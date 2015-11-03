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Notizie Nico Fiorentina

Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”

19 ottobre 2025 19:38

Tuttosport titola: "Occhi della Premier su Nico, l'ex viola può lasciare Torino dopo un'annata deludente"

30 aprile 2025 14:24

Nazione: “Ogni gol di Nico è costato 11 milioni alla Juve, uno di Kean 900mila alla Fiorentina”

16 marzo 2025 09:22

Monti: "Gli ex? Nico e Vlahovic fanno la panchina, chi s'è preso noi gioca titolare almeno..."

15 marzo 2025 18:23

Nico Gonzalez è alla Juve è un flop: il suo futuro a Torino è in bilico e può essere ceduto già in estate

03 marzo 2025 12:58

Nico resta fuori! Conceiçao si fa male ma Thiago Motta preferisce mettere Yildiz e non l'ex Fiorentina

03 gennaio 2025 20:04

Polverosi svela: “Vlahovic voleva la Juventus a tutti i costi, Nico no. A Firenze stava bene”

28 dicembre 2024 10:39

Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez fece di tutto pur di lasciare la Fiorentina. Addio non dei migliori”

28 dicembre 2024 10:30

Corriere dello Sport: “Nico vuole rispondere a qualche malignità dopo aver lasciato la Fiorentina”

28 dicembre 2024 10:01

L'ex agente di Nico: "Spero domenica esulti in caso di goal, non sarà facile giocare contro la Fiorentina"

27 dicembre 2024 12:35

Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"

23 dicembre 2024 09:07

Thiago Motta: "Douglas Luiz potrebbe tornare con la Fiorentina, Nico è recuperato ed è forte"

21 dicembre 2024 12:40

Mistero alla Juventus: Nico Gonzalez è sparito dai radar e il suo ritorno appare lontano

17 novembre 2024 16:46

Nazione: “Da Nzola a Nico, quante partenze flop! Altro che rimpianti per la Fiorentina”

15 novembre 2024 09:39

Giuntoli non ha dubbi: "Vlahovic? Nico Gonzalez può sostituirlo ma è fuori da un mese"

02 novembre 2024 22:53

Sabatini critica Nico Gonzalez: "Acquisto flop della Juve, è stato pagato troppo per quello che è"

31 ottobre 2024 13:23

Gudmundsson e l’infortunio come Nico nel 2022: l’argentino riuscì a recuperare in 50 giorni 

24 ottobre 2024 10:14

Quarta: "Io come Vlahovic e Nico? Loro volevano vincere con la Juventus, sono scelte personali..."

11 ottobre 2024 18:16

Commisso svela: “Nico? Andai in America al ritiro dell’Argentina ma non mi salutò. Non volevo venderlo”

26 settembre 2024 09:20

Nico: "Vlahovic è fortissimo, a Firenze ci siamo capiti subito, gli farò tanti assist"

17 settembre 2024 18:31

Flop per Nico alla prima da titolare con la Juventus: l'ex viola non si accende mai

15 settembre 2024 11:18

Infortunio alla caviglia per Nico con l'Argentina, costretto al cambio. La Juve rischia già di perderlo

06 settembre 2024 10:01

Toni: "Vlahovic e Nico le colonne della Juve per puntare allo scudetto, sono due top"

04 settembre 2024 13:35

Torreira risponde a Nico: "Posso testimoniare l'amore che hai dato per questa splendida maglia, in bocca al lupo"

27 agosto 2024 13:46

Graziani: "Nico non è una partenza per cui a Firenze si strapperanno i capelli, non è Vlahovic nè Chiesa"

25 agosto 2024 17:04

Corriere Fiorentino: "Nico, terzo boccone amaro, c'è malumore. Non è più tempo di affezionarsi"

25 agosto 2024 09:30

Gazzetta: “Il retroscena su Nico: ieri Giuntoli a Firenze per chiudere. Oggi visite mediche e firma”

25 agosto 2024 09:22

Pedullà: "Oggi nuova e definitiva offerta della Juventus per Nico, Kostic eventuale operazione staccata"

24 agosto 2024 11:25

Corriere Fiorentino: "Nico può essere convocato per la gara con il Venezia. Potrebbe giocare"

24 agosto 2024 08:07

Tuttosport: "Kostic pronto a firmare un triennale con la Fiorentina. Si può chiudere a 7 milioni"

24 agosto 2024 07:58

Tuttosport: “Nico-Juve, martedì la chiusura dell’affare. La fumata bianca può arrivare a 32 milioni + 5 di bonus”

23 agosto 2024 08:19

Pedullà rivela: "La Fiorentina si è informata su costi e sostenibilità per Kostic della Juventus"

23 agosto 2024 00:17

Tuttosport: "Il diktat di Commisso su Nico: "Niente prestiti, non si vende per meno di 40 milioni"

22 agosto 2024 08:45

Nico Gonzalez in campo ma non si allena con la squadra. All'ingresso abbraccio con Palladino

21 agosto 2024 18:44

Pedullà: "Oggi probabile videoconferenza tra Juventus e Fiorentina per Nico Gonzalez"

21 agosto 2024 10:29

Tuttosport: "Nico vuole la Juventus ma Commisso preferirebbe cederlo all'Atalanta"

21 agosto 2024 09:04

Corriere dello Sport: "La trattativa per Nico è in un vicolo cieco. Richiesta della Fiorentina eccessiva"

21 agosto 2024 08:56

Gazzetta: "La missione di Giuntoli: oggi forcing decisivo per Nico. Lo vuole già a Verona Motta!

