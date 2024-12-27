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Designazioni arbitrali: Juventus-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani, al Var ci sarà Di Bello

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in progra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2024 12:48
Designazioni arbitrali: Juventus-Fiorentina sarà arbitrata da Mariani, al Var ci sarà Di Bello - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25 in programma domenica 29 dicembre. Questa la nota ufficiale con cui L'AIA ha comunicato le scelte del designatore arbitrale Rocchi per la 18esima giornata del campionato di Serie A, questa la designeazione per Juventus-Fiorentina:

JUVENTUS – FIORENTINA h. 18.00

MARIANI

BERTI – ZINGARELLI

IV: FELICIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: GUIDA

TMW SU FRENDRUP

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-frendrup-interessa-alla-fiorentina-ma-sono-troppi-i-20-milioni-chiesti-dal-genoa/282221/

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