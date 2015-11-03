Notizie Thiago Motta Fiorentina

Moretto: "Palladino potrebbe andare al Wolverhampton dopo essere stato avvicinato alla Fiorentina per il post Pioli"
07 novembre 2025 13:16
Corriere Fiorentino: “Mai contattati Mancini o Thiago Motta: alla base paletti stretti sul piano economico”
07 novembre 2025 07:58
Cappellini: "Pioli verrà esonerato in caso di sconfitta col Lecce. Io prenderei Thiago Motta al suo posto"
31 ottobre 2025 15:36
Moretto: "La Real Sociedad ha contattato Thiago Motta. L'allenatore resta indeciso sul suo futuro."
09 ottobre 2025 14:59
Tuttosport rivela: "Thiago Motta rifiuta il Monaco perchè aspetta la Fiorentina. Possibilità post Pioli"
07 ottobre 2025 14:28
Agente Thiago Motta: "La Fiorentina non lo ha cercato, vedremo cosa succederà in futuro"
06 giugno 2025 23:26
Corriere dello Sport: “Idea Thiago Motta per la Fiorentina, sta cercando di rilanciarsi”
03 giugno 2025 08:23
Saputo: "Motta? Se ne andò da Bologna nel modo sbagliato, entusiasti di Italiano"
27 marzo 2025 23:30
Giuntoli furioso contro Thiago Motta: "Mi vergogno di averti scelto". Colpa anche della Fiorentina
23 marzo 2025 17:04
Retroscena Juventus: dopo l'umiliazione dalla Fiorentina, i giocatori si aspettavano l'esonero di Motta
22 marzo 2025 13:25
La Fiorentina ha messo fine al progetto Thiago Motta, Mancini è pronto a subentrare dopo Juve-Genoa
22 marzo 2025 11:56
Thiago Motta: "Errore aver dato Kean e Fagioli alla Fiorentina? Queste sono solo ipotesi e supposizioni"
16 marzo 2025 22:28
Cecchi: "Oggi la Fiorentina oltre la vittoria ha trovato un'identità, Fagioli magnifico messere"
16 marzo 2025 20:27
Gazzetta: "Palladino e Motta ad un bivio: oggi in gioco c'è l'Europa ed il futuro"
16 marzo 2025 09:31
Conceicao recuperato da Motta: la Juventus ha la squadra quasi al completo per la trasferta di Firenze
15 marzo 2025 18:40
Thiago Motta: "Fiorentina grande squadra con un grande allenatore, non sarà facile affrontarli in casa"
15 marzo 2025 12:08
Thiago Motta si gioca tutto con la Fiorentina, se perde sarà esonero. Pronti Tudor, Magnanelli o Brambilla
11 marzo 2025 12:38
L'Empoli dopo la Fiorentina elimina anche la Juventus. In semifinale di Coppa Italia sfiderà il Bologna di Italiano
26 febbraio 2025 23:37
Thiago Motta: "Contro la Fiorentina abbiamo fatto meglio perchè eravamo meglio dell'avversario"
03 gennaio 2025 22:51
Supercoppa Italiana: un autogol di Gatti condanna la Juve, la finale sarà Milan-Inter
03 gennaio 2025 22:26
Thiago Motta recrimina: "Il nostro errore è stato non fare il terzo gol quando lo meritavamo"
29 dicembre 2024 21:33
Palladino VS Motta, il nuovo che avanza. Scontro diretto tra i due pupilli di Gasperini
29 dicembre 2024 10:02
Probabili Juventus-Fiorentina: per Motta dubbio McKennie-Nico, Palladino tra 4231 e 433
28 dicembre 2024 22:37
Motta: "Nico Gonzalez è disponibile, l'ho visto bene. Recuperati Douglas Luiz, Danilo e Koopmeiners"
28 dicembre 2024 13:28
Da Torino: Motta per la Fiorentina prepara una Juve a cinque stelle, Nico con Vlahovic davanti
