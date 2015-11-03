Notizie Corriere Fiorentino Fiorentina

Paratici non ha alcuna intenzione di lasciare la Fiorentina anche se sta avendo resistenza su Pengue
12 maggio 2026 13:56
Corriere Fiorentino: "La Coppa alle spalle, vincere per dimenticare e riprendere slancio"
28 aprile 2024 09:20
CorFio: "Anche senza stadio di proprietà, se azzecchi le mosse di mercato, porti utili alla Fiorentina"
22 novembre 2023 10:26
Corriere Fiorentino attacca la Fiorentina: "Aggressione verbale. Non si offendono gli ospiti"
16 luglio 2023 08:33
Corriere fiorentino rivela: "La Fiorentina è convinta di aver costruito una squadra super competitiva"
23 gennaio 2023 13:47
Corriere fiorentino scrive: "Fiorentina non ha ancora ricevuto l'offerta Leicester per Nico Gonzalez"
14 gennaio 2023 10:17
Corriere Fiorentino: “La tabella di marcia: una settimana di riposo poi da lunedì allenamenti personalizzati”
16 novembre 2022 09:15
La sosta porta una bella notizia per la Fiorentina, Milenkovic sarà a disposizione contro l'Atalanta
19 settembre 2022 14:05
Corriere fiorentino scrive: "La Fiorentina pensa a Dzeko, società viola vuole un grande nome"
11 giugno 2022 11:12
Corriere fiorentino scrive: "Vicario è il portiere in cima alla lista della Fiorentina per giugno"
22 aprile 2022 16:23
Corriere fiorentino rivela: "Alla Fiorentina piace il Nuovo Franchi, può aumentare il fatturato"
18 marzo 2022 13:07
La Fiorentina verso la 33esima formazione diversa. Con Italiano non esistono titolarissimi
11 marzo 2022 10:53
Corriere Fiorentino: "Il pareggio dell'insoddisfazione. La Fiorentina non ha sapore e rischia di vivacchiare"
07 marzo 2022 11:50
Il nuovo Franchi sarà coperto, nuove curve ma salve le scale eicodali. Investimento da 450 milioni
06 marzo 2022 13:20
Una Fiorentina da film, vincere in dieci all'ultimo minuto contro Gasperini è bellissimo
11 febbraio 2022 12:32
Corriere fiorentino rivela: "Italiano aveva chiesto di comprare Berardi e Scamacca a gennaio"
07 febbraio 2022 14:10
Con il nuovo Franchi i ricavi della Fiorentina triplicheranno, fino ad arrivare a 225 milioni
04 febbraio 2022 11:33
Bellinazzo: "La Fiorentina vale 200 milioni di euro. Commisso non abituato ad avere queste regole"
03 febbraio 2022 11:53
Corriere fiorentino scrive: "Nardella cerca investitori per il Franchi se Commisso non contribuisce"
03 febbraio 2022 11:08
Il Corriere fiorentino titola: "Rocco può lasciare" poi scrive: "Commisso è ferito dalle critiche"
02 febbraio 2022 11:49
Corriere fiorentino racconta: "Italiano deluso perchè non avvisato. Adesso rifiuta l'obiettivo Europa"
31 gennaio 2022 11:19
Lo spogliatoio della Fiorentina scosso dall'addio di Vlahovic, Italiano ha chiesto qualcosa in più
27 gennaio 2022 12:11
Corriere fiorentino rivela: "Nemmeno Vlahovic si aspettava di essere venduto già a gennaio"
25 gennaio 2022 11:19
Figc dà ragione a Commisso, Federazione vuole accettare 10 regole della Fiorentina sui procuratori
28 dicembre 2021 16:09
"Dopo l'allenamento Ribery si fermava a giocare per strada con i bambini, regalava magliette"
08 dicembre 2021 13:21
"Altro che Salernitana, Ribery voleva rimanere alla Fiorentina. Ostacolato da infortuni e Covid"
08 dicembre 2021 13:05
Esultanza Vlahovic, Fiorentina fa sapere che si riferiva alla partita, perchè non farlo parlare?