21 agosto 2024 08:31

Amoruso: "Nico per 40 milioni può partire, controvoglia non va tenuto nessuno"

20 agosto 2024 18:24

Tuttosport: "Commisso fa filtrare che Nico non è in vendita e la Fiorentina non ha bisogno di cedere"

20 agosto 2024 11:28

Si avvicina la cessione di Nico alla Juve? Di Marzio: "Contatti in corso tra Chiesa e il Barcellona"

20 agosto 2024 10:57

Corriere dello Sport: "Nico alla Juve? Solo se alla Fiorentina arriva un'offerta da 40 milioni"

20 agosto 2024 09:21

Corriere Fiorentino: "Nico-Fiorentina allo scontro, non si vuole allenare in gruppo. Commisso chiede 40 milioni"

20 agosto 2024 09:18

Malusci: "Nico, se vuole partire, è inutile trattenerlo, il calcio moderno è questo"

19 agosto 2024 18:25

In attesa di conoscere il suo futuro, Nico è stato convocato dall'Argentina, out Quarta e Beltrán

19 agosto 2024 17:52

Da Bergamo: "Se l'Atalanta vende Lookman torna su Nico con un offerta economica importante"

19 agosto 2024 11:47

Gazzetta: "Nico in, Lookman out? L'Atalanta può beffare la Juve con un'offerta flash per la Fiorentina"

19 agosto 2024 08:35

Gazzetta: “Motta vuole Nico per il Verona. Addio a titolo definitivo. Pronto ingaggio da 3,5 milioni netti”

19 agosto 2024 08:26

Repubblica: “Nico-Juve? Settimana decisiva ma serve l’ok di Commisso. Sullo sfondo l’Atalanta”

19 agosto 2024 08:23

Gazzetta: "Nico alla Juve per 30 milioni. Manca ancora l'intesa sulla formula"

17 agosto 2024 08:21

Nazione: "Nico? Sì alla cessione ma alle condizioni della Fiorentina e senza andare al muro contro muro"

17 agosto 2024 08:18

Di Marzio: “Oggi incontro tra i dirigenti e Commisso per la cessione di Nico, manca l’ok del presidente”

16 agosto 2024 14:06

Tuttosport: "La Juve affonda il colpo per Nico, offerto prestito con obbligo a 35 milioni totali"

16 agosto 2024 09:22

Nazione: "Nico alla Juve? Gudmundsson può sbloccare tutto. Ma il prestito con obbligo non piace"

15 agosto 2024 09:10

Tuttosport: "La Juve non molla Nico Gonzalez per Motta è il jolly ideale. Ma attenzione alla Premier"

15 agosto 2024 09:07

Corriere dello Sport: "Nico Gonzalez attende ma intanto è fuori mercato per la Fiorentina"

15 agosto 2024 09:00

Bucciantini: "Non mi priverei mai tranquillamente di Nico, per me fa vincere le partite"

14 agosto 2024 19:29

Amoruso: "Per Nico bisogna chiedere tanti soldi, non comanda la Juve nella trattativa"

14 agosto 2024 18:26

Da Torino scrivono: "Le parole di Commisso su Nico sono solo di facciata, l'affare si farà"

14 agosto 2024 18:10

Tuttosport: “Nico alla Juve, la Fiorentina non vuole andare avanti all’infinito. Per Gudmundsson aumenta lo scetticismo” 

14 agosto 2024 08:36

Romano: "La Juventus continua la trattativa con la Fiorentina per Nico Gonzalez, si cerca l'accordo"

13 agosto 2024 19:05

Ferrara: "Amrabat sarebbe il centrocampista perfetto per Palladino, spero riesca a restare con la maglia viola"

13 agosto 2024 18:56

Graziani: "Nico non è un simbolo, se porti i soldi che vuole, Commisso te lo infiocchetta anche"

13 agosto 2024 18:39

Nazione: "Commisso blocca la cessione di Nico ma se dovesse arrivare un'offerta indecente, la Fiorentina vacillerà"

13 agosto 2024 09:31

Corriere Fiorentino svela: "Commisso blocca la cessione Nico? La Fiorentina teme di perdere Gudmundsson"

13 agosto 2024 09:19

Gazzetta: “Giuntoli-Pradè incontro a Forte dei Marmi. Motta avrà Nico, c’è l’accordo definitivo. Dettagli limati”

12 agosto 2024 08:42

Tuttosport: "Nico Gonzalez-Juve, la fumata bianca può arrivare già domani. Giuntoli al lavoro"

11 agosto 2024 08:10

Gazzetta: "Nico Gonzalez-Juventus? C'è l'accordo totale con la Fiorentina da giorni a 30 milioni"

