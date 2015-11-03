Notizie Abbonamenti Fiorentina Fiorentina

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Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"

06 luglio 2023 15:27

Repubblica, grande attesa in città per gli abbonamenti della Fiorentina. Inclusi anche i preliminari?

28 giugno 2022 13:07

Nazione, la campagna abbonamenti della Fiorentina verrà presentata entro due settimane 

20 giugno 2022 09:20

Moviola CorSport: "Sozza promosso, una gara arbitrata così in A ce la sognavamo. Giuste le decisioni"

04 ottobre 2021 10:00

Gazzetta, probabile formazione: doppio ballottaggio a centrocampo, in avanti Ribery-Vlahovic

22 dicembre 2020 09:11

La Fiorentina rimborsa con un voucher gli abbonati: ecco come e dove richiederlo

09 luglio 2020 13:52

ACF, gli abbonamenti non verranno rimborsati ma convertiti in voucher. I dettagli

22 giugno 2020 12:22

ACF, venduti già 100 tagliandi della campagna abbonamenti valido per nove gare al Franchi

19 gennaio 2020 13:47

La Nazione, dopo aver superato la quota di 25 mila abbonati si punta ad arrivare a 26 mila tessere

31 agosto 2019 10:18

ACF, informa che è stata superata la quota di 20 mila abbonamenti per la stagione 2019/20

19 agosto 2019 12:34

La Nazione, lunghe code ai botteghini. L'obbiettivo è staccare 25 mila abbonamenti. Da lunedì...

17 agosto 2019 11:43

La Nazione, la campagna abbonamenti della viola procede benissimo. Più di 16 mila tessere

03 agosto 2019 12:20

Abbonamenti, superata la cifra di 14 mila sottoscrizioni dei tifosi della Fiorentina

28 luglio 2019 10:15

ACF, raggiunta la quota di 7500 abbonamenti per la stagione 2019-2020. Circa 400 al giorno

14 luglio 2019 22:12

Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno

08 luglio 2019 12:31

ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno

26 giugno 2019 20:40

Ligas: "Non mi piacciono i presidenti che promettono, fanno accordi anticipati e cadono dal melo..."

20 giugno 2019 17:29

CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti

12 giugno 2019 15:16

PRENDIAMOCI I TRE PUNTI, MA I DUBBI RESTANO. LAFONT FINALMENTE DECISIVO. SIMEONE, SCUSE TROPPO MORBIDE... IL RISPETTO INNANZITUTTO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

17 dicembre 2018 00:58

Comunicato ACF: "Raggiunta quota 21.000 abbonamenti. Caricati di ulteriore responsabilità"

01 settembre 2018 18:01

La Nazione, quota abbonamenti dell'anno scorso superata. Si può affiliarsi fino al 25 Agosto. L'obiettivo...

24 agosto 2018 09:28

Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."

23 agosto 2018 16:22

La Nazione, sfondata quota 15.500 abbonamenti. Incremento del 39.5% rispetto alla stagione scorsa

14 agosto 2018 10:37

Violachannel: quota 14.000 abbonamenti. Periodo prolungato al 25 Agosto

06 agosto 2018 14:16

Corriere Fiorentino, Fiorentina quarta squadra per abbonamenti dietro a Inter, Juve e Roma. "Eppur (non) si muove..."

02 agosto 2018 09:51

Nazione: mille abbonamenti in due giorni. Raggiunte le 13mila tessere

01 agosto 2018 13:50

ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000

26 luglio 2018 13:40

ACF, domani termina la prelazione alle ore 19.00. Ieri 900 tessere staccate. Le info...

24 luglio 2018 16:10

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