Notizie Torreira Fiorentina

Torreira aggredito fuori da un bar ad Istanbul, subito arrestato il suo assalitore
13 maggio 2026 14:23
Firenze riabbraccia Torreira: il legame eterno con la Fiorentina che continua ad emozionare
24 marzo 2026 22:12
Malusci: "Alla Fiorentina manca un giocatore come Torreira, avrei riconfermato Cataldi perchè è un leader"
18 settembre 2025 15:38
Torreira non dimentica Firenze: "Buon compleanno Fiorentina, sarai sempre nel mio cuore"
29 agosto 2025 11:54
Anche questa stagione la Fiorentina cambierà il suo regista, è il settimo anno di fila che succede
18 giugno 2025 17:10
Torreira: "Volevo restare alla Fiorentina, ma al Galatasaray sono la persona più felice del mondo"
30 dicembre 2024 13:12
Torreira risponde a Nico: "Posso testimoniare l'amore che hai dato per questa splendida maglia, in bocca al lupo"
27 agosto 2024 13:46
Torreira: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho pianto. Il Galatasaray sarà il mio ultimo club europeo"
08 giugno 2024 10:06
Torreira ha trovato casa in Turchia, firmato rinnovo e adeguamento con il Galatasaray
19 aprile 2024 22:02
Fiorentina segue Maxime Lopez? Intanto è diventato primo obiettivo della Lazio, superato anche Torreira
07 luglio 2023 14:02
Il procuratore di Torreira ammette: "Incontrerò la Lazio per sentire la loro proposta ma non è in vendita"
25 giugno 2023 12:52
Graziani: "Torreira non ha lasciato Firenze per ragioni tecniche. Amrabat al Barca? Speriamo ci caschino"
21 giugno 2023 14:58
Baiano: "Amrabat via? Scelta giusta e riprenderei subito Torreira. Per l'attaccante serve scouting"
16 giugno 2023 18:49
Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino
16 giugno 2023 15:31
Torreira festeggia sui social la vittoria della Fiorentina e il gol di Bonaventura: "Grande Jack"
14 maggio 2023 22:43
Agente Mandragora: "Il grande errore è stato pensare che lui fosse come Torreira, sono diversi"
14 marzo 2023 14:49
Torreira potrebbe tornare in Italia: il Milan di Pioli sarebbe pronto ad accoglierlo
27 febbraio 2023 11:42
Torreira può riavvicinarsi alla sua amata Firenze, a giugno può andare al Milan per 7 milioni di euro
26 febbraio 2023 14:05
TMW, Galatasaray stregato da Torreira: subito trattativa per rinnovo fino al 2027
16 febbraio 2023 17:15
Frey: "Dopo sconfitta contro la Juventus non vai in discoteca, ci vuole buon senso. Tifosi si lamentano"
14 febbraio 2023 21:56
Bucchioni rivela: "Serata in discoteca organizzata da Torreira, Nico lo difese dopo litigio l'anno scorso"
14 febbraio 2023 21:31
Amoruso: "Fiorentina non ha più leader, giocatori non parlano in campo. L'unico era Torreira"
14 febbraio 2023 18:32
Torreira, Igor e Nico Gonzalez in discoteca dopo la Juventus. Società arrabbiata con l'argentino
13 febbraio 2023 19:11
Dalla Turchia rivelano: "Zaniolo verrà pagato dai soldi della cessione di Torreira che tornerà in Italia"
08 febbraio 2023 11:41
Nico Gonzalez scrive: "Grande partita di tutti, adesso continuiamo". Torreira risponde: "Ti voglio bene"
29 gennaio 2023 21:44
Borja Valero: "Chi è andato via dalla Fiorentina non è stato rimpiazzato allo stesso modo"
27 gennaio 2023 13:27
Parolo: "Torreira fondamentale per Italiano, Montolivo mi ha detto che giocare a Firenze non è facile"
26 gennaio 2023 13:33
Grassia sentenzia: "Il fatto che Mandragora potesse sostituire Torreira illusione solo di chi lo ha preso"
17 gennaio 2023 19:37
Torreira e la nostalgia dell'Italia: adesso l'ex Fiorentina può trasferirsi alla Lazio, lo vuole Sarri
29 dicembre 2022 18:50
Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché
12 dicembre 2022 22:09
Procuratore Torreira: "Finisce la stagione al Galatasaray e poi torna in Italia, due club interessati"
03 dicembre 2022 15:36
Torreira rivela: "Volevo restare alla Fiorentina, ma le cose sono cambiate molto velocemente"
15 novembre 2022 12:36
Zazzaroni: "Italiano è stato in confusione all'inizio, rimpiangere Torreira non è intelligente"
14 novembre 2022 12:29
Basaksehir, che disastro. Perde in casa 0-7 contro il Galatasaray guidato da Torreira e Icardi
