Colpani deve incidere di più in fase offensiva, tolta la gara a Lecce ha 0 goal e 0 assist in stagione

Una delle note stonate di questo inizio di stagione della Fiorentina, che nonostante la sconfitta di ieri rimane più che positivo, sono le prestazioni sottotono di Colpani. Il Flaco è arrivato quest'e...

Una delle note stonate di questo inizio di stagione della Fiorentina, che nonostante la sconfitta di ieri rimane più che positivo, sono le prestazioni sottotono di Colpani. Il Flaco è arrivato quest'estate dal Monza con un prestito di riscatto con delle grandi aspettative visto quanto di bello aveva fatto vedere nella società lombarda, ma in questo inizio in maglia viola le cose non sono andate per il verso giusto.

Colpani che nutre della fiducia totale di Palladino fin qui ha giocato 1100 minuti in Seria frutto di 14 apparizioni da titolare e due da subentrato, quello che manca fin qui nella sua esperienza in viola però sono i numeri in fase realizzativa. Colpani ha infatti a referto solo 2 goal e 1 assist in stagione arrivati tra l'altro nella stessa partita, la trasferta a Lecce vinta per 0-6 in cui ha siglato una bellissima doppietta.

Ma tolta quella partita lì del 20 Ottobre Colpani non ha mai segnato ne fatto un assist in questa stagione, inoltre troppe poche volte è stato pericoloso lui direttamente o ha messo il suo zampino in un azione da goal della Fiorentina. A Colpani non mancano certo qualità e talento, ma più ci si avvicina alla porta avversaria e meno si vedono spunti ed azioni da parte sua, e se la Fiorentina vuole ambire ad un Europa più prestigiosa di quella della Conference League non si può permettere un esterno totalmente innocuo.

PEDULLA SU FAZZINI

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