23 novembre 2021 10:52
Dragowski come Vlahovic, nessun rinnovo con la Fiorentina e va in scadenza a giugno 2023
12 novembre 2021 17:23
Corriere Fiorentino, Italiano già leader dello spogliatoio Viola. Due regole: impegno e rispetto
06 settembre 2021 11:57
Comportamenti sbagliati e la resa di Italiano su Lirola: "Puoi diventare il più forte della A"
06 settembre 2021 11:47
Kokorin, il vice Vlahovic che non ha mai messo piede in campo e che guadagna 2 milioni
02 settembre 2021 12:23
Corriere Fiorentino, Kokorin non convince mister Italiano: la Fiorentina pensa alla cessione
28 luglio 2021 20:19
Corriere fiorentino, la Fiorentina negli ultimi due anni ha speso 20 milioni di commissioni a procuratori
19 giugno 2021 18:53
Braida: "Gattuso è un leader nato. È un punto di riferimento per tutti, dalla società ai tifosi"
05 giugno 2021 13:23
Gilardino: "Fiorentina da Champions? Con Gattuso ci sono i presupposti. Commisso ha le idee chiare"
04 giugno 2021 13:20
Il Corriere fiorentino risponde a Commisso: "Cairo non impone. Aggressioni non intimidiscono"
14 maggio 2021 13:59
Commisso contro Gazzetta e Corriere fiorentino: "Da voi fake news controllate da Cairo, non rispondo"
14 maggio 2021 12:52
Vlahovic sulle orme di Batistuta, il merito è di Prandelli. Vuole restare alla Fiorentina, tocca a Rocco
09 maggio 2021 10:14
Difesa imbarazzante, la scelta di Iachini che non ha senso, Martinez Quarta fuori. Un mistero
03 maggio 2021 12:18
Quando Pioli ha punito due giocatori della Fiorentina per ritardo, il gruppo viola premiò il tecnico
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"Falsificato il certificato medico di Astori" tre persone vanno a processo. I dettagli
11 marzo 2021 10:07
C'era accordo Fiorentina-Liverpool per Chiesa, ma voleva solo la Juve. A Verona richiesta e promessa di cessione a fine anno
11 marzo 2021 09:15
Pradè a fine partita se la prende con i giocatori. Nervoso per via del suo futuro, dipende da risultati
01 marzo 2021 12:33
SARRI ALLA FIORENTINA, COSA C'È DI VERO? QUATTRO MESI DOPO, PRADÈ PREPARA IL COLPO
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Corriere fiorentino, Milenkovic non vuole rinnovare, la Fiorentina fissa il prezzo, 35 milioni
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Corriere Fiorentino, Vlahovic glissa sul suo futuro: il suo attuale contratto scadrà nel 2023
29 gennaio 2021 10:32
Corriere Fiorentino, Vlahovic, rinnovo, mesi fa la firma sembrava una formalità ora è in stand-by
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Vicino il rinnovo di Chiesa con ingaggio raddoppiato. Niente clausola, Federico ed Enrico non vogliono inserirla
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Corriere Fiorentino: Biraghi ci sarà contro la Juve, ma con la maschera. Laurini out
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Il Corriere Fiorentino titola: balla con Chiesa
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Il Corriere Fiorentino titola: nervi tesi, derby tra le polemiche
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Il Corriere Fiorentino titola: Baba via, restano i soldi (e Falcinelli)
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Corriere Fiorentino: in giornata l'incontro tra Fiorentina e Sassuolo per la cessione di Babacar
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Il Corriere Fiorentino sentenzia: da mani nei capelli
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Corriere Fiorentino: Sanchez verso La Coruna, in entrata piace Locatelli
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Corriere Fiorentino: Hagi jr resta in Romania, sempre più vicino il ritorno al Viitorul
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Il Corriere Fiorentino: mira sbagliata e la dura legge del gol frena la Fiorentina
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Corriere Fiorentino: la Fiorentina punta Antonelli per la fascia, ma non è l'unico nome caldo...
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