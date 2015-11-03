Labaro Viola

Notizie Thiago Motta Fiorentina

Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"

07 novembre 2025 13:16

Corriere Fiorentino: “Mai contattati Mancini o Thiago Motta: alla base paletti stretti sul piano economico”

07 novembre 2025 07:58

Cappellini: "Pioli verrà esonerato in caso di sconfitta col Lecce. Io prenderei Thiago Motta al suo posto"

31 ottobre 2025 15:36

Moretto: "La Real Sociedad ha contattato Thiago Motta. L'allenatore resta indeciso sul suo futuro."

09 ottobre 2025 14:59

Tuttosport rivela: "Thiago Motta rifiuta il Monaco perchè aspetta la Fiorentina. Possibilità post Pioli"

07 ottobre 2025 14:28

Agente Thiago Motta: "La Fiorentina non lo ha cercato, vedremo cosa succederà in futuro"

06 giugno 2025 23:26

Corriere dello Sport: “Idea Thiago Motta per la Fiorentina, sta cercando di rilanciarsi”

03 giugno 2025 08:23

Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano"

27 marzo 2025 23:30

Giuntoli furioso contro Thiago Motta: "Mi vergogno di averti scelto". Colpa anche della Fiorentina

23 marzo 2025 17:04

Retroscena Juventus: dopo l'umiliazione dalla Fiorentina, i giocatori si aspettavano l'esonero di Motta

22 marzo 2025 13:25

La Fiorentina ha messo fine al progetto Thiago Motta, Mancini è pronto a subentrare dopo Juve-Genoa

22 marzo 2025 11:56

Thiago Motta: "Errore aver dato Kean e Fagioli alla Fiorentina? Queste sono solo ipotesi e supposizioni"

16 marzo 2025 22:28

Cecchi: "Oggi la Fiorentina oltre la vittoria ha trovato un'identità, Fagioli magnifico messere"

16 marzo 2025 20:27

Gazzetta: "Palladino e Motta ad un bivio: oggi in gioco c'è l'Europa ed il futuro"

16 marzo 2025 09:31

Conceicao recuperato da Motta: la Juventus ha la squadra quasi al completo per la trasferta di Firenze

15 marzo 2025 18:40

Thiago Motta: "Fiorentina grande squadra con un grande allenatore, non sarà facile affrontarli in casa"

15 marzo 2025 12:08

Thiago Motta si gioca tutto con la Fiorentina, se perde sarà esonero. Pronti Tudor, Magnanelli o Brambilla

11 marzo 2025 12:38

L'Empoli dopo la Fiorentina elimina anche la Juventus. In semifinale di Coppa Italia sfiderà il Bologna di Italiano

26 febbraio 2025 23:37

Thiago Motta: "Contro la Fiorentina abbiamo fatto meglio perchè eravamo meglio dell'avversario"

03 gennaio 2025 22:51

Supercoppa Italiana: un autogol di Gatti condanna la Juve, la finale sarà Milan-Inter

03 gennaio 2025 22:26

Thiago Motta recrimina: "Il nostro errore è stato non fare il terzo gol quando lo meritavamo"

29 dicembre 2024 21:33

Palladino VS Motta, il nuovo che avanza. Scontro diretto tra i due pupilli di Gasperini

29 dicembre 2024 10:02

Probabili Juventus-Fiorentina: per Motta dubbio McKennie-Nico, Palladino tra 4231 e 433

28 dicembre 2024 22:37

Motta: "Nico Gonzalez è disponibile, l'ho visto bene. Recuperati Douglas Luiz, Danilo e Koopmeiners"

28 dicembre 2024 13:28

Da Torino: Motta per la Fiorentina prepara una Juve a cinque stelle, Nico con Vlahovic davanti

26 dicembre 2024 22:39

Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"

23 dicembre 2024 09:07

Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"

07 dicembre 2024 23:57

Calcio, i fedelissimi non bastano, regole vecchie e gioco troppo lento allontanano i giovani

07 dicembre 2024 22:44

Thiago Motta: "Mi metto nei panni dei genitori di Bove: vedere un figlio passare un momento del genere deve essere terribile"

02 dicembre 2024 00:46

Motta risponde a Vlahovic: La fase difensiva è un obbligo per tutti, si attacca e si difende insieme"

22 novembre 2024 12:06

Vlahovic fatica con la Juventus e punge Thiago Motta: "L'allenatore della Serbia non mi obbliga a difendere"

16 novembre 2024 19:58

Arthur, fondamentale per Italiano, fuori rosa con Thiago Motta. Nel 2020 fu valutato 72 milioni

15 novembre 2024 23:16

Vlahovic un fantasma con il Napoli, tocca solo 6 palloni e Motta lo toglie all'intervallo

21 settembre 2024 22:00

Motta consiglia Vlahovic: "Accetti le critiche come vengono e guardi avanti. Il mancato gol non solo responsabilità sua"

