Labaro Viola

Gabriele Caldieron

Gabriele Caldieron

Responsabile di Labaroviola.com, ha lavorato alla regia di Teleregione Toscana. Creatore di Goalist, opinionista per Toscana TV ad "A Tutto Gol" con Giorgio Micheletti. Telecronista e collaboratore di FirenzeViolaSuperSport. Responsabile comunicazione della ASD Rondinella Marzocco.

Ranieri: “Firenze pubblico violento? Mai stato. Mi porto nel cuore la Coppa Italia di Bergamo”

24 ottobre 2022 21:15

Fiorentina terza in A per tiri totali (99), ma solo 27 in porta con 5 gol. Italiano prevedibile, Jovic e Cabral poco serviti e sterili

13 settembre 2022 11:05

Conference: andando ai gironi 5mln per la Fiorentina, oltre al botteghino e diritti TV. Ecco tutti i premi

23 agosto 2022 13:06

PAGELLE VIOLA: TERZIC E BONAVENTURA OK, MALE DODO ED IKONE. VIOLA RINUNCIATARIA

21 agosto 2022 20:31

Fiorentina-Cremonese, biglietti cari? I tifosi sui social polemizzano: Curva Fiesole a 17€, Maratona Centrale a 40€

09 agosto 2022 11:34

PAGELLE VIOLA: SOTTIL IN PALLA, QUARTA E BIRAGHI SBAGLIANO. IKONE E JOVIC IN CRESCITA

06 agosto 2022 22:54

Nelle prossime ore a Milano incontro tra la Fiorentina e intermediari per Lo Celso

04 agosto 2022 00:05

PAGELLE VIOLA: ZURKOWSKI BRILLA, BENE ANCHE JOVIC, MILENKOVIC E SAPONARA. IKONE DA RIVEDERE

03 agosto 2022 20:09

Sorteggio Conference League: la Fiorentina troverà la vincente tra Twente e Cucaricki. L'andata a Firenze

02 agosto 2022 15:12

PAGELLE VIOLA: MALE QUARTA E BIRAGHI, BONAVENTURA E SOTTIL I PIU' IN FORMA

31 luglio 2022 19:49

Play-off Conference League: Fiorentina testa di serie al 90%. Il ranking federale aiuta i viola. Certezza il 27 luglio? Le ipotesi

21 luglio 2022 13:30

Lista UEFA: Gollini in viola? Il "problema vivaio" persiste. Venuti e Sottil ok, ma altri sono sul mercato. La situazione

30 giugno 2022 18:16

Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira

03 aprile 2022 22:54

Schouten tocca la palla con l'avambraccio ma la posizione è congrua, giusto non dare rigore

13 marzo 2022 19:10

PAGELLE VIOLA: IKONE UN CRACK, MILENKOVIC ED IGOR DUE MURI. VENUTI SFORTUNATO

02 marzo 2022 22:55

Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi

20 febbraio 2022 20:59

Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano

14 febbraio 2022 10:40

Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola

11 febbraio 2022 00:22

PAGELLE VIOLA, MILENKOVIC FA ESULTARE, DOPPIO PIATEK, NICO GONZALEZ MOLTO BENE

10 febbraio 2022 20:05

Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere

24 gennaio 2022 11:06

Svista Ayroldi, non dà vantaggio a Ikone' perchè pensa che la Fiorentina non può segnare

14 gennaio 2022 15:17

PAGELLE VIOLA: DANNO DRAGOWSKI, PERLA BIRAGHI, VLAHOVIC E PIATEK "SPARANO" SUL NAPOLI

13 gennaio 2022 20:40

Il 50% dei gol viola sono di mancino. Ikone il nuovo, sarà tridente sinistro per Italiano?

31 dicembre 2021 15:10

PAGELLE VIOLA: TORREIRA MVP, VLAHOVIC BOMBER. ITALIANO SI CORREGGE NELLA RIPRESA

19 dicembre 2021 14:29

PAGELLE VIOLA: IL GIOIELLO DI BONAVENTURA, LA CONCRETEZZA DI VLAHOVIC E LA CONFERMA DI DUNCAN

11 dicembre 2021 16:57

PAGELLE VIOLA: GONZALEZ UN CRACK, VLAHOVIC LEADER. L’URLO DI TORREIRA CI PROIETTA IN ORBITA

05 dicembre 2021 14:25

Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida

20 novembre 2021 23:08

Bonera in tribuna risponde ai tifosi della Fiorentina che s'infiammano: il brutto siparietto per il collaboratore di Pioli

20 novembre 2021 22:57

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DUE VOLTE, IL DIAMANTE DI SAPONARA E SUPER DUNCAN. LA FIORENTINA VOLA

20 novembre 2021 22:43

"Pioli uno di noi", la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando

20 novembre 2021 21:28

Esclusiva: Rizzoli riparte dall'UAF, affiancherà Luciano Luci come VAR Trainer per gli arbitri ucraini