12 novembre 2022 21:58
Viviano racconta: "Torreira è innamorato di Firenze, dice che lo ha cambiato. Non voleva andarsene"
26 ottobre 2022 12:51
Paulo Sousa: "A Firenze ho sbagliato qualcosa. Italiano bravo ma dopo Vlahovic serve adattabilità"
24 ottobre 2022 15:09
Sconcerti: "La mancata conferenza stampa lo considero un autogol della Fiorentina. Deluso dai nuovi acquisti"
21 ottobre 2022 19:59
Corriere dello Sport: "Con l'attuale proprietà niente ritorno alla Fiorentina per Torreira"
09 ottobre 2022 14:01
Le parole Commisso, la rottura con Italiano e la scelta Amrabat. Perchè il ritorno di Torreira è utopia
08 ottobre 2022 16:20
Torreira è sempre a Firenze. Il centrocampista si gode Ponte Vecchio e torna appena può
03 ottobre 2022 20:41
Amoruso punge Italiano: "Preparazione sbagliata. Dall'addio di Torreira è mancato il gioco in verticale"
20 settembre 2022 14:25
Torreira in tribuna, Bati porta tutti a cena, Italiano cambia modulo e vinciamo. Un cocktail perfetto
19 settembre 2022 12:51
Nico Gonzalez segna e dedica il gol a Torreira in tribuna, lo indica con le mani, Lucas risponde
18 settembre 2022 22:04
Torreira torna al Franchi per vedere la Fiorentina: "Un saluto a tutta la Fiorentina". Foto e video
18 settembre 2022 14:36
Nostalgia di Fiorentina per Torreira, va nel ritiro viola a Istanbul. Quarta: "È stato bello rivederti"
14 settembre 2022 23:42
Torreira ammette: "Addio alla Fiorentina? Questione di soldi. Problemi tra Barone e il mio agente"
29 agosto 2022 21:01
Torreira ha trovato la nuova squadra. Il centrocampista vola in Turchia: atteso questa sera dal Galatasaray.
06 agosto 2022 16:15
Schira annuncia: "Torreira a un passo dal Galatasaray. Ingaggio da 3 milioni l'anno fino al 2026"
02 agosto 2022 20:22
Torreira potrebbe ripartire dalla Turchia: accordo Galatasaray-Arsenal. Affare in chiusura
02 agosto 2022 00:57
Tuttosport, prima la cessione di Damsgaard, poi l'assalto a Torreira: la Sampdoria ci prova
01 agosto 2022 15:33
Ferrara ironizza: “Torreira non ne esce dall’addio, come quei fidanzati che si lasciano ma uno dei due ci resta sotto”
30 luglio 2022 08:25
Amrabat: "Sono carico perchè adesso gioco. In bocca al lupo a Torreira ma io sono diverso da lui"
21 luglio 2022 12:31
Ag. Torreira: "Abbiamo un preaccordo con Gattuso per andare a Valencia. Lo voleva già alla Fiorentina"
13 luglio 2022 15:19
CorSport, Torreira gradisce l'opzione Roma. Ma i giallorossi hanno altre priorità al momento
11 luglio 2022 18:37
Nazione, Torreira ha rifiutato la Roma: resterà in Italia ma sarà un calciatore della Juventus
11 luglio 2022 07:40
Futuro alla Roma per Torreira? "Ho parlato con Mourinho tempo fa. Occasione che mi tenta, ma non è facile"
10 luglio 2022 22:29
Gazzetta rilancia, Torreira è stato proposto alla Juventus. La proposta è stata avanzata dall'agente del giocatore
10 luglio 2022 14:24
Pedullà sicuro: "Torreira si è proposto alla Juventus tramite il suo procuratore Bentancur"
08 luglio 2022 13:29
Torreira scrive a Mandragora: "Sono sicuro che Firenze ti amerà. In bocca al lupo fratello"
06 luglio 2022 17:44
Barone: "Sono dispiaciuto per quello che ha fatto Torreira ieri, la tifoseria non se lo meritava"
06 luglio 2022 12:43
Torreira dà del pagliaccio a Pradè: "A volte meglio far parlare il campo. Tornerò presto Firenze"
05 luglio 2022 18:37
Pradè stizzito: "Pazzesco scrivere che non abbiamo fatto giocare Torreira per non pagare 50mila euro"
05 luglio 2022 13:28
Torreira torna a parlare: "Volevo restare alla Fiorentina, ma non è stato possibile: Cerco nuove destinazioni"
29 giugno 2022 18:17
R. Galli annuncia: "La Fiorentina ha deciso di vendere Zurkowski perchè non adatto al gioco di Italiano"
28 giugno 2022 14:09
Un mercato con i botti, per le ambizioni di Italiano e per la gioia dei tifosi
27 giugno 2022 22:19
Di Marzio: "Tanti rinforzi per la Fiorentina. L'ultima idea per il centrocampo è Barjami"
22 giugno 2022 00:06
Di Marzio scrive: "Fiorentina lavora al sostituto di Torreira. L' identikit è quello di Amiri"
