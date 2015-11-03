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Notizie Fiorentina Primavera Fiorentina

Trionfo Fiorentina Primavera: vittoria contro il Monza per 3-1. Riconquistato il primato in classifica

27 aprile 2026 23:18

Sorteggiato l'avversario della Fiorentina primavera in Youth League, affronterà il Legia Varsavia

02 settembre 2025 10:53

Formazione Fiorentina contro la Primavera: Pioli subito con il 3-4-1-2, tridente Gud-Kean-Dzeko

20 luglio 2025 19:24

Radio Bruno: "Anche Galloppa può salutare la Fiorentina, il tecnico può ripartire dal Rimini in C"

31 maggio 2025 14:50

Effetto Viola Park: la primavera è in testa al campionato, la femminile seconda a meno uno dalla vetta

04 novembre 2024 14:34

Pongracic titolare con la primavera nella sfida contro la Cremonese, si avvicina il ritorno in campo

03 novembre 2024 12:48

Mandragora, 45 minuti confortanti con la Primavera. Può rientrare in gruppo, Palladino sorride

28 ottobre 2024 21:43

La Fiorentina Primavera non si ferma più. 4-2 alla Samp e primo posto in classifica

21 ottobre 2024 23:31

TOP E FLOP FIORENTINA: BENE DODÓ E MANDRAGORA. MALE PARISI, KOUAMÈ E BIANCO

14 luglio 2024 20:14

Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta

14 luglio 2024 18:09

Castrovilli verso il recupero, il centrocampista scenderà in campo in Milan-Fiorentina Primavera alle 16

04 marzo 2024 14:15

È già finita l'avventura di Bigica in Serie A. Ballardini sarà il prossimo allenatore del Sassuolo

29 febbraio 2024 19:58

La sconfitta contro l'Empoli è fatale per Dionisi, il Sassuolo lo esonera. Promosso Bigica dalla Primavera

25 febbraio 2024 19:09

Galloppa: "Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato"

09 febbraio 2024 22:01

Alla Fiorentina l'andata della semifinale di Coppa Italia primavera: battuta la Roma

31 gennaio 2024 21:30

Entusiasmo per la prima al Viola Park. Commisso dà il calcio di inizio. 1500 tifosi viola. C'è Italiano

30 settembre 2023 13:46

Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo

15 luglio 2023 20:39

Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari

15 luglio 2023 19:09

TMW, Galloppa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera dopo l'addio di Aquilani

27 giugno 2023 19:42

La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera

15 giugno 2023 18:08

Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"

12 giugno 2023 14:57

Fiorentina Primavera riacciuffa in extremis la Roma: Krastev fa 3-3 e regala semifinale Scudetto

03 giugno 2023 19:41

Angeloni: "Il giorno dopo sono ancora più arrabbiato. Arbitro non altezza, errori gravi e molto pesanti"

26 aprile 2023 13:25

Commisso: "Complimenti ai ragazzi, anche in 10 hanno giocato bene senza paura. Grazie Aquilani"

25 aprile 2023 23:57

Prende palla dalla difesa, scarta tutti e fa gol. Il meraviglioso gol di Lucchesi nella Fiorentina Primavera

15 aprile 2023 21:51

La Fiorentina Primavera vince grazie ad un grande gol di Lucchesi. Viola di Aquilani prima in classifica

15 aprile 2023 19:44

Il gioiello della Primavera si chiama Amatucci. Classe 2004, tecnica sublime, la Fiorentina lo blinda

26 gennaio 2023 20:40

Commisso alza la Supercoppa: "Sono emozionato, sono 5 di fila. Ora mi aspetto di più dai grandi"

25 gennaio 2023 23:22

Trionfa la Fiorentina Primavera, alza al cielo la Supercoppa! Inter battuta grazie ai gol di Amatucci e Berti

25 gennaio 2023 22:26

Stangata per la Fiorentina Primavera, Favasuli squalificato per quattro giornate: salta la Supercoppa

24 gennaio 2023 20:43

Fiorentina affronta la Primavera, ultimo test prima del Monza e già tanti tifosi sugli spalti

30 dicembre 2022 11:40

Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano

29 novembre 2022 19:41

Retroscena Corradini, il Brescia a gennaio lo aveva chiesto alla Fiorentina, rifiuto viola e di Aquilani

06 maggio 2022 17:07

Corradini: "Curiamo ogni dettaglio, era importante vincere. Vogliamo andare ai playoff"

04 maggio 2022 20:34

Commisso alla Fiorentina Primavera: "Bravi ragazzi, quarta finale consecutiva, l'abbiamo meritata"

06 aprile 2022 18:59

La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia, battuta 5-2 la Roma. Affronterà l'Atalanta

06 aprile 2022 18:40

Fiorentina Primavera, rinviate le gare contro Spal e Napoli dopo il focolaio Covid

17 dicembre 2021 21:04

Focolaio Covid nella Fiorentina Primavera: decisiva la festa alla discoteca Yab?

