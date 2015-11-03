Labaro Viola

Notizie Castrovilli Fiorentina

Castrovilli: “Ho scelto la maglia numero 8 perché mi ha portato bene a Firenze. Ribery e Boateng professionisti”

05 febbraio 2026 14:39

Castrovilli criticato anche in B: "Non è più all'altezza di fare il giocatore professionista"

03 gennaio 2026 17:19

"Che il cancro vi divori tutti!": insulti e minacce social a Bari, la moglie di Castrovilli denuncia

28 dicembre 2025 23:37

Castrovilli tuona: "Non mi sento inferiore a nessuno. Ci addormentiamo quando prendiamo gol"

20 settembre 2025 15:05

Castrovilli rivela: "Ho pensato di lasciare il calcio, sono stati due anni e mezzo pesantissimi per me"

06 settembre 2025 18:51

Un anno dopo il suo addio alla Fiorentina Castrovilli può finire in Serie B, su di lui c'è il Bari

18 agosto 2025 11:33

Niente rinnovo per Castrovilli con la Lazio, è rimasto svincolato. Sulle sue tracce Pisa e Genoa

13 luglio 2025 16:01

TMW: "Castrovilli in prestito al Monza favorisce l'addio di Maldini. Zaniolo può arrivare alla Fiorentina"

30 gennaio 2025 16:50

Castrovilli allontana il mercato: "Sono qui e sono concentrato sulla Lazio. Voglio sfruttare l'occasione"

21 gennaio 2025 14:00

Pedullà: "Castrovilli può lasciare la Lazio già a Gennaio, tra i suoi estimatori c'è l'Hellas Verona"

20 gennaio 2025 11:39

Castrovilli già in uscita dalla Lazio? Il ds Fabiani: "Poteva fare di più. L'asticella si è alzata"

31 dicembre 2024 18:30

Pedullà: "Castrovilli può lasciare la Lazio per andare a giocare, sondaggio non approfondito dell'Udinese"

24 dicembre 2024 11:23

Flop di Castrovilli alla Lazio: può rescindere dopo solo 6 mesi, non rientra più nei piani biancocelesti

19 dicembre 2024 11:34

Castrovilli e la Lazio, è già finita? Pedullà: "Futuro in bilico, potrebbe lasciare già a gennaio"

16 dicembre 2024 15:10

La Lazio valuta l'esclusione Castrovilli dalla lista per la Serie A, per restare alla Fiorentina voleva 2 milioni

07 novembre 2024 12:42

Castrovilli ci risiamo, operazione al menisco e almeno un mese e mezzo di stop. Per la Lazio è un flop

07 novembre 2024 10:49

Lotito su Castrovilli: "È giusto che anche a lui vengano date delle chance, ha tecnica"

15 ottobre 2024 16:43

Rambaudi: "Castrovilli è lentissimo, per me non è adatto per giocare a questi livelli"

23 settembre 2024 14:07

Castrovilli: "Adoro Firenze e i tifosi della Fiorentina e gli auguro il meglio, io sono rinato dopo l'infortuniO"

22 settembre 2024 12:13

Dottor Capua svela: "Il ginocchio di Castrovilli è a posto, meglio di Luis Alberto. Domenica in campo"

21 settembre 2024 22:07

Castrovilli torna a Firenze da titolare? L'ex Fiorentina provato nel centrocampo a due della Lazio

21 settembre 2024 18:48

Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA"

18 settembre 2024 16:07

Baroni sull'esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA: "Scelta condivisa con lui. È tra i più bravi"

15 settembre 2024 23:00

Fabiani (ds Lazio): "Castrovilli viene da stagioni tribolate, ha accettato l'esclusione dalla lista UEFA"

12 settembre 2024 13:34

Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo"

08 settembre 2024 13:31

Castrovilli e l'esclusione dalle liste UEFA: "Nessun problema fisico, scelta condivisa con la Lazio"

06 settembre 2024 23:02

Castrovilli già bocciato ed escluso dalla lista Uefa della Lazio. Ecco perchè la Fiorentina lo ha svincolato...

04 settembre 2024 17:44

Castrovilli: "Sto bene, ho voluto fortemente la Lazio dopo due anni e mezzo di buio totale"

13 agosto 2024 22:33

Retroscena Castrovilli, rottura totale con la Fiorentina. Nello spogliatoio delusi dall'assenza ad Atene

23 luglio 2024 12:44

Castrovilli: "Per me questo trasferimento significa rinascita. Ho voluto fortemente la Lazio, sono felice"

20 luglio 2024 14:35

Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore della Lazio: arriva il comunicato del club biancoceleste

19 luglio 2024 16:33

Il Corriere dello Sport riporta: "La Lazio batte la concorrenza del Bologna e Castrovilli riparte dai biancocelesti di Baroni"

18 luglio 2024 13:43

Arrivano conferme su Castrovilli alla Lazio: l'ex Fiorentina ha già svolto le visite mediche

