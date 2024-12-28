Corriere Fiorentino: “Nico Gonzalez fece di tutto pur di lasciare la Fiorentina. Addio non dei migliori”

Nico e Kean sono gli ex più attesi

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ha ripercorso l’addio alla Fiorentina di Nico Gonzalez. Certo, non si può non partire da Nico. È lui, insieme a Kean, l'ex più atteso. Perché è al primo incrocio con la Fiorentina, perché è appena rientrato da un lungo infortunio ma anche perché, nelle poche partite giocate, ha fatto vedere quello di cui è capace. Sono 3 (in 9 presenze) i gol segnati in bianconero (uno ogni 133') di cui due, gli ultimi, appena rimesso piede in campo dopo lo stop.

Del resto, nei suoi tre anni a Firenze, Nico è stato esattamente questo: gol (38 in 125 presenze) e lunghe pause dovute a problemi fisici. Certo, l'addio non è stato dei migliori. Anzi. L'ultima apparizione è stata ad Atene, in una finale che resta una delle sue peggiori prestazioni in viola, prima di un'estate nella quale ha fatto di tutto per essere ceduto alla Juve. Al suo posto, ereditandone anche il 10, è arrivato Gudmundsson.

Un altro che fino a ora è stato condizionato dagli infortuni ma che quando ha giocato (4 reti in 11 presenze tutto compreso) ha quasi sempre determinato. Quella di domani insomma sarà (anche) la loro sfida oltre, va da sé, a quella tra i due centravanti.

https://www.labaroviola.com/nazione-cedere-o-tenere-kayode-diverse-le-offerte-palladino-non-vuole-privarsi-di-parisi/282392/