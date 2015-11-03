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Notizie Torreira Fiorentina

Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore

13 maggio 2026 14:23

Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare

24 marzo 2026 22:12

Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"

18 settembre 2025 15:38

Torreira non dimentica Firenze: "Buon compleanno Fiorentina, sarai sempre nel mio cuore"

29 agosto 2025 11:54

Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede

18 giugno 2025 17:10

Torreira: "Volevo restare alla Fiorentina, ma al Galatasaray sono la persona più felice del mondo"

30 dicembre 2024 13:12

Torreira risponde a Nico: "Posso testimoniare l'amore che hai dato per questa splendida maglia, in bocca al lupo"

27 agosto 2024 13:46

Torreira: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho pianto. Il Galatasaray sarà il mio ultimo club europeo"

08 giugno 2024 10:06

Torreira ha trovato casa in Turchia, firmato rinnovo e adeguamento con il Galatasaray

19 aprile 2024 22:02

Fiorentina segue Maxime Lopez? Intanto è diventato primo obiettivo della Lazio, superato anche Torreira

07 luglio 2023 14:02

Il procuratore di Torreira ammette: "Incontrerò la Lazio per sentire la loro proposta ma non è in vendita"

25 giugno 2023 12:52

Graziani: "Torreira non ha lasciato Firenze per ragioni tecniche. Amrabat al Barca? Speriamo ci caschino"

21 giugno 2023 14:58

Baiano: "Amrabat via? Scelta giusta e riprenderei subito Torreira. Per l'attaccante serve scouting"

16 giugno 2023 18:49

Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino

16 giugno 2023 15:31

Torreira festeggia sui social la vittoria della Fiorentina e il gol di Bonaventura: "Grande Jack"

14 maggio 2023 22:43

Agente Mandragora: "Il grande errore è stato pensare che lui fosse come Torreira, sono diversi"

14 marzo 2023 14:49

Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo

27 febbraio 2023 11:42

Torreira può riavvicinarsi alla sua amata Firenze, a giugno può andare al Milan per 7 milioni di euro

26 febbraio 2023 14:05

TMW, Galatasaray stregato da Torreira: subito trattativa per rinnovo fino al 2027

16 febbraio 2023 17:15

Frey: "Dopo sconfitta contro la Juventus non vai in discoteca, ci vuole buon senso. Tifosi si lamentano"

14 febbraio 2023 21:56

Bucchioni rivela: "Serata in discoteca organizzata da Torreira, Nico lo difese dopo litigio l'anno scorso"

14 febbraio 2023 21:31

Amoruso: "Fiorentina non ha più leader, giocatori non parlano in campo. L'unico era Torreira"

14 febbraio 2023 18:32

Torreira, Igor e Nico Gonzalez in discoteca dopo la Juventus. Società arrabbiata con l'argentino

13 febbraio 2023 19:11

Dalla Turchia rivelano: "Zaniolo verrà pagato dai soldi della cessione di Torreira che tornerà in Italia"

08 febbraio 2023 11:41

Nico Gonzalez scrive: "Grande partita di tutti, adesso continuiamo". Torreira risponde: "Ti voglio bene"

29 gennaio 2023 21:44

Borja Valero: "Chi è andato via dalla Fiorentina non è stato rimpiazzato allo stesso modo"

27 gennaio 2023 13:27

Parolo: "Torreira fondamentale per Italiano, Montolivo mi ha detto che giocare a Firenze non è facile"

26 gennaio 2023 13:33

Grassia sentenzia: "Il fatto che Mandragora potesse sostituire Torreira illusione solo di chi lo ha preso"

17 gennaio 2023 19:37

Torreira e la nostalgia dell'Italia: adesso l'ex Fiorentina può trasferirsi alla Lazio, lo vuole Sarri

29 dicembre 2022 18:50

Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché

12 dicembre 2022 22:09

Procuratore Torreira: "Finisce la stagione al Galatasaray e poi torna in Italia, due club interessati"

03 dicembre 2022 15:36

Torreira rivela: "Volevo restare alla Fiorentina, ma le cose sono cambiate molto velocemente"

15 novembre 2022 12:36

Zazzaroni: "Italiano è stato in confusione all'inizio, rimpiangere Torreira non è intelligente"

14 novembre 2022 12:29

Basaksehir, che disastro. Perde in casa 0-7 contro il Galatasaray guidato da Torreira e Icardi

12 novembre 2022 21:58

Viviano racconta: "Torreira è innamorato di Firenze, dice che lo ha cambiato. Non voleva andarsene"

26 ottobre 2022 12:51

Paulo Sousa: "A Firenze ho sbagliato qualcosa. Italiano bravo ma dopo Vlahovic serve adattabilità"