17 luglio 2024 13:02

Pedullà rivela: "Castrovilli orientato ad accettare la Lazio, contratto di un solo anno con opzione"

17 luglio 2024 12:13

Castrovilli ancora senza squadra, l'ex giocatore della Fiorentina costretto ad allenarsi da solo

14 luglio 2024 14:20

Pedullà: "Per Bonaventura c'è il Torino, ai granata proposto anche Castrovilli"

08 luglio 2024 23:15

Tuttosport: "Castrovilli è finito nel mirino della Lazio. La Fiorentina gli aveva offerto rinnovo annuale"

08 luglio 2024 08:54

Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito

07 luglio 2024 22:18

TMW rivela: "Castrovilli potrebbe restare in Serie A, lo seguono attentamente Lazio e Torino"

06 luglio 2024 14:46

Cecchi: "Troppi addii a zero, Castrovilli è un'occasione persa. La Fiorentina è un cantiere aperto"

04 luglio 2024 18:27

La Fiorentina saluta anche Castrovilli: "Grazie Castro, in bocca al lupo per il tuo futuro"

30 giugno 2024 16:03

Nazione: "Palladino avrebbe voluto tenere solo Castrovilli, lui ha ribadito la volontà di andare via"

30 giugno 2024 08:32

La Stampa scrive: "Idea Castrovilli per il Torino. I granata studiano il colpo a parametro zero"

29 giugno 2024 15:32

Corriere dello Sport: “Il Marsiglia di De Zerbi vuole Castrovilli. A fine settimana arriverà il divorzio con la Fiorentina”

28 giugno 2024 09:02

TMW, Castrovilli lascia la Fiorentina a parametro zero. Può andare al Marsiglia allenato da De Zerbi

27 giugno 2024 19:47

Lady Radio: "Palladino ha chiamato Castrovilli ma il calciatore ha detto che non vuole rimanere"

26 giugno 2024 14:18

TMW: "C'è pessimismo per il rinnovo di Castrovilli, Duncan è destinato a cambiare squadra"

24 giugno 2024 11:59

Corriere Fiorentino: “Castrovilli e Bonaventura verso l’addio. Palladino ha altre idee tattiche”

22 giugno 2024 09:47

TMW: "Castrovilli e Bonaventura verso l'addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte"

21 giugno 2024 13:38

Corriere Fiorentino: “Castrovilli verso l’addio, il problema è l’ingaggio. Bonaventura? Sarà presente all’incontro”

18 giugno 2024 09:06

Dalla Turchia scrivono: "Trabzonspor interessato ad ingaggiare Castrovilli a parametro zero"

14 giugno 2024 23:59

Castrovilli: "Sono tornato dopo 2 anni difficili grazie alla mia famiglia, ora voglio riprendermi la Nazionale"

14 giugno 2024 12:00

Cecchi: "Alla Fiorentina serve un attaccante che riaccenda l'entusiasmo. Icardi è il nome che fa sognare"

13 giugno 2024 14:50

Amoruso: "Al momento i nomi degli attaccanti che circolano non ti fanno crescere la squadra, un bomber serio va preso"

12 giugno 2024 18:23

Corriere Fiorentino: “Castrovilli? La Fiorentina offre uno stipendio più basso. Dubbi sul suo fisico”

12 giugno 2024 08:29

Ascari: "Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo"

11 giugno 2024 22:55

Graziani: "Non vedo bene Commisso. La Fiorentina ha un grande scouting, Retegui lo prendo"

11 giugno 2024 14:21

Bucchioni: "Mi risulta che la Fiorentina abbia già deciso su Castrovilli. Non tiene molto alla maglia"

11 giugno 2024 13:45

Nazione: "Nei prossimi giorni summit Fiorentina-Castrovilli, su Bonaventura spunta l'interesse del Bologna"

11 giugno 2024 11:01

Dazn: "Non si esclude il rinnovo annuale di Castrovilli con la Fiorentina, piace a tanti club in Serie A"

10 giugno 2024 11:54

Nazione: “Palladino vuole che Castrovilli resti alla Fiorentina, ci ha già parlato. Ora palla all’agente”

09 giugno 2024 09:38

Repubblica: “Castrovilli, c’è uno spiraglio per il rinnovo ma contratto corto non lo entusiasma. Firenze opzione gradita”

08 giugno 2024 07:45

Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"

07 giugno 2024 17:08

Corriere dello Sport: “Castrovilli cerca riscatto, a breve l’incontro. Obiettivo non perderlo a zero”

07 giugno 2024 09:14

Sentite Monti: "Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni"

04 giugno 2024 14:30

Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20

01 giugno 2024 16:41

Da Arthur a Belotti in sei lasceranno subito la Fiorentina. Castrovilli? C’è la Roma 

26 maggio 2024 09:45

TMW: "La Fiorentina sta pensando di proporre il rinnovo a Castrovilli. Roma interessata"

22 maggio 2024 09:58

Corriere dello Sport: “Castrovilli resta? Mai dire mai. Maxime Lopez verso l’addio alla Fiorentina”

13 maggio 2024 08:13

Corriere dello Sport: “Futuro? Castrovilli darà ancora priorità alla Fiorentina. Un altro anno insieme?”

