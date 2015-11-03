Notizie Castrovilli Fiorentina

Castrovilli: “Ho scelto la maglia numero 8 perché mi ha portato bene a Firenze. Ribery e Boateng professionisti”
05 febbraio 2026 14:39
Castrovilli criticato anche in B: "Non è più all'altezza di fare il giocatore professionista"
03 gennaio 2026 17:19
"Che il cancro vi divori tutti!": insulti e minacce social a Bari, la moglie di Castrovilli denuncia
28 dicembre 2025 23:37
Castrovilli tuona: "Non mi sento inferiore a nessuno. Ci addormentiamo quando prendiamo gol"
20 settembre 2025 15:05
Castrovilli rivela: "Ho pensato di lasciare il calcio, sono stati due anni e mezzo pesantissimi per me"
06 settembre 2025 18:51
Un anno dopo il suo addio alla Fiorentina Castrovilli può finire in Serie B, su di lui c'è il Bari
18 agosto 2025 11:33
Niente rinnovo per Castrovilli con la Lazio, è rimasto svincolato. Sulle sue tracce Pisa e Genoa
13 luglio 2025 16:01
TMW: "Castrovilli in prestito al Monza favorisce l'addio di Maldini. Zaniolo può arrivare alla Fiorentina"
30 gennaio 2025 16:50
Castrovilli allontana il mercato: "Sono qui e sono concentrato sulla Lazio. Voglio sfruttare l'occasione"
21 gennaio 2025 14:00
Pedullà: "Castrovilli può lasciare la Lazio già a Gennaio, tra i suoi estimatori c'è l'Hellas Verona"
20 gennaio 2025 11:39
Castrovilli già in uscita dalla Lazio? Il ds Fabiani: "Poteva fare di più. L'asticella si è alzata"
31 dicembre 2024 18:30
Pedullà: "Castrovilli può lasciare la Lazio per andare a giocare, sondaggio non approfondito dell'Udinese"
24 dicembre 2024 11:23
Flop di Castrovilli alla Lazio: può rescindere dopo solo 6 mesi, non rientra più nei piani biancocelesti
19 dicembre 2024 11:34
Castrovilli e la Lazio, è già finita? Pedullà: "Futuro in bilico, potrebbe lasciare già a gennaio"
16 dicembre 2024 15:10
La Lazio valuta l'esclusione Castrovilli dalla lista per la Serie A, per restare alla Fiorentina voleva 2 milioni
07 novembre 2024 12:42
Castrovilli ci risiamo, operazione al menisco e almeno un mese e mezzo di stop. Per la Lazio è un flop
07 novembre 2024 10:49
Lotito su Castrovilli: "È giusto che anche a lui vengano date delle chance, ha tecnica"
15 ottobre 2024 16:43
Rambaudi: "Castrovilli è lentissimo, per me non è adatto per giocare a questi livelli"
23 settembre 2024 14:07
Castrovilli: "Adoro Firenze e i tifosi della Fiorentina e gli auguro il meglio, io sono rinato dopo l'infortuniO"
22 settembre 2024 12:13
Dottor Capua svela: "Il ginocchio di Castrovilli è a posto, meglio di Luis Alberto. Domenica in campo"
21 settembre 2024 22:07
Castrovilli torna a Firenze da titolare? L'ex Fiorentina provato nel centrocampo a due della Lazio
21 settembre 2024 18:48
Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA"
18 settembre 2024 16:07
Baroni sull'esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA: "Scelta condivisa con lui. È tra i più bravi"
15 settembre 2024 23:00
Fabiani (ds Lazio): "Castrovilli viene da stagioni tribolate, ha accettato l'esclusione dalla lista UEFA"
12 settembre 2024 13:34
Lotito: "Castrovilli non può fare tre partite in una settimana, giocherà presto ci puntiamo"
08 settembre 2024 13:31
Castrovilli e l'esclusione dalle liste UEFA: "Nessun problema fisico, scelta condivisa con la Lazio"
06 settembre 2024 23:02
Castrovilli già bocciato ed escluso dalla lista Uefa della Lazio. Ecco perchè la Fiorentina lo ha svincolato...