24 ottobre 2022 15:09

Sconcerti: "La mancata conferenza stampa lo considero un autogol della Fiorentina. Deluso dai nuovi acquisti"

21 ottobre 2022 19:59

Corriere dello Sport: "Con l'attuale proprietà niente ritorno alla Fiorentina per Torreira"

09 ottobre 2022 14:01

Le parole Commisso, la rottura con Italiano e la scelta Amrabat. Perchè il ritorno di Torreira è utopia

08 ottobre 2022 16:20

Torreira è sempre a Firenze. Il centrocampista si gode Ponte Vecchio e torna appena può

03 ottobre 2022 20:41

Amoruso punge Italiano: "Preparazione sbagliata. Dall'addio di Torreira è mancato il gioco in verticale"

20 settembre 2022 14:25

Torreira in tribuna, Bati porta tutti a cena, Italiano cambia modulo e vinciamo. Un cocktail perfetto

19 settembre 2022 12:51

Nico Gonzalez segna e dedica il gol a Torreira in tribuna, lo indica con le mani, Lucas risponde

18 settembre 2022 22:04

Torreira torna al Franchi per vedere la Fiorentina: "Un saluto a tutta la Fiorentina". Foto e video

18 settembre 2022 14:36

Nostalgia di Fiorentina per Torreira, va nel ritiro viola a Istanbul. Quarta: "È stato bello rivederti"

14 settembre 2022 23:42

Torreira ammette: "Addio alla Fiorentina? Questione di soldi. Problemi tra Barone e il mio agente"

29 agosto 2022 21:01

Torreira ha trovato la nuova squadra. Il centrocampista vola in Turchia: atteso questa sera dal Galatasaray.

06 agosto 2022 16:15

Schira annuncia: "Torreira a un passo dal Galatasaray. Ingaggio da 3 milioni l'anno fino al 2026"

02 agosto 2022 20:22

Torreira potrebbe ripartire dalla Turchia: accordo Galatasaray-Arsenal. Affare in chiusura

02 agosto 2022 00:57

Tuttosport, prima la cessione di Damsgaard, poi l'assalto a Torreira: la Sampdoria ci prova

01 agosto 2022 15:33

Ferrara ironizza: “Torreira non ne esce dall’addio, come quei fidanzati che si lasciano ma uno dei due ci resta sotto”

30 luglio 2022 08:25

Amrabat: "Sono carico perchè adesso gioco. In bocca al lupo a Torreira ma io sono diverso da lui"

21 luglio 2022 12:31

Ag. Torreira: "Abbiamo un preaccordo con Gattuso per andare a Valencia. Lo voleva già alla Fiorentina"

13 luglio 2022 15:19

CorSport, Torreira gradisce l'opzione Roma. Ma i giallorossi hanno altre priorità al momento

11 luglio 2022 18:37

Nazione, Torreira ha rifiutato la Roma: resterà in Italia ma sarà un calciatore della Juventus

11 luglio 2022 07:40

Futuro alla Roma per Torreira? "Ho parlato con Mourinho tempo fa. Occasione che mi tenta, ma non è facile"

10 luglio 2022 22:29

Gazzetta rilancia, Torreira è stato proposto alla Juventus. La proposta è stata avanzata dall'agente del giocatore

10 luglio 2022 14:24

Pedullà sicuro: "Torreira si è proposto alla Juventus tramite il suo procuratore Bentancur"

08 luglio 2022 13:29

Torreira scrive a Mandragora: "Sono sicuro che Firenze ti amerà. In bocca al lupo fratello"

06 luglio 2022 17:44

Barone: "Sono dispiaciuto per quello che ha fatto Torreira ieri, la tifoseria non se lo meritava"

06 luglio 2022 12:43

Torreira dà del pagliaccio a Pradè: "A volte meglio far parlare il campo. Tornerò presto Firenze"

05 luglio 2022 18:37

Pradè stizzito: "Pazzesco scrivere che non abbiamo fatto giocare Torreira per non pagare 50mila euro"

05 luglio 2022 13:28

Torreira torna a parlare: "Volevo restare alla Fiorentina, ma non è stato possibile: Cerco nuove destinazioni"

29 giugno 2022 18:17

R. Galli annuncia: "La Fiorentina ha deciso di vendere Zurkowski perchè non adatto al gioco di Italiano"

28 giugno 2022 14:09

Un mercato con i botti, per le ambizioni di Italiano e per la gioia dei tifosi

27 giugno 2022 22:19

Di Marzio: "Tanti rinforzi per la Fiorentina. L'ultima idea per il centrocampo è Barjami"

22 giugno 2022 00:06

Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"

21 giugno 2022 00:02

Gazzetta dello Sport, dopo l'addio alla Fiorentina, Torreira rimane in Serie A? Ci pensa il Monza

