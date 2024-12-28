Che flop Balotelli al Genoa: entro Martedì può rescindere il contratto per andare a giocare in Messico

L'avventura di Balotelli al Genoa potrebbe essere già giunta al termine dopo solo due mesi dal suo arrivo a parametro 0 nel capoluogo ligure. Infatti come riportato nell'edizione odierna della Gazzett...

L'avventura di Balotelli al Genoa potrebbe essere già giunta al termine dopo solo due mesi dal suo arrivo a parametro 0 nel capoluogo ligure. Infatti come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nel contratto che lega Balotelli al Genoa è presente una clausola che permette al calciatore di liberarsi dal contratto se attivata entro il 31 Dicembre, ed in queste ore il Cruz Azul sta provando ad ingaggiare Balotelli.

Supermario fin qui ha giocato appena 60 minuti in Serie A e con l'arrivo di Vieira e il passaggio al 4-3-3 il suo minutaggio è diminuito ulteriormente complice anche il rendimento di Pinamonti. Il Cruz Azul ha presentato a Balotelli un offerta d'ingaggio a 2 milioni a stagione contro i 400 mila euro che percepisce adesso al Genoa, la decisione del numero 9 italiano dovrebbe arrivare entro Martedi

MARIANI ARBITRA JUVENTUS-FIORENTINA

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