04 settembre 2024 17:44
Castrovilli: "Sto bene, ho voluto fortemente la Lazio dopo due anni e mezzo di buio totale"
13 agosto 2024 22:33
Retroscena Castrovilli, rottura totale con la Fiorentina. Nello spogliatoio delusi dall'assenza ad Atene
23 luglio 2024 12:44
Castrovilli: "Per me questo trasferimento significa rinascita. Ho voluto fortemente la Lazio, sono felice"
20 luglio 2024 14:35
Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore della Lazio: arriva il comunicato del club biancoceleste
19 luglio 2024 16:33
Il Corriere dello Sport riporta: "La Lazio batte la concorrenza del Bologna e Castrovilli riparte dai biancocelesti di Baroni"
18 luglio 2024 13:43
Arrivano conferme su Castrovilli alla Lazio: l'ex Fiorentina ha già svolto le visite mediche
17 luglio 2024 13:02
Pedullà rivela: "Castrovilli orientato ad accettare la Lazio, contratto di un solo anno con opzione"
17 luglio 2024 12:13
Castrovilli ancora senza squadra, l'ex giocatore della Fiorentina costretto ad allenarsi da solo
14 luglio 2024 14:20
Pedullà: "Per Bonaventura c'è il Torino, ai granata proposto anche Castrovilli"
08 luglio 2024 23:15
Tuttosport: "Castrovilli è finito nel mirino della Lazio. La Fiorentina gli aveva offerto rinnovo annuale"
08 luglio 2024 08:54
Castrovilli conteso da Marsiglia e Lazio. Positivi i contatti tra l'agente e il club di Lotito
07 luglio 2024 22:18
TMW rivela: "Castrovilli potrebbe restare in Serie A, lo seguono attentamente Lazio e Torino"
06 luglio 2024 14:46
Cecchi: "Troppi addii a zero, Castrovilli è un'occasione persa. La Fiorentina è un cantiere aperto"
04 luglio 2024 18:27
La Fiorentina saluta anche Castrovilli: "Grazie Castro, in bocca al lupo per il tuo futuro"
30 giugno 2024 16:03
Nazione: "Palladino avrebbe voluto tenere solo Castrovilli, lui ha ribadito la volontà di andare via"
30 giugno 2024 08:32
La Stampa scrive: "Idea Castrovilli per il Torino. I granata studiano il colpo a parametro zero"
29 giugno 2024 15:32
Corriere dello Sport: “Il Marsiglia di De Zerbi vuole Castrovilli. A fine settimana arriverà il divorzio con la Fiorentina”
28 giugno 2024 09:02
TMW, Castrovilli lascia la Fiorentina a parametro zero. Può andare al Marsiglia allenato da De Zerbi
27 giugno 2024 19:47
Lady Radio: "Palladino ha chiamato Castrovilli ma il calciatore ha detto che non vuole rimanere"
26 giugno 2024 14:18
TMW: "C'è pessimismo per il rinnovo di Castrovilli, Duncan è destinato a cambiare squadra"
24 giugno 2024 11:59
Corriere Fiorentino: “Castrovilli e Bonaventura verso l’addio. Palladino ha altre idee tattiche”
22 giugno 2024 09:47
TMW: "Castrovilli e Bonaventura verso l'addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte"
21 giugno 2024 13:38
Corriere Fiorentino: “Castrovilli verso l’addio, il problema è l’ingaggio. Bonaventura? Sarà presente all’incontro”
18 giugno 2024 09:06
Dalla Turchia scrivono: "Trabzonspor interessato ad ingaggiare Castrovilli a parametro zero"
14 giugno 2024 23:59
Castrovilli: "Sono tornato dopo 2 anni difficili grazie alla mia famiglia, ora voglio riprendermi la Nazionale"
14 giugno 2024 12:00
Cecchi: "Alla Fiorentina serve un attaccante che riaccenda l'entusiasmo. Icardi è il nome che fa sognare"
13 giugno 2024 14:50
Amoruso: "Al momento i nomi degli attaccanti che circolano non ti fanno crescere la squadra, un bomber serio va preso"
12 giugno 2024 18:23
Corriere Fiorentino: “Castrovilli? La Fiorentina offre uno stipendio più basso. Dubbi sul suo fisico”
12 giugno 2024 08:29
Ascari: "Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo"
11 giugno 2024 22:55
Graziani: "Non vedo bene Commisso. La Fiorentina ha un grande scouting, Retegui lo prendo"
11 giugno 2024 14:21
Bucchioni: "Mi risulta che la Fiorentina abbia già deciso su Castrovilli. Non tiene molto alla maglia"
11 giugno 2024 13:45
Nazione: "Nei prossimi giorni summit Fiorentina-Castrovilli, su Bonaventura spunta l'interesse del Bologna"
11 giugno 2024 11:01
Dazn: "Non si esclude il rinnovo annuale di Castrovilli con la Fiorentina, piace a tanti club in Serie A"
10 giugno 2024 11:54
Nazione: “Palladino vuole che Castrovilli resti alla Fiorentina, ci ha già parlato. Ora palla all’agente”
09 giugno 2024 09:38
Repubblica: “Castrovilli, c’è uno spiraglio per il rinnovo ma contratto corto non lo entusiasma. Firenze opzione gradita”
08 giugno 2024 07:45
Valcareggi duro: "Finalmente sono arrivate delle scuse della società. Ferrari non deve parlare di calcio"
07 giugno 2024 17:08
Corriere dello Sport: “Castrovilli cerca riscatto, a breve l’incontro. Obiettivo non perderlo a zero”
07 giugno 2024 09:14
Sentite Monti: "Castrovilli o Bonaventura? Punto su Gaetano. Un giocatore così lo paghi almeno 15 milioni"
04 giugno 2024 14:30
Kouamé e Castrovilli tra i calciatori in scadenza più preziosi in Serie A. Anche Bonaventura e Duncan in top 20
01 giugno 2024 16:41
Da Arthur a Belotti in sei lasceranno subito la Fiorentina. Castrovilli? C’è la Roma
26 maggio 2024 09:45
TMW: "La Fiorentina sta pensando di proporre il rinnovo a Castrovilli. Roma interessata"
22 maggio 2024 09:58
Corriere dello Sport: “Castrovilli resta? Mai dire mai. Maxime Lopez verso l’addio alla Fiorentina”
13 maggio 2024 08:13
Corriere dello Sport: “Futuro? Castrovilli darà ancora priorità alla Fiorentina. Un altro anno insieme?”