08 novembre 2021 14:23

Labaro Moviola: manca un rigore alla Fiorentina, ok rosso a Milenkovic

06 novembre 2021 20:04

PAGELLE VIOLA: BENE MILENKOVIC, EVANESCENTI CALLEJON E CASTROVILLI. OK VLAHOVIC

27 ottobre 2021 22:42

Labaro Moviola: il pareggio del Napoli è irregolare, Lozano è già in area. Non c’è rosso a Quarta

03 ottobre 2021 20:15

PAGELLE VIOLA: NON BASTANO QUARTA E DRAGOWSKI, BENE ANCHE GONZALEZ. PULGAR E CALLEJON MALE

03 ottobre 2021 20:01

Labaro Moviola: giusto il rigore su Bonaventura, Quarta rischia il rosso

26 settembre 2021 17:37

Labaro Moviola: sfuggono 3 gialli a Fabbri, non c’è rosso a Brozovic. Gonzalez in forse per il Napoli

21 settembre 2021 23:12

PAGELLE VIOLA: SOTTIL SEGNA MA NON BASTA, GONZALEZ INGENUO, CALO FISICO

21 settembre 2021 22:41

La Fiesole intona il nome di Vincenzo Italiano all'ingresso in campo prima di Fiorentina-Inter

21 settembre 2021 20:46

Labaro Moviola: non c’è il rigore su Behrami, ok quello su Badelj. Quarta e Kokorin rischiano il rosso

18 settembre 2021 17:17

PAGELLE VIOLA: SAPONARA E BONAVENTURA LA VIOLA DI ITALIANO VINCE E CONVINCE

18 settembre 2021 17:03

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC SANGUE DI GHIACCIO, TERRACCIANO EROE. ITALIANO MAESTRO

11 settembre 2021 22:40

PAGELLE VIOLA: FURIA NICO GONZALEZ, VLAHOVIC GOL D'AUTORE. OK PULGAR

28 agosto 2021 22:46

(FOTO): i ragazzi della Primavera alzano al cielo la Coppa Italia sotto la Curva Fiesole

28 agosto 2021 20:57

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC UNA FURIA, GONZALEZ ESORDIO E GOL, MALEH POSITIVO

13 agosto 2021 22:58

Oggi scade il contratto di Franck Ribery, il suo futuro (sembra) lontano dalla Fiorentina

30 giugno 2021 09:41

(FOTO): Summit per Italiano a Villa Olmi con Pradè. Sarà l’allenatore della Fiorentina

27 giugno 2021 16:30

"Antognoni, a prescindere dalla Fiorentina formerà un’Academy per i giovani calciatori"

26 giugno 2021 16:39

Italiano è viola dopo 86 partite allo Spezia ed una media di 1,37 punti. Il punto sul suo rendimento in bianconero

22 giugno 2021 15:07

PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO MVP, MALE PULGAR E BIRAGHI, QUARTA INCERTO

22 maggio 2021 22:30

(FOTO): Museo del Calcio, oggi 21° compleanno. Inaugurata la "Corte dei Campioni"

22 maggio 2021 13:04

Marani: "Il binomio tra Firenze e Museo è imprescindibile. Non deve essere solo un luogo fisico"

22 maggio 2021 12:34

Ulivieri: "Allenatore straniero alla Fiorentina? Un rischio. Esplosione Vlahovic? Vanno dati i meriti a Prandelli"

22 maggio 2021 12:27

(FOTO): Gattuso e Dainelli si salutano affettuosamente prima della gara

16 maggio 2021 13:54

PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE

12 maggio 2021 20:16

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC UN GIGANTE, DRAGOWSKI DECISIVO. BENE PULGAR E BIRAGHI

08 maggio 2021 22:39

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BONAVENTURA NON BASTANO, PEZZELLA E DIFESA DA HORROR

02 maggio 2021 16:53

PAGELLE VIOLA: AMRABAT UNA DIGA, VLAHOVIC CHE CLASSE. DRAGOWSKI E QUARTA I PEGGIORI

25 aprile 2021 16:52

PAGELLE VIOLA: PEZZELLA DA INCUBO, MALE VENUTI E PULGAR. SI SALVA BONAVENTURA

17 aprile 2021 19:52

AL NOME DI GATTUSO SI AGGIUNGE QUELLO DI RANIERI. PRIMO CONTATTO CON LA FIORENTINA

12 aprile 2021 16:44

PAGELLE VIOLA: CENTROCAMPO INSUFFICIENTE, VLAHOVIC E DRAGOWSKI I MIGLIORI, BIRAGHI...