26 dicembre 2024 22:39
Thiago Motta elogia Nico: "Può giocare dietro Vlahovic, sa legare anche con i centrocampisti"
23 dicembre 2024 09:07
Tardelli attacca: "T.Motta? E' stato preso per il gioco ma il gioco dovè? Allegri aveva più punti"
07 dicembre 2024 23:57
Calcio, i fedelissimi non bastano, regole vecchie e gioco troppo lento allontanano i giovani
07 dicembre 2024 22:44
Thiago Motta: "Mi metto nei panni dei genitori di Bove: vedere un figlio passare un momento del genere deve essere terribile"
02 dicembre 2024 00:46
Motta risponde a Vlahovic: La fase difensiva è un obbligo per tutti, si attacca e si difende insieme"
22 novembre 2024 12:06
Vlahovic fatica con la Juventus e punge Thiago Motta: "L'allenatore della Serbia non mi obbliga a difendere"
16 novembre 2024 19:58
Arthur, fondamentale per Italiano, fuori rosa con Thiago Motta. Nel 2020 fu valutato 72 milioni
15 novembre 2024 23:16
Vlahovic un fantasma con il Napoli, tocca solo 6 palloni e Motta lo toglie all'intervallo
21 settembre 2024 22:00
Motta consiglia Vlahovic: "Accetti le critiche come vengono e guardi avanti. Il mancato gol non solo responsabilità sua"
16 settembre 2024 22:22
Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"
31 agosto 2024 17:29
Vlahovic guida la Juve degli esordienti, Thiago Motta vola subito in testa al campionato
26 agosto 2024 23:45
Thiago Motta dà il benvenuto a Nico: "È giocatore forte, per questo è qui. Ci darà una grande mano"
25 agosto 2024 12:42
Cassano perplesso: "Chiesa è più forte di Nico Gonzalez, è stata una scelta imposta a Thiago Motta"
24 agosto 2024 13:13
Thiago Motta toglie McKennie dal mercato: "È un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze"
18 agosto 2024 18:04
Thiago Motta umilia Chiesa. Adesso deve trovarsi una squadra ma non lo vuole nessuno
04 agosto 2024 13:28
De Silvestri: "Motta ci ha fatto crescere, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità"
23 luglio 2024 22:33
La Juventus ha sbattuto fuori Chiesa: "Thiago Motta non lo vuole". Adesso deve cercarsi una squadra
06 luglio 2024 21:40
Corriere Fiorentino: “Thiago Motta voleva Ikoné, Sartori si oppose. Così arrivò lo scontro con il Bologna”
23 giugno 2024 09:35
La Juventus annuncia Thiago Motta come nuovo allenatore per la prossima stagione, è lui il sostituto di Allegri sulla panchina bianconera
12 giugno 2024 19:16
Arthur rilanciato dalla Fiorentina. Torna alla Juventus e senza Allegri aumentano possibilità di permanenza
09 giugno 2024 18:07
Sky: "Il futuro di Chiesa potrebbe essere lontano da Torino. Per Thiago Motta difende poco e non c'è spazio per lui"
26 maggio 2024 10:25
Di Gregorio alla Juve. Da Allegri a Thiago Motta blindare la porta è l’unica cosa che conta
24 maggio 2024 23:38
Il miglior dirigente italiano, Sartori, vuole Italiano come dopo Thiago Motta al Bologna. Sarri l'alternativa
23 maggio 2024 16:20
Arriva anche l'ufficialità dal Bologna: Thiago Motta non rinnoverà, la Juventus è sempre più vicina
23 maggio 2024 13:18
Romano conferma: "Thiago Motta firmerà con la Juventus per 3 anni". Italiano verso il Bologna?
