La Fiorentina ricorda Astori sui propri profili social a 6 anni dalla sua scomparsa: “Davide sempre con noi”

Sono passati 6 anni da quel maledetto 4 marzo 2018, data che rimarrà impressa per sempre nella mente di ogni tifoso viola (e non solo). Quel giorno ci lasciava il capitano della Fiorentina Davide Astori, colpito da un infarto mentre dormiva a Udine in vista della sfida di campionato tra Udinese e Fiorentina. Per l’anniversario della sua morte, la società gigliata ha voluto ricordare il capitano con un post sui propri profili social, evidenziando come Astori resterà sempre con tutti noi.