12 maggio 2024 09:28
Le probabili di Fiorentina-Monza: Italiano farà turnover, ma Nico ci sarà. Pronto Castrovilli insieme a Nzola
10 maggio 2024 17:34
Radio Radio: "La Roma prende Castrovilli, presto visite mediche per capire le condizioni fisiche"
07 maggio 2024 15:34
Corriere Fiorentino svela: "Castrovilli-Fiorentina distanza sul rinnovo. Lazio e Roma piombano su di lui"
07 maggio 2024 08:36
Corriere Fiorentino: "Castrovilli-Fiorentina, davvero non si può fare nulla per continuare insieme?"
06 maggio 2024 09:21
Castrovilli: "Dispiace per il risultato, ma mercoledì sarà come una finale. Dedico il gol a mio figlio"
05 maggio 2024 18:09
A Firenze è arrivato il papà di Sottil per stargli vicino, non sta vivendo un periodo facile alla Fiorentina
28 aprile 2024 14:37
Monti su Castrovilli: "Spero in un riavvicinamento con la società. Se sta bene può fare la differenza"
22 aprile 2024 18:45
Cecchi: "Perchè dobbiamo perdere a zero Castrovilli? Lui è il migliore tecnicamente a centrocampo"
22 aprile 2024 13:28
Finalmente Castrovilli: il centrocampista torna titolare con la Fiorentina 324 giorni dopo l'ultima volta
21 aprile 2024 17:30
Castrovilli, oggi tocca a te? Il centrocampista spera di scendere in campo poi lascerà Firenze a 0
21 aprile 2024 09:50
Castrovilli: "Pronto a tornare in campo. Se sto bene è grazie ai miei compagni, alla società e alla mia famiglia"
07 aprile 2024 20:49
Gazzetta: "Castrovilli a fine stagione va via a zero, nessuna speranza di rinnovo con la Fiorentina"
02 aprile 2024 11:53
Castrovilli pronto a chiudere alla grande la stagione poi arriverà l'addio alla Fiorentina
27 marzo 2024 08:49
Dal Viola Park, Kouamé e Castrovilli scaldano i motori. Individuale per Christensen, Milenkovic in gruppo
26 marzo 2024 22:30
Amrabat caso spinoso, piace a Milan e Juve. Castrovilli? Niente rinnovo, arriverà l’addio a fine stagione
24 marzo 2024 10:10
Castrovilli scrive: "Ciao Joe, grazie di tutto, ci hai sempre trattato come dei figli, ci mancherai tanto a tutti noi"
19 marzo 2024 21:34
Di Livio: "Mi piace tantissimo Sottil, ha qualità e dribbling. Castrovilli può fare la differenza"
05 marzo 2024 14:53
Italiano può sorridere, Castrovilli ha voglia di spaccare il mondo. Prova confortante ieri con la Primavera
05 marzo 2024 09:13
Castrovilli è tornato, futuro? Mai dire mai. La volontà ora è quella di mettersi a disposizione di Italiano
05 marzo 2024 09:05
Su un campo di patate la partita di Castrovilli con la Primavera: tanti tocchi e coraggio, ritmo basso
04 marzo 2024 17:20
Castrovilli verso il recupero, il centrocampista scenderà in campo in Milan-Fiorentina Primavera alle 16
04 marzo 2024 14:15
Galli: "Nico Gonzalez non è un leader. Per Castrovilli la società deve fare un passo per risolvere"
04 marzo 2024 13:58
Castrovilli verso il recupero: potrebbe essere convocato con la Primavera per la partita contro il Milan
01 marzo 2024 14:53
Castrovilli e Dodò si allenano con la primavera, sui social della Fiorentina rispunta Amrabat che commenta
22 febbraio 2024 19:28
Italiano-giocatori domani il confronto al Viola Park. Per la Lazio forse Dodò e Castrovilli convocati
20 febbraio 2024 10:19
Castrovilli e Dodò in gruppo, il brasiliano tra i convocati per l’Empoli? Kouame torna a Firenze domani
16 febbraio 2024 08:50
Fiocco azzurro in casa Fiorentina: è nato Brando Castrovilli, figlio di Gaetano e Rachele Risaliti
05 febbraio 2024 12:39
Galli: "Parole di Biraghi? Non condivido queste uscite. Mercato condiziona il percorso della Fiorentina"
03 febbraio 2024 18:53
La Nazione annuncia: "Bologna e Napoli hanno contattato l'entourage di Castrovilli"
25 gennaio 2024 13:46
Sorride Italiano, Nico si allena in gruppo così come Dodò e Castrovilli reduci da lunghi stop
24 gennaio 2024 08:37
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