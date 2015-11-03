Notizie Platinum Calcio Fiorentina

Hancko: “Con Biraghi ci scambiamo consigli e complimenti. Astori è qui con noi. La cucina italiana...”
18 ottobre 2018 21:39
Esclusiva Micheletti: "Stasera la Fiorentina farà la partita. Pjaca? Sono curioso è "anarchico". Lo sputo di Douglas Costa..."
19 settembre 2018 16:48
Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."
23 agosto 2018 16:22
Esclusiva Micheletti: "Per Pjaca la Juve ha accontentato il ragazzo. Ennesimo anno 0 per la viola. Abbonamenti incrementati? Il tifo è diviso come non mai..."
30 luglio 2018 17:37
Esclusiva Micheletti: "Badelj mancherà a questa Fiorentina, il Milan farà l'E.League. Skorupski ok. Balotelli..."
29 maggio 2018 15:36
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