11 aprile 2021 22:39

PAGELLE VIOLA: NON BASTA SUPER VLAHOVIC, FOLLIA RIBERY, CACERES IN SOFFERENZA

03 aprile 2021 16:54

Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto

03 aprile 2021 14:08

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi

03 aprile 2021 13:50

Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta

03 aprile 2021 13:22

Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato

03 aprile 2021 12:38

Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:33

Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli

03 aprile 2021 12:27

Primavera, l'Ascoli dopo appena due minuti pareggia contro la Fiorentina: gol di Intinacelli

03 aprile 2021 12:21

Primavera, Fiorini porta in vantaggio la Fiorentina contro l'Ascoli e dedica il gol a Guerini

03 aprile 2021 12:16

PRANDELLI DIMESSO PER MOTIVI PERSONALI. DOMANI IACHINI SARA' NUOVAMENTE A FIRENZE

23 marzo 2021 13:16

PAGELLE VIOLA: NON BASTANO PULGAR E RIBERY, OK EYSSERIC, MALE PEZZELLA, TERRACCIANO DA RIVEDERE

21 marzo 2021 19:52

La Fiorentina non segnava direttamente su punizione dalla scorsa stagione a Lecce, Pulgar sussegue a Ghezzal

21 marzo 2021 18:49

Esclusiva Fratini: "Vlahovic rinnoverà, Antognoni merita un regalo. La piattaforma sarà un successo"

15 marzo 2021 00:01

Prima tripletta in maglia viola per Dusan Vlahovic al dodicesimo gol stagionale

13 marzo 2021 18:52

PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI SERATA NO, MALE LA DIFESA. SI SALVANO VLAHOVIC E RIBERY

03 marzo 2021 22:42

Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso

03 marzo 2021 21:41

PAGELLE VIOLA: QUARTA CONFERMA, MILENKOVIC MALE. VLAHOVIC SBAGLIA UN GOL. KOKORIN...

28 febbraio 2021 16:52

PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI E VLAHOVIC RISOLUTORI, QUARTA UN MURO. MALE KOUAME, RIMANDATO AMRABAT

19 febbraio 2021 20:28

PAGELLE VIOLA: NON BASTA VLAHOVIC, MALE PEZZELLA E KOUAME. CASTROVILLI A FASI ALTERNE

14 febbraio 2021 16:56

Campagna venne scartato dalla Fiorentina, oggi è un punto di forza della Spal primavera

10 febbraio 2021 18:54

Doppio esordio in maglia viola: ecco la prima di Kokorin e Malcuit

05 febbraio 2021 22:12

Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: "E' quattro minuti che protesti"

05 febbraio 2021 21:58

Secondo tempo: la Fiorentina passa a due punte, dentro Kouame fuori Borja Valero

05 febbraio 2021 21:50

PAGELLE VIOLA: RIBERY, BONAVENTURA ED AMRABAT SUGLI SCUDI. MALE PEZZELLA. PUNTO D’ORO

29 gennaio 2021 22:36

Il dossier tecnico di Fratini: "Malcuit è un difensore propositivo, ottimo se impiegato come "quinto""

26 gennaio 2021 18:51

Il dossier tecnico di Fratini: "Maleh non è un regista, Ricci è il sogno viola" Ecco i due a confronto

22 gennaio 2021 08:31

Nodi economici sciolti: Kokorin è viola fino al 2024, lunedì sarà in Italia per le visite

21 gennaio 2021 15:54

LA FIORENTINA CHIAMA MANCINI PER KOKORIN. TRATTATIVA NON ANCORA CHIUSA

20 gennaio 2021 19:43

PAGELLE VIOLA: DISASTRO DIFESA, CALLEJON NON DA NIENTE. UNA SOLA SUFFICENZA

17 gennaio 2021 14:13

Grazie al gol contro l'Inter per la seconda volta in stagione la Fiorentina segna da tre gare consecutive

13 gennaio 2021 16:55

LA FIORENTINA PENSA AL RITORNO DI LJAJIC E VECINO. PRIMA CESSIONI POI ACQUISTI

06 gennaio 2021 22:35

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC VOLITIVO, PEZZELLA E AMRABAT MALE. I CAMBI NON SI VEDONO

06 gennaio 2021 16:48

PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI GARANZIA, OK RIBERY. PRANDELLI PRUDENTE, PEZZELLA...

03 gennaio 2021 16:45

PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC, RIBERY E CACERES SCHIANTANO LA JUVE. PRANDELLI EROE

22 dicembre 2020 22:37

Prandelli: "Rigore Verona? Si può discutere sul fuorigioco. Oggi non è un passo indietro"

19 dicembre 2020 17:31

Juric: "Arbitro? Direzione di gara non giusta. La Fiorentina è una squadra forte. Su Amrabat..."

19 dicembre 2020 17:28

La frustrazione di Prandelli dopo il gol di Miguel Veloso grida all'arbitro: "Sei ridicolo"

19 dicembre 2020 15:10

Nove punti dopo undici giornate: peggio della Fiorentina 2011/12 con Mihajlovic, Delio Rossi e Guerini

14 dicembre 2020 19:32

Maran: "Sofferto poco nel primo tempo, c'è tanta rabbia. Potevamo vincerla noi"

07 dicembre 2020 23:25

Archivio

Esplora l'archivio di Gabriele Caldieron

Sett. 43 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 26 Sett. 13 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 2
Sett. 52 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 34 Sett. 32 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 30 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 49 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 38 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 31 Sett. 29 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 14