22 maggio 2024 18:42
Corriere dello Sport: "Italiano non è un'alternativa a Motta, ma è un nuovo progetto del Bologna"
17 maggio 2024 12:26
Thiago Motta alla Juventus? Intanto il tecnico del Bologna festeggia con i tifosi cantando: "Juve me**a"
12 maggio 2024 18:11
TMW: "In crescita le quotazioni di Italiano per la panchina del Bologna in caso di addio di Thiago Motta"
15 aprile 2024 12:45
Palladino contro Motta : "Non mi piace che i miei ragazzi vengano attaccati così, solo Izzo è stato a terra"
14 aprile 2024 16:25
Montolivo non ha dubbi: "Sarà Raffaele Palladino il nuovo allenatore della Fiorentina"
13 aprile 2024 22:20
Battistini: "Se Italiano va via, alla Fiorentina mi piacerebbe Thiago Motta. Altrimenti andrei su Palladino"
30 marzo 2024 14:34
Thiago Motta: "Contro la Fiorentina Beukema ha finito la partita da terzino, i miei giocatori si adattano"
07 marzo 2024 18:28
Caressa esalta Allegri e sminuisce Motta: "Top lavoro alla Juventus. Il Bologna pieno di giocatori forti"
07 marzo 2024 15:18
Thiago Motta bacchetta Saelemaekers: "Non mi piace quando simula, i giocatori sono fatti per stare in piedi"
03 marzo 2024 20:39
Thiago Motta non rinnova? A Bologna non sanno più come fare. Tifosi aprono raccolta firme per convincerlo
22 febbraio 2024 18:57
Sabatini annuncia: "Thiago Motta ha comunicato al Bologna che il prossimo anno non sarà più l'allenatore"
19 febbraio 2024 11:32
Thiago Motta: "Grande vittoria per la nostra gente. Sul secondo gol avevo detto calma e invece..."
14 febbraio 2024 21:36
Derby tosco-emiliano: il maggior numero di vittorie in Serie A della Fiorentina è proprio contro i felsinei
14 febbraio 2024 14:00
Coro della Fiesole a Italiano, nessuno per Thiago Motta: "Non mi va di chiederlo, farebbe piacere"
13 febbraio 2024 17:39
Thiago Motta: "Fiorentina costruita per l'Europa, nessun aria di vendetta. Dovremo far attenzione a Belotti"
13 febbraio 2024 14:30
Thiago Motta: "Grande vittoria, usiamo quest'entusiasmo ed ora sotto con la Fiorentina"
11 febbraio 2024 19:07
Thiago Motta: "Io penso alla partita con il Lecce, non riesco a pensare nemmeno alla Fiorentina"
09 febbraio 2024 16:35
Criscitiello: "Thiago Motta farà parte dell'incastro Italiano, gli serve un passaggio intermedio"
08 febbraio 2024 17:18
Ag. Thiago Motta durissimo: "Non va al Napoli nemmeno se De Laurentiis gli prende Zirkzee e Calafiori"
07 febbraio 2024 11:52
Bologna da record: nell'era dei tre punti mai ottenuti così tanti punti in 22 giornate di campionato
04 febbraio 2024 16:36
Thiago Motta al Barcellona? Dalla Spagna rivelano: "Lo scherzo con l'estintore nega il suo ingaggio"
31 gennaio 2024 17:23
Thiago Motta, frecciata a Sartori: "Lui deve parlare degli arbitri, se non lo fa, vuol dire per lui va tutto bene"
27 gennaio 2024 23:29
La favola Bologna già vede la fine, Thiago Motta scontento, a fine anno può andare al Barcellona
26 gennaio 2024 20:01
Thiago Motta: "Stasera mancato il gol, ma il calcio è questo. Ora digerire la sconfitta, lavorare e andare avanti"
10 gennaio 2024 00:38
Thiago Motta: "Giochiamo contro la favorita. Fiorentina superiore al Bologna da tempo, è un dato"
08 gennaio 2024 15:00
