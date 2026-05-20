Gabriele Caldieron
Responsabile di Labaroviola.com, ha lavorato alla regia di Teleregione Toscana. Creatore di Goalist, opinionista per Toscana TV ad "A Tutto Gol" con Giorgio Micheletti. Telecronista e collaboratore di FirenzeViolaSuperSport. Responsabile comunicazione della ASD Rondinella Marzocco.
Ranieri: “Firenze pubblico violento? Mai stato. Mi porto nel cuore la Coppa Italia di Bergamo”
24 ottobre 2022 21:15
Fiorentina terza in A per tiri totali (99), ma solo 27 in porta con 5 gol. Italiano prevedibile, Jovic e Cabral poco serviti e sterili
13 settembre 2022 11:05
Conference: andando ai gironi 5mln per la Fiorentina, oltre al botteghino e diritti TV. Ecco tutti i premi
23 agosto 2022 13:06
PAGELLE VIOLA: TERZIC E BONAVENTURA OK, MALE DODO ED IKONE. VIOLA RINUNCIATARIA
21 agosto 2022 20:31
Fiorentina-Cremonese, biglietti cari? I tifosi sui social polemizzano: Curva Fiesole a 17€, Maratona Centrale a 40€
09 agosto 2022 11:34
PAGELLE VIOLA: SOTTIL IN PALLA, QUARTA E BIRAGHI SBAGLIANO. IKONE E JOVIC IN CRESCITA
06 agosto 2022 22:54
Nelle prossime ore a Milano incontro tra la Fiorentina e intermediari per Lo Celso
04 agosto 2022 00:05
PAGELLE VIOLA: ZURKOWSKI BRILLA, BENE ANCHE JOVIC, MILENKOVIC E SAPONARA. IKONE DA RIVEDERE
03 agosto 2022 20:09
Sorteggio Conference League: la Fiorentina troverà la vincente tra Twente e Cucaricki. L'andata a Firenze
02 agosto 2022 15:12
PAGELLE VIOLA: MALE QUARTA E BIRAGHI, BONAVENTURA E SOTTIL I PIU' IN FORMA
31 luglio 2022 19:49
Play-off Conference League: Fiorentina testa di serie al 90%. Il ranking federale aiuta i viola. Certezza il 27 luglio? Le ipotesi
21 luglio 2022 13:30
Lista UEFA: Gollini in viola? Il "problema vivaio" persiste. Venuti e Sottil ok, ma altri sono sul mercato. La situazione
30 giugno 2022 18:16
Pinamonti fa fallo su Terracciano, giusto annullare il gol dell'Empoli. C'è il giallo a Torreira
03 aprile 2022 22:54
Schouten tocca la palla con l'avambraccio ma la posizione è congrua, giusto non dare rigore
13 marzo 2022 19:10
PAGELLE VIOLA: IKONE UN CRACK, MILENKOVIC ED IGOR DUE MURI. VENUTI SFORTUNATO
02 marzo 2022 22:55
Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi
20 febbraio 2022 20:59
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Regolare il 3-2 di Milenkovic, ok i due rigori viola. L'espulsione di Quarta è giusta. La moviola
11 febbraio 2022 00:22
PAGELLE VIOLA, MILENKOVIC FA ESULTARE, DOPPIO PIATEK, NICO GONZALEZ MOLTO BENE
10 febbraio 2022 20:05
Aureliano sbaglia non vedendo la spinta di Joao Pedro, Maresca al VAR non può correggere
24 gennaio 2022 11:06
Svista Ayroldi, non dà vantaggio a Ikone' perchè pensa che la Fiorentina non può segnare
14 gennaio 2022 15:17
PAGELLE VIOLA: DANNO DRAGOWSKI, PERLA BIRAGHI, VLAHOVIC E PIATEK "SPARANO" SUL NAPOLI
13 gennaio 2022 20:40
Il 50% dei gol viola sono di mancino. Ikone il nuovo, sarà tridente sinistro per Italiano?