11 agosto 2024 08:07

Corriere dello Sport: "30 milioni per Nico? Non bastano, la Fiorentina ne chiede di più"

11 agosto 2024 07:56

Nazione: "Per Nico Gonzalez i soldi arriverebbero l'anno prossimo ma la Fiorentina approva"

11 agosto 2024 07:49

Bucciantini: "Quanto sarebbe bello vedere Nico e Gudmundsson sulla trequarti con la maglia viola giocando insieme"

10 agosto 2024 13:54

Ferrara: "Richardson è stato portato da Alessandro Moggi che è lo stesso che porterà Nico alla Juve"

10 agosto 2024 13:22

Corriere dello Sport: "Commisso blocca la cessione di Nico alla Juve. Prima Gudmundsson alla Fiorentina"

10 agosto 2024 09:39

Corriere Fiorentino: "Niente contropartite, la Juve per Nico offre 30 milioni più bonus"

09 agosto 2024 08:25

Tuttosport: "Juve a caccia di esterni. Giuntoli usa Arthur e McKennie per arrivare a Nico"

09 agosto 2024 07:55

Nazione: "Nico-Fiorentina la volontà comune è l'addio. Si attende la Juventus, la richiesta è 30 milioni"

09 agosto 2024 07:26

Corriere dello Sport: “La Juve pensa a Szczesny per Nico. Ma Gasperini vuole l’argentino all’Atalanta”

08 agosto 2024 09:43

Corriere Fiorentino svela: "Nico-Pradè confronto acceso. Senza Gudmundsson può restare alla Fiorentina"

08 agosto 2024 09:40

Tuttosport svela: "Per la Juventus Nico Gonzalez è l'alternativa a Galeno. Ci sarà il sorpasso?"

08 agosto 2024 09:30

Nazione: "Fiorentina-Gudmundsson? Ci siamo! La Fiorentina aspetta la risposta del Genoa"

07 agosto 2024 09:20

Gazzetta: "La Juventus pensa all'acquisto di Nico con solo cash, la Fiorentina vuole 35 milioni"

07 agosto 2024 09:11

Nazione: "Nico-Palladino ieri il faccia a faccia, l'argentino ha ribadito la volontà di andarsene"

07 agosto 2024 09:09

Corriere Fiorentino: "Nico-Fiorentina la rottura ad Atene. Per Pradè è sempre stato cedibile"

06 agosto 2024 09:42

Gazzetta: "La Juve spinge per Nico Gonzalez, idea Arthur o McKennie come contropartita"

06 agosto 2024 09:34

Corriere dello Sport: “Fiorentina-Nico un feeling mai scoppiato. L’Atalanta lo vorrebbe come punta”

05 agosto 2024 08:53

Gazzetta: “Nico alla Juve? Sì ma solo con McKennie o Arthur come contropartite”

05 agosto 2024 08:42

Nazione: "Nico-Fiorentina domani il faccia a faccia al Viola Park. Se va via assalto a Gudmundsson"

04 agosto 2024 09:38

Nazione: "Nico spinge per la Juve, i bianconeri mettono sul piatto 20 milioni più McKennie"

03 agosto 2024 09:57

Nazione: prima le frizioni ad Atene, poi Juve e Atalanta. Nico-Pradè lunedì il confronto decisivo

03 agosto 2024 09:42

Corriere Fiorentino: "Nico vuole andare via, la Fiorentina proverà ad accontentarlo ma servono 35 milioni"

03 agosto 2024 09:40

Gazzetta: “Nico vuole la Juventus, Giuntoli studia l’offerta. McKennie la contropartita per abbassare il prezzo?”

02 agosto 2024 08:56

Corriere Fiorentino: “Pradè aspetta Nico al Viola Park. Se va via il sostituto è Gudmundsson”

02 agosto 2024 08:54

Sgarro della Juve all’Atalanta? Corriere dello Sport: “Intreccio di mercato per Nico Gonzalez”

02 agosto 2024 08:52

Nazione: “Non solo Juve ed Atalanta su Nico, sullo sfondo restano Newcastle ed Atletico Madrid”

02 agosto 2024 08:49

De Santis: "Nico Gonzalez può far comodo sia alla Juve che all'Atalanta, è dura trattenerlo"

01 agosto 2024 14:07

Gazzetta: “Gudmundsson è il nome in pole per il post Nico, ma torna di moda Rubén Vargas per la Fiorentina”

01 agosto 2024 09:55

Corriere Fiorentino: “Fiorentina, incontro con Nico il 5 agosto. Pradè innervosito da alcuni comportamenti dell’argentino”

01 agosto 2024 09:48

Gazzetta: “Thiago Motta vuole Nico alla Juve ma serve una contropartita alla Fiorentina: diversi i nomi in uscita”

01 agosto 2024 09:42

Corriere dello Sport: “Nico? Più Atalanta che Juve. Berardi o Retegui alla Fiorentina per sostituirlo” 

01 agosto 2024 09:35

Nazione: “Atalanta, Musso più 20 milioni per Nico Gonzalez. Attenzione alle percentuali su Colpani”

01 agosto 2024 09:34

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