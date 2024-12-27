Designazioni arbitrali: Juventus-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani, al Var ci sarà Di Bello
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in progra...
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 29 dicembre. Questa la nota ufficiale con cui L'AIA ha comunicato le scelte del designatore arbitrale Rocchi per la 18esima giornata del campionato di Serie A, questa la designeazione per Juventus-Fiorentina:
JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00
MARIANI
BERTI – ZINGARELLI
IV: FELICIANI
VAR: DI BELLO
AVAR: GUIDA
https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-frendrup-interessa-alla-fiorentina-ma-sono-troppi-i-20-milioni-chiesti-dal-genoa/282221/