31 dicembre 2021 15:10
PAGELLE VIOLA: TORREIRA MVP, VLAHOVIC BOMBER. ITALIANO SI CORREGGE NELLA RIPRESA
19 dicembre 2021 14:29
PAGELLE VIOLA: IL GIOIELLO DI BONAVENTURA, LA CONCRETEZZA DI VLAHOVIC E LA CONFERMA DI DUNCAN
11 dicembre 2021 16:57
PAGELLE VIOLA: GONZALEZ UN CRACK, VLAHOVIC LEADER. L’URLO DI TORREIRA CI PROIETTA IN ORBITA
05 dicembre 2021 14:25
Labaro Moviola: Saponara atterrato da Messias, manca un rigore alla Fiorentina. Male Guida
20 novembre 2021 23:08
Bonera in tribuna risponde ai tifosi della Fiorentina che s'infiammano: il brutto siparietto per il collaboratore di Pioli
20 novembre 2021 22:57
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC DUE VOLTE, IL DIAMANTE DI SAPONARA E SUPER DUNCAN. LA FIORENTINA VOLA
20 novembre 2021 22:43
"Pioli uno di noi", la Curva Fiesole omaggia il mister del Milan che ringrazia salutando
20 novembre 2021 21:28
Esclusiva: Rizzoli riparte dall'UAF, affiancherà Luciano Luci come VAR Trainer per gli arbitri ucraini
08 novembre 2021 14:23
Labaro Moviola: manca un rigore alla Fiorentina, ok rosso a Milenkovic
06 novembre 2021 20:04
PAGELLE VIOLA: BENE MILENKOVIC, EVANESCENTI CALLEJON E CASTROVILLI. OK VLAHOVIC
27 ottobre 2021 22:42
Labaro Moviola: il pareggio del Napoli è irregolare, Lozano è già in area. Non c’è rosso a Quarta
03 ottobre 2021 20:15
PAGELLE VIOLA: NON BASTANO QUARTA E DRAGOWSKI, BENE ANCHE GONZALEZ. PULGAR E CALLEJON MALE
03 ottobre 2021 20:01
Labaro Moviola: giusto il rigore su Bonaventura, Quarta rischia il rosso
26 settembre 2021 17:37
Labaro Moviola: sfuggono 3 gialli a Fabbri, non c’è rosso a Brozovic. Gonzalez in forse per il Napoli
21 settembre 2021 23:12
PAGELLE VIOLA: SOTTIL SEGNA MA NON BASTA, GONZALEZ INGENUO, CALO FISICO
21 settembre 2021 22:41
La Fiesole intona il nome di Vincenzo Italiano all'ingresso in campo prima di Fiorentina-Inter
21 settembre 2021 20:46
Labaro Moviola: non c’è il rigore su Behrami, ok quello su Badelj. Quarta e Kokorin rischiano il rosso
18 settembre 2021 17:17
PAGELLE VIOLA: SAPONARA E BONAVENTURA LA VIOLA DI ITALIANO VINCE E CONVINCE
18 settembre 2021 17:03
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC SANGUE DI GHIACCIO, TERRACCIANO EROE. ITALIANO MAESTRO
11 settembre 2021 22:40
PAGELLE VIOLA: FURIA NICO GONZALEZ, VLAHOVIC GOL D'AUTORE. OK PULGAR
28 agosto 2021 22:46
(FOTO): i ragazzi della Primavera alzano al cielo la Coppa Italia sotto la Curva Fiesole
28 agosto 2021 20:57
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC UNA FURIA, GONZALEZ ESORDIO E GOL, MALEH POSITIVO
13 agosto 2021 22:58
Oggi scade il contratto di Franck Ribery, il suo futuro (sembra) lontano dalla Fiorentina
30 giugno 2021 09:41
(FOTO): Summit per Italiano a Villa Olmi con Pradè. Sarà l’allenatore della Fiorentina
27 giugno 2021 16:30
"Antognoni, a prescindere dalla Fiorentina formerà un’Academy per i giovani calciatori"
26 giugno 2021 16:39
Italiano è viola dopo 86 partite allo Spezia ed una media di 1,37 punti. Il punto sul suo rendimento in bianconero
22 giugno 2021 15:07
PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO MVP, MALE PULGAR E BIRAGHI, QUARTA INCERTO