Pioli potrebbe essere esonerato dal Milan, a fine anno vogliono Thiago Motta o De Zerbi
25 dicembre 2023 19:04
Thiago Motta: "Sogno la Champions ma ci saranno anche dei momenti in cui andrà tutto male"
23 dicembre 2023 18:18
Thiago Motta: "Prandelli fondamentare per me, adesso ho il figlio nello staff, è straordinario"
21 dicembre 2023 00:13
Thiago Motta non vuole restare al Bologna, a giugno dirà addio. Su di lui ci sono la Roma e il Milan
16 dicembre 2023 22:41
Dopo Mourinho tocca a Thiago Motta. Aperta indagine per le parole contro Doveri ed il Var
04 dicembre 2023 18:57
Thiago Motta: "La Fiorentina ha segnato più di noi. Rigore su Ikonè è generoso, solo 50 minuti effettivi"
12 novembre 2023 18:06
Fiorentina-Bologna non è mai valsa cosi tanto. La squadra di Thiago Motta non perde dal 21 agosto
11 novembre 2023 09:57
Thiago Motta: "Fiorentina? Giocheremo con squadre più forti. Nzola ha delle potenzialità enormi"
10 novembre 2023 14:59
Karlsson da ex obiettivo della Fiorentina alle 4 panchine di fila a Bologna. Thiago Motta non lo vede
28 ottobre 2023 18:35
Da Bologna, Terzic non convince Thiago Motta ed il Bologna valuta altri profili per la fascia sinistra
12 luglio 2023 18:39
Repubblica: "Arnautovic-Thiago Motta poco feeling, c'è la Fiorentina e per il Bologna è cedibile"
17 giugno 2023 10:12
Thiago Motta su Arnautovic: "Se arriva offerta da squadra che gioca l'Europa giusto dare opportunità"
18 maggio 2023 18:15
Il solito Marelli pro grandi, Thiago Motta lo attacca in diretta: "Secondo lui sono tutti rigori per il Milan"
15 aprile 2023 17:28
Niente Italiano per l'Inter. Marotta vuole Conte. Se salta il ritorno duello tra De Zerbi e Thiago Motta
10 aprile 2023 23:10
Buffon: "Ho capito che in Italia non capiscono un ca**o di calcio quando veniva criticato Thiago Motta"
21 marzo 2023 16:15
Arnautovic furioso con Thiago Motta che non lo fa giocare. Faccia a faccia in allenamento, presente Sartori
15 marzo 2023 13:10
A gennaio lo chiese la Fiorentina, adesso Arnautovic è sempre escluso. Per Thiago Motta non è all'altezza
14 marzo 2023 10:53
Thiago Motta: "Mi sono emozionato a Firenze per la vittoria contro la Fiorentina, lottato fino alla fine"
10 febbraio 2023 19:04
Thiago Motta: "Mi godo la vittoria, sapevamo che la Fiorentina è brava quando fa abbassare l'avversario"
05 febbraio 2023 20:41
Thiago Motta: "Nessuna favorita per l'Europa, testa alla Fiorentina. Punti importanti in palio"
03 febbraio 2023 18:21
Thiago Motta avvicina Terzic al Bologna: "Società sa cosa serve per migliorare". Ieri Sartori al Franchi
22 gennaio 2023 19:06
Thiago Motta furioso per il rigore alla Roma, smaschera Dybala: "Inesistente, tutti sanno che si butta"
05 gennaio 2023 20:39
Gazzetta, il Bologna piomba su Maleh, poco spazio nella Fiorentina può partire: in due mesi ha giocato 33’
28 novembre 2022 09:06
Questa volta non c'è l'errore arbitrale per vincere la partita, il Bologna perde in casa contro l'Empoli
17 settembre 2022 17:02
Thiago Motta si presente: "Abbiamo battuto una grande squadra come la Fiorentina, grande reazione"
13 settembre 2022 18:59
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