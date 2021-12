PAGELLE VIOLA: GONZALEZ UN CRACK, VLAHOVIC LEADER. L’URLO DI TORREIRA CI PROIETTA IN ORBITA

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara contro il Bologna:

TERRACCIANO: 6, Barrow lo fulmina al volo ma non è colpevole. Gioca anche tanti palloni con i piedi in modo intelligente. Sfortunato nel 2-3 con il tiro deviato. Sicurezza.

ODRIOZOLA: 5.5, al 15’ assieme a Torreira salvano su Sansone pronto alla corsa in campo aperto. Sul lancio di Svanberg la sua diagonale viene tagliata da Barrow. Non esente da colpe. Devia in modo sfortunato il 2-3.

MILENKOVIC: 6.5, padroneggia la difesa come un maresciallo in una caserma di paese. Autorità.

QUARTA: 6.5, la cosa più bella è una chiusura su Barrow lanciato a rete al 71’, è fuorigioco ma Santa miseria che roba bella aveva fatto. Per il resto normale amministrazione. Qualità.

BIRAGHI: 7, al 51’ si inventa una punizione magistrale, gol pesantissimo che proietta la Fiorentina nella stratosfera. (Dal 84’ TERZIC: s.v.).

TORREIRA: 7, la sua qualità serve tantissimo alla Fiorentina, seppur sul gol felsineo lui sbagli l’uscita favorendone il lancio. Ma francamente, è una macchia in una prestazione di un giocatore che sposta gli equilibri. Con lui la squadra è matura, quadrata, attenta. (Dal 85’ AMRABAT: s.v. Perde un sanguinoso pallone al 90’ approccio blando).

BONAVENTURA: 6.5, non si vede, ma si sente tantissimo. Nell’economia della partita è importante come il cacio sui maccheroni. Galateo calcistico.

MALEH: 7, fino al 32’ si vede poco ma l’inserimento è letale, taglia fuori De Silvestri e di testa batte Skorupski per il primo gol in A. Nel secondo tempo aiuta anche in fase di ripiegamento. Enfant prodigie. (Dal 78’ DUNCAN: 6, fisicità)

SOTTIL: 6, nel primo tempo uno scatto e tanto niente a piede invertito. Chi l’ha visto? Dargli l’insufficienza sarebbe indigesta per il pranzo a base di tortellini. Oggi siamo tutti più buoni. (Dal 85’ SAPONARA: 6,5 qualità nel finale)

VLAHOVIC: 7, malmenato da pitbull Medel nella prima frazione viene anche poco servito. Al 67’ ha il ghiaccio nelle vene e segna il dodicesimo rigore su dodici calciati in maglia viola, tredici in campionato, sempre più capocannoniere. Divino.

NICO GONZALEZ: 7.5, ci prova al 10’ a giro, tiro largo. Gioca per la prima volta a piede invertito in maglia viola e nel primo tempo non riesce a sfondare: vuoi gli scarpini, vuoi la fisicità rossoblu. Al 32’ però, quando hai un sinistro educatissimo e vedi partire Maleh come un fulmine in area non puoi far altro che servirlo deliziosamente. Al 65’ conquista il rigore in modo dannatamente intelligente spostando la sfera. (Dal 78’ CALLEJON: 6, impegno).

ITALIANO: 7, preferisce dal primo minuto Sottil a Callejon e Maleh a Duncan. La Fiorentina nella prima frazione è padrona del gioco e mantiene il possesso palla seppur in modo sterile. Al 32’ Maleh segna il primo gol in A inserendosi su un bellissimo assist di Gonzalez. La scelta è più qualità che quantità con esterni a piede invertito. La solita difesa alta, tanto bella quanto rischiosa, porta al pareggio di Barrow. Il pensiero è questo: perché mantenere sempre la difesa alta quando sei in vantaggio? Quien sabe. La ripresa inizia con il solito canovaccio tattico e la Fiorentina trova prima il gioiello di Biraghi e poi la concretezza di Gonzalez che prende il rigore e che Vlahovic trasforma. Amministra senza soffrire più, la squadra vola in un’orbita meravigliosamente stuzzicante. Nel finale la sofferenza che ormai mette sempre a dura prova le coronarie dei tifosi viola, ma la squadra regge.

Gabriele Caldieron

