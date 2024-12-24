Pedullà: "Fazzini piace sia alla Fiorentina che alla Lazio, la valutazione è di 15 milioni più bonus"

Jacopo Fazzini piace molto alla Fiorentina, come raccontato pochi giorni fa, all’interno di una mini lista che comprende Folorunsho. Per caratteristiche il 2003 dell’Empoli viene ritenuto il più idone...

Jacopo Fazzini piace molto alla Fiorentina, come raccontato pochi giorni fa, all’interno di una mini lista che comprende Folorunsho. Per caratteristiche il 2003 dell’Empoli viene ritenuto il più idoneo a sostituire Bove e i rapporti tra i club sono eccellenti. Ma Fazzini piace da tempo anche alla Lazio che lo aveva sondato proprio un anno fa di questi tempi, senza poi affondare. La Lazio cerca due centrocampisti, possibilmente italiani, visto che Castrovilli – come raccontato – può salutare e che Vecino è alle prese con un infortunio.

Ecco perché la pista Casadei, già segnalata, non va trascurata dopo aver segnalato e ribadito che sul 2003 del Chelsea ci sta provando da giorni il Monza. La Lazio segue piste straniere, per esempio Atangana del Reims fresco di rinnovo, ma vorrebbe calciatori subito pronti per la Serie A. Tornando a Fazzini, qualche settimana fa si era informato il Napoli senza approfondire. La valutazione dell’Empoli è di almeno 14-15 milioni più bonus. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

PEDULLA SU CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/pedulla-castrovilli-puo-lasciare-la-lazio-per-andare-a-giocare-sondaggio-non-approfondito-delludinese/282111/