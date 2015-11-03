Notizie Abbonamenti Fiorentina Fiorentina

Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"
06 luglio 2023 15:27
Repubblica, grande attesa in città per gli abbonamenti della Fiorentina. Inclusi anche i preliminari?
28 giugno 2022 13:07
Nazione, la campagna abbonamenti della Fiorentina verrà presentata entro due settimane
20 giugno 2022 09:20
Moviola CorSport: "Sozza promosso, una gara arbitrata così in A ce la sognavamo. Giuste le decisioni"
04 ottobre 2021 10:00
Gazzetta, probabile formazione: doppio ballottaggio a centrocampo, in avanti Ribery-Vlahovic
22 dicembre 2020 09:11
La Fiorentina rimborsa con un voucher gli abbonati: ecco come e dove richiederlo
09 luglio 2020 13:52
ACF, gli abbonamenti non verranno rimborsati ma convertiti in voucher. I dettagli
22 giugno 2020 12:22
ACF, venduti già 100 tagliandi della campagna abbonamenti valido per nove gare al Franchi
19 gennaio 2020 13:47
La Nazione, dopo aver superato la quota di 25 mila abbonati si punta ad arrivare a 26 mila tessere
31 agosto 2019 10:18
ACF, informa che è stata superata la quota di 20 mila abbonamenti per la stagione 2019/20
19 agosto 2019 12:34
La Nazione, lunghe code ai botteghini. L'obbiettivo è staccare 25 mila abbonamenti. Da lunedì...
17 agosto 2019 11:43
La Nazione, la campagna abbonamenti della viola procede benissimo. Più di 16 mila tessere
03 agosto 2019 12:20
Abbonamenti, superata la cifra di 14 mila sottoscrizioni dei tifosi della Fiorentina
28 luglio 2019 10:15
ACF, raggiunta la quota di 7500 abbonamenti per la stagione 2019-2020. Circa 400 al giorno
14 luglio 2019 22:12
Abbonamenti, la Fiorentina ha raggiunto quota 5 mila abbonamenti. Più di 400 al giorno
08 luglio 2019 12:31
ACF, boom abbonamenti 2019-2020: sono stati venduti 1000 biglietti in un solo giorno
26 giugno 2019 20:40
Ligas: "Non mi piacciono i presidenti che promettono, fanno accordi anticipati e cadono dal melo..."
20 giugno 2019 17:29
CorSport, la Fiorentina sogna di staccare 30 mila tessere di abbonamenti
12 giugno 2019 15:16
PRENDIAMOCI I TRE PUNTI, MA I DUBBI RESTANO. LAFONT FINALMENTE DECISIVO. SIMEONE, SCUSE TROPPO MORBIDE... IL RISPETTO INNANZITUTTO. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
17 dicembre 2018 00:58
Comunicato ACF: "Raggiunta quota 21.000 abbonamenti. Caricati di ulteriore responsabilità"
01 settembre 2018 18:01
La Nazione, quota abbonamenti dell'anno scorso superata. Si può affiliarsi fino al 25 Agosto. L'obiettivo...
24 agosto 2018 09:28
Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."
23 agosto 2018 16:22
La Nazione, sfondata quota 15.500 abbonamenti. Incremento del 39.5% rispetto alla stagione scorsa
14 agosto 2018 10:37
Violachannel: quota 14.000 abbonamenti. Periodo prolungato al 25 Agosto
06 agosto 2018 14:16
Corriere Fiorentino, Fiorentina quarta squadra per abbonamenti dietro a Inter, Juve e Roma. "Eppur (non) si muove..."
02 agosto 2018 09:51
Nazione: mille abbonamenti in due giorni. Raggiunte le 13mila tessere
01 agosto 2018 13:50
ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000
26 luglio 2018 13:40
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