21 giugno 2022 00:02
Gazzetta dello Sport, dopo l'addio alla Fiorentina, Torreira rimane in Serie A? Ci pensa il Monza
20 giugno 2022 16:15
Corriere dello Sport scrive: “La bocciatura di Torreira è stata condivisa con Italiano. Intesa sul mercato”
19 giugno 2022 09:47
Ferrara: "Torreira era cattivo, ha sgonfiato le ruote a Italiano e rubato la merenda a Joe Barone"
18 giugno 2022 13:21
Nico Gonzalez saluta commosso Torreira sui suoi social: "Resterai sempre con noi fratello"
17 giugno 2022 13:27
Tuttosport, idea Sensi per il dopo-Torreira: l’ostacolo è l’ingaggio da 2 milioni
17 giugno 2022 10:19
Il retroscena di Pedullà: dopo l'addio alla Fiorentina, Torreira si offre di nuovo alla Lazio
16 giugno 2022 23:07
Retroscena Torreira, a marzo voleva comprare casa a Firenze per far trasferire tutta la sua famiglia
16 giugno 2022 19:08
Ferrara: "La Fiorentina ha messo in panchina Torreira per non pagare i bonus visto che non voleva tenerlo"
16 giugno 2022 13:44
Repubblica svela: "Lite Torreira-Italiano, un gruppetto di calciatori si è schierato con l'uruguagio"
16 giugno 2022 11:46
TMW, Nessuna lite tra Italiano e Torreira, l'addio c'è stato perchè Fiorentina voleva il risparmio
15 giugno 2022 16:18
Graziani consiglia: "La Fiorentina spieghi cosa è successo con Torreira, Barone e Pradè lo stimavano"
15 giugno 2022 14:06
I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l'allontanamento di Joe Barone
15 giugno 2022 13:28
Repubblica: "Torreira addio al veleno, alla base lite con Italiano. All'Arsenal offerta da 8 mln"
15 giugno 2022 08:55
Torreira manda messaggio d'amore ai tifosi e frecciata alla società: "Voi siete la Fiorentina, uno di voi"
15 giugno 2022 00:17
Torreira è in Argentina a casa del suo amico Nico Gonzalez che gli dà il benvenuto
14 giugno 2022 21:50
Retroscena Rai, c'è stata una lite nello spogliatoio tra Torreira e Italiano dopo una sconfitta
14 giugno 2022 21:13
La Fiorentina non riscatterà Torreira, Pradè ha chiamato il giocatore per comunicare la scelta
14 giugno 2022 19:41
Teotina boccia la Fiorentina: "Perdere Torreira non ha senso. Grillitsch non fa la differenza"
12 giugno 2022 19:38
Torreira non si arrende: "Voglio giocare ancora nella Fiorentina altrimenti andrò altrove"
12 giugno 2022 13:18
La Fiorentina ha deciso di interrompere, per adesso, tutti i contatti con il procuratore di Torreira
11 giugno 2022 20:09
Pedullà contro Torreira: "Telenovela stucchevole. Fossi la Fiorentina non lo aspetterei più"
10 giugno 2022 19:07
Parla Torreira: "Giocato grande stagione con la Fiorentina ma non so dove sarò il prossimo anno"
09 giugno 2022 15:06
Ferrara: "La Fiorentina ha deciso di puntare sul già suo Amrabat dovendo quindi rinunciare a Torreira"
09 giugno 2022 13:30
Corriere dello Sport, ultimo tentativo per Torreira, troppi 15 milioni la Fiorentina punta alla metà
09 giugno 2022 08:44
Graziani sicuro: "Se parte Torreira andiamo a prendere Veretout, con lui e Belotti Firenze esulterebbe"
08 giugno 2022 14:08
Di Marzio conferma Sportitalia: "Fiorentina su Grillitsch se Torreira va via, offerti 8 milioni all'Arsenal"
08 giugno 2022 00:00
Vitale sicuro: "Nessuno pagherà Torreira 15 milioni. Fiorentina mossa bene, Arsenal in posizione sfavorevole"
07 giugno 2022 21:58
Di Marzio: "La Fiorentina può riscattare Torreira a cifre più basse. Piatek potrebbe restare a Firenze"
07 giugno 2022 18:27
Pedullà sta con la Fiorentina: "L'agente di Torreira ha chiesto più soldi. Bravo Commisso a non piegarsi"
07 giugno 2022 16:35
Antognoni avvisa la Fiorentina: "Torreira deve essere sostituito da uno ancora più forte di lui"
07 giugno 2022 12:01
Bucciantini: "Credo nella permanenza di Torreira. Lucas vuole la Fiorentina, si può aggiustare tutto"
06 giugno 2022 23:34
Corriere dello Sport, Torreira-Fiorentina all’addio: problemi nati con stipendio e commissioni
05 giugno 2022 09:51
Bucchioni: "Maxime Lopez al posto di Torreira? Magari, forte forte. Belotti non interessa alla Fiorentina"
04 giugno 2022 14:09
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