22 maggio 2021 22:30
(FOTO): Museo del Calcio, oggi 21° compleanno. Inaugurata la "Corte dei Campioni"
22 maggio 2021 13:04
Marani: "Il binomio tra Firenze e Museo è imprescindibile. Non deve essere solo un luogo fisico"
22 maggio 2021 12:34
Ulivieri: "Allenatore straniero alla Fiorentina? Un rischio. Esplosione Vlahovic? Vanno dati i meriti a Prandelli"
22 maggio 2021 12:27
(FOTO): Gattuso e Dainelli si salutano affettuosamente prima della gara
16 maggio 2021 13:54
PAGELLE VIOLA: MILENKOVIC E AMRABAT SOPRA LA MEDIA, MALE KOUAME, PULGAR INSUFFICIENTE
12 maggio 2021 20:16
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC UN GIGANTE, DRAGOWSKI DECISIVO. BENE PULGAR E BIRAGHI
08 maggio 2021 22:39
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC E BONAVENTURA NON BASTANO, PEZZELLA E DIFESA DA HORROR
02 maggio 2021 16:53
PAGELLE VIOLA: AMRABAT UNA DIGA, VLAHOVIC CHE CLASSE. DRAGOWSKI E QUARTA I PEGGIORI
25 aprile 2021 16:52
PAGELLE VIOLA: PEZZELLA DA INCUBO, MALE VENUTI E PULGAR. SI SALVA BONAVENTURA
17 aprile 2021 19:52
AL NOME DI GATTUSO SI AGGIUNGE QUELLO DI RANIERI. PRIMO CONTATTO CON LA FIORENTINA
12 aprile 2021 16:44
PAGELLE VIOLA: CENTROCAMPO INSUFFICIENTE, VLAHOVIC E DRAGOWSKI I MIGLIORI, BIRAGHI...
11 aprile 2021 22:39
PAGELLE VIOLA: NON BASTA SUPER VLAHOVIC, FOLLIA RIBERY, CACERES IN SOFFERENZA
03 aprile 2021 16:54
Primavera, Fiorentina-Ascoli finisce 5-2, tre espulsi nei viola. Tripletta di Spalluto
03 aprile 2021 14:08
Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-2, Palazzino segna dal dischetto. Tre i viola espulsi
03 aprile 2021 13:50
Primavera, Fiorentina-Ascoli 5-1. Al 54' tripletta per Spalluto che trafigge Bolletta
03 aprile 2021 13:22
Primavera, al 29' Fiorentina sul 4-1 contro l'Ascoli: doppietta per Spalluto e 6° gol in campionato
03 aprile 2021 12:38
Primavera, Fiorentina-Ascoli 3-1. Spalluto segna di misura, anche lui dedica il gol a Guerini
03 aprile 2021 12:33
Primavera, succede di tutto in campo, al 13' Fiorentina di nuovo avanti contro l'Ascoli
03 aprile 2021 12:27
Primavera, l'Ascoli dopo appena due minuti pareggia contro la Fiorentina: gol di Intinacelli
03 aprile 2021 12:21
Primavera, Fiorini porta in vantaggio la Fiorentina contro l'Ascoli e dedica il gol a Guerini
03 aprile 2021 12:16
PRANDELLI DIMESSO PER MOTIVI PERSONALI. DOMANI IACHINI SARA' NUOVAMENTE A FIRENZE
23 marzo 2021 13:16
PAGELLE VIOLA: NON BASTANO PULGAR E RIBERY, OK EYSSERIC, MALE PEZZELLA, TERRACCIANO DA RIVEDERE
21 marzo 2021 19:52
La Fiorentina non segnava direttamente su punizione dalla scorsa stagione a Lecce, Pulgar sussegue a Ghezzal
21 marzo 2021 18:49
Esclusiva Fratini: "Vlahovic rinnoverà, Antognoni merita un regalo. La piattaforma sarà un successo"
15 marzo 2021 00:01
Prima tripletta in maglia viola per Dusan Vlahovic al dodicesimo gol stagionale
13 marzo 2021 18:52
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI SERATA NO, MALE LA DIFESA. SI SALVANO VLAHOVIC E RIBERY
03 marzo 2021 22:42
Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso
03 marzo 2021 21:41
PAGELLE VIOLA: QUARTA CONFERMA, MILENKOVIC MALE. VLAHOVIC SBAGLIA UN GOL. KOKORIN...
