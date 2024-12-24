Pedullà: "Castrovilli può lasciare la Lazio per andare a giocare, sondaggio non approfondito dell'Udinese"

Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X Gaetano Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. Il giorn...

Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo X Gaetano Castrovilli potrebbe lasciare la Lazio in questa finestra di calciomercato. Il giornalista ha infatti rivelato che la Lazio e il calciatore stanno cercando delle soluzioni per consentire all'ex numero 10 della Fiorentina di giocare un po' di più, considerando soprattutto lo scarso minutaggio concesso da Baroni fin qui.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un sondaggio non approfondito da parte dell'Udinese per avere il centrocampista Pugliese, ma come rivelato da Pedullà non si escludono altre soluzioni compresa la possibilità di uno scambio, l'avventura di Castrovilli alla Lazio dunque potrebbe già essere giunta al termine.

LE PAROLE DI RUNJAIC

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