Motta: "Nico Gonzalez è disponibile, l'ho visto bene. Recuperati Douglas Luiz, Danilo e Koopmeiners"

In conferenza stampa, Thiago Motta ha parlato di Nico Gonzalez, ha fatto il punto sugli infortunati e ha elogiato la Fiorentina

Il tecnico della Juventus Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Fiorentina, che si disputerà domani ore 18 in quel di Torino. L’ex allenatore del Bologna ha risposto alle varie domande dei giornalisti, elogiando la Fiorentina e parlando anche dell’ex Nico Gonzalez. Ecco le sue parole, riportate da TMW:

Come avete vissuto questa settimana?

"Partita molto importante contro una squadra che viene da due risultati non positivi. I nostri giocatori stanno bene e abbiamo recuperato qualcuno. Siamo concentrati per giocare contro una squadra forte".

Sulla Fiorentina?

"Hanno un ottimo allenatore molto preparato che ha dimostrato sempre di aver fatto un ottimo lavoro. Hanno giocatori di ottime qualità e soprattutto una buona preparazione. Loro sanno giocare bene a calcio e sono molto pericolosi in contropiede. Noi dobbiamo fare la partita giusta ed equilibrata. Sugli infortunati? Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico sarà disponibile e abbiamo recuperato anche Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik".

Quanti minuti ha Nico?

"Alla fine nel calcio tutti vogliono vincere. Noi dobbiamo fare le cose che sappiamo fare e bene. Nico ha fatto un lavoro differenziato per due giorni, perché era un po' affaticato dopo Monza. Oggi l'ho visto bene. Nemmeno i ragazzi sanno la formazione e non posso dirla a voi, perché voglio dirla sempre prima a voi".

Che obiettivo ha in mente per il 2025?

"L'obiettivo è domani. Noi dobbiamo fare tutto quello che sappiamo fare per avere il risultato dalla nostra parte".

Dove bisogna migliorare in attacco?

"Io non penso che solo il possesso possa farti vincere. Contano tante altre cose. Avere più possesso ti permette di avere più possibilità. Ci sono state vittorie anche diverse come quella contro il City. Noi dobbiamo fare bene quello che sappiamo fare molto bene. Loro giocando in transizione sono molto pericolosi e bisognerà fare molta attenzione".

Dovete trovare un po' di equilibrio?

"Dobbiamo avere sempre equilibrio e intensità. Tutti i giocatori devono avere la stessa sintonia per interpretare bene la partita".

BALOTELLI FLOP

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