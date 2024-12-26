TMW scrive: "Frendrup interessa alla Fiorentina, ma sono troppi i 20 milioni chiesti dal Genoa"

Lo scorso gennaio è stato Dragusin, in estate è toccato a Retegui e Gudmundsson, adesso è Morten Frendrup il grande candidato a lasciare il Genoa nella prossima finestra di mercato, al solito patto ch...

Lo scorso gennaio è stato Dragusin, in estate è toccato a Retegui e Gudmundsson, adesso è Morten Frendrup il grande candidato a lasciare il Genoa nella prossima finestra di mercato, al solito patto che faccia entrare in cassa una bella manciata di milioni di euro. Nelle ultime settimane si sono accesi i riflettori delle grandi piazze di Serie A sul centrocampista danese. Perennemente tra i migliori in campo del Grifone in questa prima parte di stagione tutt'altro che semplice e lineare, impossibile per quasi tutti non innamorarsi della sua tenacia, della continuità e dell'energia che è in grado di trasmettere il neo-nazionale danese, che ha rappresentato per la prima volta la selezione del suo paese nello scorso mese di settembre.

Chi sembra davvero intenzionato a fare sul serio per Frendrup già in questa finestra di inverno è il Milan. I rossoneri d'altronde hanno forte bisogno di rinforzi a centrocampo, anche solamente a livello numerico, e un innesto come quello del genoano sarebbe una boccata d'aria fresca per permettere a Fonseca di gestire le rotazioni. Problemi quantitativi simili li ha la Fiorentina, che però non sembra potersi permettere i 20 milioni di buoni argomenti necessari per convincere il Genoa a privarsi di Frendrup già da adesso.

Il Diavolo però non è da solo: occhio a una outsider - in campo, ma pure sul mercato - come l'Atalanta. Un profilo come quello del genoano sembra davvero calzare a pennello per l'idea di gioco di Gasperini. Tra le squadre interessate per gennaio, in Italia, anche la Fiorentina. A sparigliare ulteriormente le carte sul tavolo, però, potrebbe esserci il passaggio di proprietà del Genoa appena concluso: se il nuovo numero uno Sucu, che ha nei piani dichiarati ricapitalizzazione e rilancio, fosse contrario tutto rischierebbe di saltare. Lo scrive Tuttomercatoweb

COLPANI POCO INCISIVO

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