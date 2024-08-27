Torreira risponde a Nico: "Posso testimoniare l'amore che hai dato per questa splendida maglia, in bocca al lupo"

L'ex centrocampista uruguaiano della Fiorentina ha salutato Nico Gonzalez, ormai un nuovo giocatore bianconero

Su Instagram l'ex centrocampista viola Lucas Torreira ora al Galatasaray in Turchia ha risposto al saluto alla maglia viola di Nico Gonzalez: "Sono testimone dell'amore che hai dato per questa splendida maglietta, amico mio. Ora goditi questa nuova avventura, in bocca al lupo. Non dimentichiamoci di Firenze che è una città incredibile e di quello che abbiamo vissuto. Ti voglio bene"

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