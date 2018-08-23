Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."

Il direttore di Platinum Calcio - Italia 7, Giorgio Micheletti è tornato ai microfoni di Labaroviola:Giorgio in queste ore ADV è a Firenze come ben saprai, e di fatto negli ultimi anni è un quasi un e...

Il direttore di Platinum Calcio - Italia 7, Giorgio Micheletti è tornato ai microfoni di Labaroviola:

Giorgio in queste ore ADV è a Firenze come ben saprai, e di fatto negli ultimi anni è un quasi un evento. Pensi che questa visita possa essere un passo in più verso la pace con i tifosi oppure un altro tassello per far polemica?

“ADV credo che abbia fatto quello che gli si chiedeva di fare, e con questa visita ha ufficialmente risposto al comunicato di Giugno fatto dalla Curva Fiesole. Questo incontro vuol dire tante cose…”.

Ad esempio?

“Che la Fiorentina non è in vendita e questo ne è la prova lampante, altrimenti avrebbero latitato ancora stando lontano da Firenze”.

Voto al mercato?

“6.5 perché manca il reale perno di centrocampo, Badelj non è stato sostituito a dovere. Poi manca un’alternativa vera a quello che può essere il 4-3-3: se togli Chiesa o Pjaca il castello cade, hai il solo Mirallas per rincalzare i due. Se giochi ad unica hai uno scarso peso offensivo. Ed altre soluzioni? Al momento non ce ne sono”.

Chi sostituirà Veretout contro il Chievo?

“Penso che Pioli dia una chance a Norgaard poiché per caratteristiche è quello che più si avvicina a Badelj. Veretout è adattato a fare il centrale, ma la sua esplosività mancherà nelle altre zone del campo. E’ intelligente e si gestirà anche al centro, ne sono sicuro, ma preferirei vederlo da interno”.

Pronostico contro il Chievo Verona?

“Gioco la schedina: metto 1X perché la Fiorentina non so proprio in che condizioni fisiche si trovi vista anche la prestazione di ieri sera”.

Mirallas e Pjaca, chi ti convince dei due?

“Pjaca perché nella Juventus ha fatto vedere una pasta particolare, speriamo nell’integrità fisica”.

Quota abbonamenti sopra i 18.000, che ne pensi?

“Gli abbonamenti hanno chiuso le bocche a tanti: l’amore e la passione per la Fiorentina vincono sempre. Specie dopo tutto quello che era successo. Bisogna essere ottimisti, esser contro a prescindere mai”.

Gabriele Caldieron