16 settembre 2024 22:22

Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"

31 agosto 2024 17:29

Vlahovic guida la Juve degli esordienti, Thiago Motta vola subito in testa al campionato

26 agosto 2024 23:45

Thiago Motta dà il benvenuto a Nico: "È giocatore forte, per questo è qui. Ci darà una grande mano"

25 agosto 2024 12:42

Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"

24 agosto 2024 13:13

Thiago Motta toglie McKennie dal mercato: "È un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze"

18 agosto 2024 18:04

Thiago Motta umilia Chiesa. Adesso deve trovarsi una squadra ma non lo vuole nessuno

04 agosto 2024 13:28

De Silvestri: "Motta ci ha fatto crescere, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità"

23 luglio 2024 22:33

La Juventus ha sbattuto fuori Chiesa: "Thiago Motta non lo vuole". Adesso deve cercarsi una squadra

06 luglio 2024 21:40

Corriere Fiorentino: “Thiago Motta voleva Ikoné, Sartori si oppose. Così arrivò lo scontro con il Bologna”

23 giugno 2024 09:35

La Juventus annuncia Thiago Motta come nuovo allenatore per la prossima stagione, è lui il sostituto di Allegri sulla panchina bianconera

12 giugno 2024 19:16

Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza

09 giugno 2024 18:07

Sky: "Il futuro di Chiesa potrebbe essere lontano da Torino. Per Thiago Motta difende poco e non c'è spazio per lui"

26 maggio 2024 10:25

Di Gregorio alla Juve. Da Allegri a Thiago Motta blindare la porta è l’unica cosa che conta

24 maggio 2024 23:38

Il miglior dirigente italiano, Sartori, vuole Italiano come dopo Thiago Motta al Bologna. Sarri l'alternativa

23 maggio 2024 16:20

Arriva anche l'ufficialità dal Bologna: Thiago Motta non rinnoverà, la Juventus è sempre più vicina

23 maggio 2024 13:18

Romano conferma: "Thiago Motta firmerà con la Juventus per 3 anni". Italiano verso il Bologna?

22 maggio 2024 18:42

Corriere dello Sport: "Italiano non è un'alternativa a Motta, ma è un nuovo progetto del Bologna"

17 maggio 2024 12:26

Thiago Motta alla Juventus? Intanto il tecnico del Bologna festeggia con i tifosi cantando: "Juve me**a"

12 maggio 2024 18:11

TMW: "In crescita le quotazioni di Italiano per la panchina del Bologna in caso di addio di Thiago Motta"

15 aprile 2024 12:45

Palladino contro Motta : "Non mi piace che i miei ragazzi vengano attaccati così, solo Izzo è stato a terra"

14 aprile 2024 16:25

Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"

13 aprile 2024 22:20

Battistini: "Se Italiano va via, alla Fiorentina mi piacerebbe Thiago Motta. Altrimenti andrei su Palladino"

30 marzo 2024 14:34

Thiago Motta: "Contro la Fiorentina Beukema ha finito la partita da terzino, i miei giocatori si adattano"

07 marzo 2024 18:28

Caressa esalta Allegri e sminuisce Motta: "Top lavoro alla Juventus. Il Bologna pieno di giocatori forti"

07 marzo 2024 15:18

Thiago Motta bacchetta Saelemaekers: "Non mi piace quando simula, i giocatori sono fatti per stare in piedi"

03 marzo 2024 20:39

Thiago Motta non rinnova? A Bologna non sanno più come fare. Tifosi aprono raccolta firme per convincerlo

22 febbraio 2024 18:57

Sabatini annuncia: "Thiago Motta ha comunicato al Bologna che il prossimo anno non sarà più l'allenatore"

19 febbraio 2024 11:32

Thiago Motta: "Grande vittoria per la nostra gente. Sul secondo gol avevo detto calma e invece..."

14 febbraio 2024 21:36

Derby tosco-emiliano: il maggior numero di vittorie in Serie A della Fiorentina è proprio contro i felsinei

14 febbraio 2024 14:00

Coro della Fiesole a Italiano, nessuno per Thiago Motta: "Non mi va di chiederlo, farebbe piacere"

13 febbraio 2024 17:39

Thiago Motta: "Fiorentina costruita per l'Europa, nessun aria di vendetta. Dovremo far attenzione a Belotti"

13 febbraio 2024 14:30

Thiago Motta: "Grande vittoria, usiamo quest'entusiasmo ed ora sotto con la Fiorentina"

11 febbraio 2024 19:07

Thiago Motta: "Io penso alla partita con il Lecce, non riesco a pensare nemmeno alla Fiorentina"

09 febbraio 2024 16:35

Criscitiello: "Thiago Motta farà parte dell'incastro Italiano, gli serve un passaggio intermedio"

08 febbraio 2024 17:18

Ag. Thiago Motta durissimo: "Non va al Napoli nemmeno se De Laurentiis gli prende Zirkzee e Calafiori"

