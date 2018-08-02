Corriere Fiorentino, Fiorentina quarta squadra per abbonamenti dietro a Inter, Juve e Roma. "Eppur (non) si muove..."

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, la Fiorentina è la terza squadra in italia per abbonamenti dietro solo a Inter (37.000 tessere staccate), Juventus (29.000) e la Roma (2...

Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, la Fiorentina è la terza squadra in italia per abbonamenti dietro solo a Inter (37.000 tessere staccate), Juventus (29.000) e la Roma (20.000). La differenza sta che, nelle grandi piazze sono arrivati nomi altisonanti: Nainggolan, Ronaldo, Pastore.. A Firenze no, è amore incondizionato "eppur qui (non) si muove". Ad oggi sono 13.000 gli abbonati e l'obbiettivo di 20.000 è facilmente raggiungibile...