28 febbraio 2021 16:52
PAGELLE VIOLA: CASTROVILLI E VLAHOVIC RISOLUTORI, QUARTA UN MURO. MALE KOUAME, RIMANDATO AMRABAT
19 febbraio 2021 20:28
PAGELLE VIOLA: NON BASTA VLAHOVIC, MALE PEZZELLA E KOUAME. CASTROVILLI A FASI ALTERNE
14 febbraio 2021 16:56
Campagna venne scartato dalla Fiorentina, oggi è un punto di forza della Spal primavera
10 febbraio 2021 18:54
Doppio esordio in maglia viola: ecco la prima di Kokorin e Malcuit
05 febbraio 2021 22:12
Siparietto tra Pasqua e la panchina viola per il presunto fallo di mano: "E' quattro minuti che protesti"
05 febbraio 2021 21:58
Secondo tempo: la Fiorentina passa a due punte, dentro Kouame fuori Borja Valero
05 febbraio 2021 21:50
PAGELLE VIOLA: RIBERY, BONAVENTURA ED AMRABAT SUGLI SCUDI. MALE PEZZELLA. PUNTO D’ORO
29 gennaio 2021 22:36
Il dossier tecnico di Fratini: "Malcuit è un difensore propositivo, ottimo se impiegato come "quinto""
26 gennaio 2021 18:51
Il dossier tecnico di Fratini: "Maleh non è un regista, Ricci è il sogno viola" Ecco i due a confronto
22 gennaio 2021 08:31
Nodi economici sciolti: Kokorin è viola fino al 2024, lunedì sarà in Italia per le visite
21 gennaio 2021 15:54
LA FIORENTINA CHIAMA MANCINI PER KOKORIN. TRATTATIVA NON ANCORA CHIUSA
20 gennaio 2021 19:43
PAGELLE VIOLA: DISASTRO DIFESA, CALLEJON NON DA NIENTE. UNA SOLA SUFFICENZA
17 gennaio 2021 14:13
Grazie al gol contro l'Inter per la seconda volta in stagione la Fiorentina segna da tre gare consecutive
13 gennaio 2021 16:55
LA FIORENTINA PENSA AL RITORNO DI LJAJIC E VECINO. PRIMA CESSIONI POI ACQUISTI
06 gennaio 2021 22:35
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC VOLITIVO, PEZZELLA E AMRABAT MALE. I CAMBI NON SI VEDONO
06 gennaio 2021 16:48
PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI GARANZIA, OK RIBERY. PRANDELLI PRUDENTE, PEZZELLA...
03 gennaio 2021 16:45
PAGELLE VIOLA: VLAHOVIC, RIBERY E CACERES SCHIANTANO LA JUVE. PRANDELLI EROE
22 dicembre 2020 22:37
Prandelli: "Rigore Verona? Si può discutere sul fuorigioco. Oggi non è un passo indietro"
19 dicembre 2020 17:31
Juric: "Arbitro? Direzione di gara non giusta. La Fiorentina è una squadra forte. Su Amrabat..."
19 dicembre 2020 17:28
La frustrazione di Prandelli dopo il gol di Miguel Veloso grida all'arbitro: "Sei ridicolo"
19 dicembre 2020 15:10
Nove punti dopo undici giornate: peggio della Fiorentina 2011/12 con Mihajlovic, Delio Rossi e Guerini
14 dicembre 2020 19:32
Maran: "Sofferto poco nel primo tempo, c'è tanta rabbia. Potevamo vincerla noi"
07 dicembre 2020 23:25
Archivio