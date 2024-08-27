Torreira risponde a Nico: "Posso testimoniare l'amore che hai dato per questa splendida maglia, in bocca al lupo"
L'ex centrocampista uruguaiano della Fiorentina ha salutato Nico Gonzalez, ormai un nuovo giocatore bianconero
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 13:46
Su Instagram l'ex centrocampista viola Lucas Torreira ora al Galatasaray in Turchia ha risposto al saluto alla maglia viola di Nico Gonzalez: "Sono testimone dell'amore che hai dato per questa splendida maglietta, amico mio. Ora goditi questa nuova avventura, in bocca al lupo. Non dimentichiamoci di Firenze che è una città incredibile e di quello che abbiamo vissuto. Ti voglio bene"
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