12 maggio 2024 09:28

Le probabili di Fiorentina-Monza: Italiano farà turnover, ma Nico ci sarà. Pronto Castrovilli insieme a Nzola

10 maggio 2024 17:34

Radio Radio: "La Roma prende Castrovilli, presto visite mediche per capire le condizioni fisiche"

07 maggio 2024 15:34

Corriere Fiorentino svela: "Castrovilli-Fiorentina distanza sul rinnovo. Lazio e Roma piombano su di lui"

07 maggio 2024 08:36

Corriere Fiorentino: "Castrovilli-Fiorentina, davvero non si può fare nulla per continuare insieme?"

06 maggio 2024 09:21

Castrovilli: "Dispiace per il risultato, ma mercoledì sarà come una finale. Dedico il gol a mio figlio"

05 maggio 2024 18:09

A Firenze è arrivato il papà di Sottil per stargli vicino, non sta vivendo un periodo facile alla Fiorentina

28 aprile 2024 14:37

Monti su Castrovilli: "Spero in un riavvicinamento con la società. Se sta bene può fare la differenza"

22 aprile 2024 18:45

Cecchi: "Perchè dobbiamo perdere a zero Castrovilli? Lui è il migliore tecnicamente a centrocampo"

22 aprile 2024 13:28

Finalmente Castrovilli: il centrocampista torna titolare con la Fiorentina 324 giorni dopo l'ultima volta

21 aprile 2024 17:30

Castrovilli, oggi tocca a te? Il centrocampista spera di scendere in campo poi lascerà Firenze a 0

21 aprile 2024 09:50

Castrovilli: "Pronto a tornare in campo. Se sto bene è grazie ai miei compagni, alla società e alla mia famiglia"

07 aprile 2024 20:49

Gazzetta: "Castrovilli a fine stagione va via a zero, nessuna speranza di rinnovo con la Fiorentina"

02 aprile 2024 11:53

Castrovilli pronto a chiudere alla grande la stagione poi arriverà l'addio alla Fiorentina

27 marzo 2024 08:49

Dal Viola Park, Kouamé e Castrovilli scaldano i motori. Individuale per Christensen, Milenkovic in gruppo

26 marzo 2024 22:30

Amrabat caso spinoso, piace a Milan e Juve. Castrovilli? Niente rinnovo, arriverà l’addio a fine stagione 

24 marzo 2024 10:10

Castrovilli scrive: "Ciao Joe, grazie di tutto, ci hai sempre trattato come dei figli, ci mancherai tanto a tutti noi"

19 marzo 2024 21:34

Di Livio: "Mi piace tantissimo Sottil, ha qualità e dribbling. Castrovilli può fare la differenza"

05 marzo 2024 14:53

Italiano può sorridere, Castrovilli ha voglia di spaccare il mondo. Prova confortante ieri con la Primavera 

05 marzo 2024 09:13

Castrovilli è tornato, futuro? Mai dire mai. La volontà ora è quella di mettersi a disposizione di Italiano 

05 marzo 2024 09:05

Su un campo di patate la partita di Castrovilli con la Primavera: tanti tocchi e coraggio, ritmo basso

04 marzo 2024 17:20

Castrovilli verso il recupero, il centrocampista scenderà in campo in Milan-Fiorentina Primavera alle 16

04 marzo 2024 14:15

Galli: "Nico Gonzalez non è un leader. Per Castrovilli la società deve fare un passo per risolvere"

04 marzo 2024 13:58

Castrovilli verso il recupero: potrebbe essere convocato con la Primavera per la partita contro il Milan

01 marzo 2024 14:53

Castrovilli e Dodò si allenano con la primavera, sui social della Fiorentina rispunta Amrabat che commenta

22 febbraio 2024 19:28

Italiano-giocatori domani il confronto al Viola Park. Per la Lazio forse Dodò e Castrovilli convocati

20 febbraio 2024 10:19

Castrovilli e Dodò in gruppo, il brasiliano tra i convocati per l’Empoli? Kouame torna a Firenze domani 

16 febbraio 2024 08:50

Fiocco azzurro in casa Fiorentina: è nato Brando Castrovilli, figlio di Gaetano e Rachele Risaliti

05 febbraio 2024 12:39

Galli: "Parole di Biraghi? Non condivido queste uscite. Mercato condiziona il percorso della Fiorentina"

03 febbraio 2024 18:53

La Nazione annuncia: "Bologna e Napoli hanno contattato l'entourage di Castrovilli"

25 gennaio 2024 13:46

Sorride Italiano, Nico si allena in gruppo così come Dodò e Castrovilli reduci da lunghi stop

24 gennaio 2024 08:37

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