare?

23 novembre 2021 10:52

Dragowski come Vlahovic, nessun rinnovo con la Fiorentina e va in scadenza a giugno 2023

12 novembre 2021 17:23

Corriere Fiorentino, Italiano già leader dello spogliatoio Viola. Due regole: impegno e rispetto

06 settembre 2021 11:57

Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: "Puoi diventare il più forte della A"

06 settembre 2021 11:47

Kokorin, il vice Vlahovic che non ha mai messo piede in campo e che guadagna 2 milioni

02 settembre 2021 12:23

Corriere Fiorentino, Kokorin non convince mister Italiano: la Fiorentina pensa alla cessione

28 luglio 2021 20:19

Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori

19 giugno 2021 18:53

Braida: "Gattuso è un leader nato. È un punto di riferimento per tutti, dalla società ai tifosi"

05 giugno 2021 13:23

Gilardino: "Fiorentina da Champions? Con Gattuso ci sono i presupposti. Commisso ha le idee chiare"

04 giugno 2021 13:20

Il Corriere fiorentino risponde a Commisso: "Cairo non impone. Aggressioni non intimidiscono"

14 maggio 2021 13:59

Commisso contro Gazzetta e Corriere fiorentino: "Da voi fake news controllate da Cairo, non rispondo"

14 maggio 2021 12:52

Vlahovic sulle orme di Batistuta, il merito è di Prandelli. Vuole restare alla Fiorentina, tocca a Rocco

09 maggio 2021 10:14

Difesa imbarazzante, la scelta di Iachini che non ha senso, Martinez Quarta fuori. Un mistero

03 maggio 2021 12:18

Quando Pioli ha punito due giocatori della Fiorentina per ritardo, il gruppo viola premiò il tecnico

16 marzo 2021 13:55

"Falsificato il certificato medico di Astori" tre persone vanno a processo. I dettagli

11 marzo 2021 10:07

C'era accordo Fiorentina-Liverpool per Chiesa, ma voleva solo la Juve. A Verona richiesta e promessa di cessione a fine anno

11 marzo 2021 09:15

Pradè a fine partita se la prende con i giocatori. Nervoso per via del suo futuro, dipende da risultati

01 marzo 2021 12:33

SARRI ALLA FIORENTINA, COSA C'È DI VERO? QUATTRO MESI DOPO, PRADÈ PREPARA IL COLPO

23 febbraio 2021 14:37

Corriere fiorentino, Milenkovic non vuole rinnovare, la Fiorentina fissa il prezzo, 35 milioni

22 febbraio 2021 14:49

Corriere Fiorentino, Vlahovic glissa sul suo futuro: il suo attuale contratto scadrà nel 2023

29 gennaio 2021 10:32

Corriere Fiorentino, Vlahovic, rinnovo, mesi fa la firma sembrava una formalità ora è in stand-by

26 gennaio 2021 09:52

Corriere Fiorentino, Prandelli non ha ricevuto nessun ultimatum ma serve cambiare passo

20 gennaio 2021 11:02

Corriere Fiorentino, Torreira è il sogno della Fiorentina: può lasciare l'Atletico, Pradè prova a convincerlo

19 gennaio 2021 09:49

Corriere Fiorentino, Papu Gomez l'obiettivo principale della Fiorentina: ecco la strategia di Pradè

19 gennaio 2021 09:42

Martinez Quarta è il peggiore per i quotidiani: "Non esce su Eriksen, buca su Lautaro e Lukaku"

14 gennaio 2021 10:33

Corriere Fiorentino, la Fiorentina ha una media di 0,93 punti a partita: lo scorso anno il Lecce così retrocesse

08 gennaio 2021 10:59

Corriere Fiorentino, Gomez-Fiorentina operazione complessa: può arrivare se non va in un top club

08 gennaio 2021 10:40

Corriere Fiorentino, probabile formazione: Pulgar favorito su Borja Valero. Torna Biraghi dal 1'

06 gennaio 2021 10:47

"Gioco meraviglioso, tecnico perfetto, bomber implacabili. Fiorentina d'alta classifica. Stagione memorabile"

19 novembre 2020 11:22

Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità

12 novembre 2020 10:40

Pezzella operato in artroscopia alla caviglia. Fuori un mese. Ecco le partite che salterà

30 ottobre 2020 10:19

Borja Valero: "L'addio un dolore. A Chiesa nulla da rimproverare a livello professionale"

12 ottobre 2020 10:56

CorFio, Vlahovic, il futuro è la Fiorentina: tanti club (anche big) rifiutati, presto si parlerà di rinnovo

10 ottobre 2020 09:44

Caos fascia Astori, Chiesa ci è rimasto male, società arrabbiata con Iachini

04 ottobre 2020 11:41

Sestini racconta l'aggressione ricevuta dagli ultras della Fiorentina

28 agosto 2020 14:37

Higuain, sogno o realtà? Intanto Pradé e Barone fanno sapere...