20 giugno 2022 16:15

Corriere dello Sport scrive: “La bocciatura di Torreira è stata condivisa con Italiano. Intesa sul mercato”

19 giugno 2022 09:47

Ferrara: "Torreira era cattivo, ha sgonfiato le ruote a Italiano e rubato la merenda a Joe Barone"

18 giugno 2022 13:21

Nico Gonzalez saluta commosso Torreira sui suoi social: "Resterai sempre con noi fratello"

17 giugno 2022 13:27

Tuttosport, idea Sensi per il dopo-Torreira: l’ostacolo è l’ingaggio da 2 milioni

17 giugno 2022 10:19

Il retroscena di Pedullà: dopo l'addio alla Fiorentina, Torreira si offre di nuovo alla Lazio

16 giugno 2022 23:07

Retroscena Torreira, a marzo voleva comprare casa a Firenze per far trasferire tutta la sua famiglia

16 giugno 2022 19:08

Ferrara: "La Fiorentina ha messo in panchina Torreira per non pagare i bonus visto che non voleva tenerlo"

16 giugno 2022 13:44

Repubblica svela: "Lite Torreira-Italiano, un gruppetto di calciatori si è schierato con l'uruguagio"

16 giugno 2022 11:46

TMW, Nessuna lite tra Italiano e Torreira, l'addio c'è stato perchè Fiorentina voleva il risparmio

15 giugno 2022 16:18

Graziani consiglia: "La Fiorentina spieghi cosa è successo con Torreira, Barone e Pradè lo stimavano"

15 giugno 2022 14:06

I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l'allontanamento di Joe Barone

15 giugno 2022 13:28

Repubblica: "Torreira addio al veleno, alla base lite con Italiano. All'Arsenal offerta da 8 mln"

15 giugno 2022 08:55

Torreira manda messaggio d'amore ai tifosi e frecciata alla società: "Voi siete la Fiorentina, uno di voi"

15 giugno 2022 00:17

Torreira è in Argentina a casa del suo amico Nico Gonzalez che gli dà il benvenuto

14 giugno 2022 21:50

Retroscena Rai, c'è stata una lite nello spogliatoio tra Torreira e Italiano dopo una sconfitta

14 giugno 2022 21:13

La Fiorentina non riscatterà Torreira, Pradè ha chiamato il giocatore per comunicare la scelta

14 giugno 2022 19:41

Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"

12 giugno 2022 19:38

Torreira non si arrende: "Voglio giocare ancora nella Fiorentina altrimenti andrò altrove"

12 giugno 2022 13:18

La Fiorentina ha deciso di interrompere, per adesso, tutti i contatti con il procuratore di Torreira

11 giugno 2022 20:09

Pedullà contro Torreira: "Telenovela stucchevole. Fossi la Fiorentina non lo aspetterei più"

10 giugno 2022 19:07

Parla Torreira: "Giocato grande stagione con la Fiorentina ma non so dove sarò il prossimo anno"

09 giugno 2022 15:06

Ferrara: "La Fiorentina ha deciso di puntare sul già suo Amrabat dovendo quindi rinunciare a Torreira"

09 giugno 2022 13:30

Corriere dello Sport, ultimo tentativo per Torreira, troppi 15 milioni la Fiorentina punta alla metà 

09 giugno 2022 08:44

Graziani sicuro: "Se parte Torreira andiamo a prendere Veretout, con lui e Belotti Firenze esulterebbe"

08 giugno 2022 14:08

Di Marzio conferma Sportitalia: "Fiorentina su Grillitsch se Torreira va via, offerti 8 milioni all'Arsenal"

08 giugno 2022 00:00

Vitale sicuro: "Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole"

07 giugno 2022 21:58

Di Marzio: "La Fiorentina può riscattare Torreira a cifre più basse. Piatek potrebbe restare a Firenze"

07 giugno 2022 18:27

Pedullà sta con la Fiorentina: "L'agente di Torreira ha chiesto più soldi. Bravo Commisso a non piegarsi"

07 giugno 2022 16:35

Antognoni avvisa la Fiorentina: "Torreira deve essere sostituito da uno ancora più forte di lui"

07 giugno 2022 12:01

Bucciantini: "Credo nella permanenza di Torreira. Lucas vuole la Fiorentina, si può aggiustare tutto"

06 giugno 2022 23:34

Corriere dello Sport, Torreira-Fiorentina all’addio: problemi nati con stipendio e commissioni

05 giugno 2022 09:51

Bucchioni: "Maxime Lopez al posto di Torreira? Magari, forte forte. Belotti non interessa alla Fiorentina"

04 giugno 2022 14:09

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