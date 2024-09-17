Nico: "Vlahovic è fortissimo, a Firenze ci siamo capiti subito, gli farò tanti assist"

L'ex giocatore viola ha parlato del suo rapporto con il bomber serbo e di quello che sarà la loro stagione

Nel prepartita di Sky per Juventus-Psv ha parlato Nico Gonzalez che ha commentato il match d'esordio in Champions: "Sarà una partita dura perché loro sono una squadra forte che conosce il torneo ed ha esperienza europea. Noi abbiamo un'idea di partita e dovremo metterla in pratica con l'aiuto del nostro allenatore, faremo del nostro meglio per vincere ed iniziare bene. Non vedo l'ora che inizi e me la voglio godere."

Su Vlahovic: "Dusan è fortissimo, sono felice di ritrovarlo perché è un ragazzo fantastico che gioca benissimo con la squadra ed è un piacere starci insieme. A Firenze ci siamo capiti subito e sarà lo stesso qui, gli farò tanti assist."

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