Motta risponde a Vlahovic: La fase difensiva è un obbligo per tutti, si attacca e si difende insieme”

Hanno fatto scalpore nei giorni scorsi le dichiarazioni di Vlahovic che dopo una partita della Serbia aveva ringraziato il CT della Serbia di averlo lasciato libero da compiti difensivi, il che lo aiutava ad arrivare più fresco sotto porta. Parole che erano suonate come un attacco a Thiago Motta che al contrario non lo lascia libero da responsabilità difensive, ed infatti oggi è arrivata la risposta dell’allenatore della Juventus, queste le sue parole riportate da TMW:

Come sta Vlahovic? Cosa pensa delle dichiarazioni del serbo?

“Non so ancora se può rientrare con l’Aston Villa, sicuramente non ci sarà domani. Speriamo di averlo il prima possibile. Ho fiducia in tutti i miei ragazzi e so che lo faranno sia in fase difensiva che in fase offensiva. Questo è un obbligo”.