28 agosto 2020 11:32

Juric resta nel mirino della Fiorentina nonostante sia vicino il rinnovo. Amrabat lo convincerà a seguirlo?

11 luglio 2020 11:26

DL Semplificazioni, il Franchi tra le opere non c'è. E Nardella parla di un emendamento parlamentare

08 luglio 2020 10:45

Corriere Fiorentino, Ribery può rescindere a fine campionato: tutto dipenderà dalla volontà di Wahiba

08 luglio 2020 09:29

Furto a casa di Ribery, l'allarme sarebbe risultato disinserito. Le ultime sulle indagini

07 luglio 2020 10:59

Commisso bloccato negli USA: seguirà vicenda stadio e partite dal New Jersey

27 giugno 2020 12:12

Corriere Fiorentino: "Kouame in gruppo, disponibile per il finale di stagione"

21 giugno 2020 17:42

Corriere fiorentino, Pradè e Joe Barone studieranno per bene le carte sulla cessione di Rebic e la percentuale alla Fiorentina

19 febbraio 2020 11:06

Migliore in campo? Per il Corriere fiorentino è Lirola: "Incontenibile, fa a fette la fascia sinistra della Samp'

17 febbraio 2020 11:39

Vicino il rinnovo di Chiesa con ingaggio raddoppiato. Niente clausola, Federico ed Enrico non vogliono inserirla

06 gennaio 2020 11:43

Corriere fiorentino, centrocampo non da Europa. I rinforzi possibili sono Berge e Florenzi, ecco il costo

12 novembre 2019 11:34

Retroscena, con i Della Valle Chiesa indirizzato alla Juventus per soldi, Spinazzola e Demiral. Enrico aveva accordo di 5 milioni

18 settembre 2019 15:07

Corriere Fiorentino: Astori, ecco i 3 esami che mostravano le extrasistole. Medici accusati di aver violato i protocolli

12 dicembre 2018 09:38

Cor. Fiorentino: Dal tridente al falso attacco, si salvano difesa e Chiesa. Pioli...

28 ottobre 2018 11:36

C.Fiorentino: "Tridente ma non troppo", Pjaca ed un attacco di solisti. Da punto di forza a zavorra...

08 ottobre 2018 11:24

Il Corriere Fiorentino ironizza: sgambetto al VAR

01 ottobre 2018 12:45

Corriere Fiorentino: Pioli cambia il tridente, Pjaca e Mirallas dal primo minuto

22 settembre 2018 11:45

Il Corriere Fiorentino titola: pari per la Fiorentina verde speranza

20 settembre 2018 11:08

Il Corriere Fiorentino ammonisce: "Basta cori anti Della Valle, restiamo uniti

28 agosto 2018 12:08

Il Cor. Fiorentino titola: meno palleggio, più corsa e Gerson mette la freccia...

27 agosto 2018 10:32

Corriere Fiorentino, Fiorentina quarta squadra per abbonamenti dietro a Inter, Juve e Roma. "Eppur (non) si muove..."

02 agosto 2018 09:51

Corriere Fiorentino: Berardi e El Shaarawy i nomi caldi per l'attacco, la situazione...

24 luglio 2018 12:13

Corriere Fiorentino, nelle prossime ore Pasalic sarà ufficialmente della Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto

03 luglio 2018 08:47

Il Corriere Fiorentino titola: questa Lega è poco viola

17 giugno 2018 12:04

Corriere Fiorentino, oltre a Soucek la Fiorentina punta Sturaro della Juve per il centrocampo

14 giugno 2018 09:03

Il Corriere Fiorentino celebra la Primavera di Bigica: a un passo dallo scudetto

06 giugno 2018 12:54

Corriere Fiorentino: entro luglio l'acquisto dell'area in cui sorgerà il centro sportivo giovanile

05 giugno 2018 12:30

Corriere Fiorentino: il popolo granata prepara l'abbraccio per Astori

15 marzo 2018 11:59

Corriere Fiorentino: quanto costerebbero le leggende viola se giocassero ai giorni nostri

12 febbraio 2018 12:38

Corriere Fiorentino: Biraghi ci sarà contro la Juve, ma con la maschera. Laurini out

06 febbraio 2018 12:26

Il Corriere Fiorentino titola: balla con Chiesa

05 febbraio 2018 13:00

Il Corriere Fiorentino titola: nervi tesi, derby tra le polemiche

03 febbraio 2018 12:39

Il Corriere Fiorentino titola: Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)

01 febbraio 2018 12:24

Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar

30 gennaio 2018 12:26

Il Corriere Fiorentino sentenzia: da mani nei capelli

29 gennaio 2018 12:36

Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli

11 gennaio 2018 12:32

Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul

09 gennaio 2018 12:30

Il Corriere Fiorentino: mira sbagliata e la dura legge del gol frena la Fiorentina

08 gennaio 2018 12:36

Corriere Fiorentino: la Fiorentina punta Antonelli per la fascia, ma non è l'unico nome caldo...

21 dicembre 2017 12:52

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