07 febbraio 2024 11:52

Bologna da record: nell'era dei tre punti mai ottenuti così tanti punti in 22 giornate di campionato

04 febbraio 2024 16:36

Thiago Motta al Barcellona? Dalla Spagna rivelano: "Lo scherzo con l'estintore nega il suo ingaggio"

31 gennaio 2024 17:23

Thiago Motta, frecciata a Sartori: "Lui deve parlare degli arbitri, se non lo fa, vuol dire per lui va tutto bene"

27 gennaio 2024 23:29

La favola Bologna già vede la fine, Thiago Motta scontento, a fine anno può andare al Barcellona

26 gennaio 2024 20:01

Thiago Motta: "Stasera mancato il gol, ma il calcio è questo. Ora digerire la sconfitta, lavorare e andare avanti"

10 gennaio 2024 00:38

Thiago Motta: "Giochiamo contro la favorita. Fiorentina superiore al Bologna da tempo, è un dato"

08 gennaio 2024 15:00

Pioli potrebbe essere esonerato dal Milan, a fine anno vogliono Thiago Motta o De Zerbi

25 dicembre 2023 19:04

Thiago Motta: "Sogno la Champions ma ci saranno anche dei momenti in cui andrà tutto male"

23 dicembre 2023 18:18

Thiago Motta: "Prandelli fondamentare per me, adesso ho il figlio nello staff, è straordinario"

21 dicembre 2023 00:13

Thiago Motta non vuole restare al Bologna, a giugno dirà addio. Su di lui ci sono la Roma e il Milan

16 dicembre 2023 22:41

Dopo Mourinho tocca a Thiago Motta. Aperta indagine per le parole contro Doveri ed il Var

04 dicembre 2023 18:57

Thiago Motta: "La Fiorentina ha segnato più di noi. Rigore su Ikonè è generoso, solo 50 minuti effettivi"

12 novembre 2023 18:06

Fiorentina-Bologna non è mai valsa cosi tanto. La squadra di Thiago Motta non perde dal 21 agosto

11 novembre 2023 09:57

Thiago Motta: "Fiorentina? Giocheremo con squadre più forti. Nzola ha delle potenzialità enormi"

10 novembre 2023 14:59

Karlsson da ex obiettivo della Fiorentina alle 4 panchine di fila a Bologna. Thiago Motta non lo vede

28 ottobre 2023 18:35

Da Bologna, Terzic non convince Thiago Motta ed il Bologna valuta altri profili per la fascia sinistra

12 luglio 2023 18:39

Repubblica: "Arnautovic-Thiago Motta poco feeling, c'è la Fiorentina e per il Bologna è cedibile"

17 giugno 2023 10:12

Thiago Motta su Arnautovic: "Se arriva offerta da squadra che gioca l'Europa giusto dare opportunità"

18 maggio 2023 18:15

Il solito Marelli pro grandi, Thiago Motta lo attacca in diretta: "Secondo lui sono tutti rigori per il Milan"

15 aprile 2023 17:28

Niente Italiano per l'Inter. Marotta vuole Conte. Se salta il ritorno duello tra De Zerbi e Thiago Motta

10 aprile 2023 23:10

Buffon: "Ho capito che in Italia non capiscono un ca**o di calcio quando veniva criticato Thiago Motta"

21 marzo 2023 16:15

Arnautovic furioso con Thiago Motta che non lo fa giocare. Faccia a faccia in allenamento, presente Sartori

15 marzo 2023 13:10

A gennaio lo chiese la Fiorentina, adesso Arnautovic è sempre escluso. Per Thiago Motta non è all'altezza

14 marzo 2023 10:53

Thiago Motta: "Mi sono emozionato a Firenze per la vittoria contro la Fiorentina, lottato fino alla fine"

10 febbraio 2023 19:04

Thiago Motta: "Mi godo la vittoria, sapevamo che la Fiorentina è brava quando fa abbassare l'avversario"

05 febbraio 2023 20:41

Thiago Motta: "Nessuna favorita per l'Europa, testa alla Fiorentina. Punti importanti in palio"

03 febbraio 2023 18:21

Thiago Motta avvicina Terzic al Bologna: "Società sa cosa serve per migliorare". Ieri Sartori al Franchi

22 gennaio 2023 19:06

Thiago Motta furioso per il rigore alla Roma, smaschera Dybala: "Inesistente, tutti sanno che si butta"

05 gennaio 2023 20:39

Gazzetta, il Bologna piomba su Maleh, poco spazio nella Fiorentina può partire: in due mesi ha giocato 33’

28 novembre 2022 09:06

Questa volta non c'è l'errore arbitrale per vincere la partita, il Bologna perde in casa contro l'Empoli

17 settembre 2022 17:02

Thiago Motta si presente: "Abbiamo battuto una grande squadra come la Fiorentina, grande reazione"

13 settembre 2022 18:59

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