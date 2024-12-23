Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"

Thiago Motta esalta l'ex Fiorentina Nico

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha così parlato a fine partita a Dazn: "Nico e McKennie danno grandissima disponibilità anche nel giocare in ruoli diversi. Magari stanno giocando meno ma quando giocano lo fanno perfettamente perché sono giocatori di alto livello e con l'atteggiamento giusto. Per un allenatore è un piacere lavorare con giocatori così.

Posizione di Nico? Dipende dal momento e dall'avversario che affrontiamo. Dietro Vlahovic lo può fare perfettamente, sa legare anche con i centrocampisti, è una posizione in cui ha già giocato. Sa giocare in ruoli diversi, ed è qualcosa di speciale, in allenamento sa giocare a uno o due tocchi e girarsi. In quella posizione lo vedo bene, ma lo deve essere anche il ragazzo. Lui è convinto di fare bene, sicuramente possiamo contarci".

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