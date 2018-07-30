Esclusiva Micheletti: "Per Pjaca la Juve ha accontentato il ragazzo. Ennesimo anno 0 per la viola. Abbonamenti incrementati? Il tifo è diviso come non mai..."

A Labaroviola oggi abbiamo il piacere di intervistare nuovamente il direttore di Platinum Calcio, Giorgio Micheletti.Ciao Giorgio e bentornato a Labaroviola, la notizia di oggi riguarda Pjaca e l’inco...

A Labaroviola oggi abbiamo il piacere di intervistare nuovamente il direttore di Platinum Calcio, Giorgio Micheletti.

Ciao Giorgio e bentornato a Labaroviola, la notizia di oggi riguarda Pjaca e l’incontro in settimana, cosa sai dirci a riguardo?

“La Juventus ha “favoreggiato” la situazione perché la Sampdoria aveva offerto liquidità immediata. Ha ascoltato il giocatore e lo vuole accontentare. Non ci sono strade parallele riguardo Chiesa e Milenkovic”.

Se arriva Pjaca la pista Sansone si raffredda definitivamente?

“Non saprei, perché credo che la Fiorentina non abbia il contante per poterlo prendere. Come dicono gli inglesi “never say never”…”

Avevi annunciato che il Milan avrebbe fatto l’Europa proprio ai nostri microfoni (LEGGI QUI), è un bene o un male per la Fiorentina non partecipare?

“Alla fine credo sia un bene, la Fiorentina è all’ennesimo anno zero. Avere meno impegni e pressioni con una squadra che deve ritrovarsi, in una situazione calda tra società e tifosi, credo possa portare a fare meglio in campionato rispetto anche alla scorsa stagione”.

Abbonamenti incrementati del 40% rispetto alla scorsa stagione. Te l’aspettavi?

“E’ un buon dato, la passione per la Fiorentina a Firenze non manca mai. Ma questo dato crea statisticamente una spaccatura nel tifo: diviso come non mai, con la Curva Fiesole sul “piede di guerra” contro la società, ed una parte “silenziosa” che sottoscrive la tessera indipendentemente da tutto”.

Dei nuovi acquisti ti ha colpito qualcuno in particolare?

“Mi ha colpito molto Lafont, è più forte di Tatarusanu e Sportiello messi insieme, mi tranquillizza molto averlo visto nel precampionato”.

Gabriele Caldieron