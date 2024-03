Castrovilli verso il recupero, il centrocampista scenderà in campo in Milan-Fiorentina Primavera alle 16

Gaetano Castrovilli oggi scenderà in campo con la Primavera della Fiorentina in vista dell’impegno di campionato contro il Milan, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per un lungo periodo. Probabilmente Daniele Galloppa doserà il suo minutaggio, gestendo il centrocampista viola come ha fatto con Dodò, che ha giocato circa 60 minuti nella gara contro il Bologna, su indicazioni arrivate dalla Prima Squadra. Il match della 24° giornata di campionato si giocherà a Milano alle ore 16:00, al PUMA House of Football – Peppino Vismara, dove viola cercheranno di conquistare il decimo risultato utile consecutivo.