16 dicembre 2021 11:34

La Fiorentina gioca ma l'Empoli segna ad ogni tiro in porta, è 2-0 al minuto 24 del primo tempo

09 dicembre 2021 17:34

Babbo Agostinelli: "Fiorentina fra le top nel Primavera. Italiano? lo segue da vicino"

15 novembre 2021 14:21

Vince la Fiorentina Primavera, Aquilani: "Grande vittoria, siamo famiglia, Commisso orgoglioso"

27 settembre 2021 19:09

Che stangata per il portiere della Primavera della Fiorentina Dainelli, quattro giornate per un fallo a gioco fermo

21 settembre 2021 13:30

Italiano istruisce Torreira, Aquilani sorride con il tecnico viola. I migliori scatti dell'amichevole

04 settembre 2021 20:05

(FOTO): i ragazzi della Primavera alzano al cielo la Coppa Italia sotto la Curva Fiesole

28 agosto 2021 20:57

Primavera, Fiorentina ammessa d'ufficio alla semifinale del torneo di Vignola.Il motivo

11 agosto 2021 14:15

Babbo Bianco: "Alessandro resta in Primavera a fare la differenza. Italiano? Meglio di Gattuso coi giovani"

29 giugno 2021 12:34

La Juventus batte il Torino e fa un favore alla Fiorentina Primavera, salvezza matematica

13 giugno 2021 14:22

Fiorentina Primavera beffata all'88esimo dal Torino, finisce 2-2. Punto utile per la salvezza

30 maggio 2021 17:54

Commisso: "Mostro a Primavera e Femminile quanto è bello il Viola Park. Ora torno negli USA"

19 maggio 2021 15:40

Fiorentina Primavera, sconfitta 2-0 in casa col Genoa, i playout sono sempre piu' vicini

09 maggio 2021 12:32

Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione

03 maggio 2021 19:27

La storia di Spalluto alla Fiorentina, a Firenze da 5 anni, a gennaio ha rifiutato di andar via

29 aprile 2021 13:43

Commisso: "Che bravi i nostri ragazzi! Hanno vinto con la Juventus"

17 marzo 2021 17:59

La Fiorentina Primavera vince contro la Juventus in Coppa Italia e vola in semifinale. Il racconto della vittoria in rimonta

17 marzo 2021 16:40

Primavera, formazione Fiorentina vs Juventus, titolare Spalluto. Assente Agostinelli

26 febbraio 2021 16:34

Agostinelli squalificato cinque giornate. Karamoko per due mesi

23 febbraio 2021 17:49

Formazione della finale di Supercoppa primavera: gioca Dalle Mura

21 gennaio 2021 17:25

Montiel trascinatore, la primavera viola travolge il Cagliari per 6-0

17 ottobre 2020 16:59

La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell'Ascoli. Il gol vittoria l'ha firmato Agostinelli

26 settembre 2020 19:30

Criscitiello: "Fiorentina-Bologna Primavera è stata rinviata, c'è un positivo al Covid nei viola"

18 settembre 2020 09:32

Primavera, Fiorentina-Bologna anticipata venerdì 18 alle ore 15.00. Ecco dove seguirla

09 settembre 2020 17:34

Riparte il Campionato Primavera, Fiorentina-Bologna il 19/09. Contro la Juve il 19/12. Il calendario completo

08 settembre 2020 16:25

Fiorentina Primavera sconfitta 0-1 in amichevole contro la Pistoiese. Il tabellino

05 settembre 2020 23:33

Esclusiva LV, Bigìca: "Fui molto vicino alla panchina della prima squadra. La mia Primavera più forte.."

02 settembre 2020 13:37

Commisso Jr: "Felicissimo della vittoria della Coppa Italia Primavera, che emozione alzarla"

29 agosto 2020 20:44

La Coppa Italia Primavera resta a Firenze, regalato il primo trofeo a Commisso

26 agosto 2020 21:29

La Fiorentina Primavera vince la Coppa Italia al Mapei Stadium. Gol vittoria di Dutu

26 agosto 2020 21:26

Fiorentina Primavera, ecco gli undici che giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Hellas

26 agosto 2020 17:18

L'ex allenatore della Fiorentina Bigica, è il nuovo tecnico della Primavera del Sassuolo

04 agosto 2020 21:54

Adesso è ufficiale, Aquilani è il nuovo allenatore della primavera della Fiorentina

17 luglio 2020 15:41

Bigica: "Ecco perchè ho lasciato la primavera. Dopo Pioli vicino ad allenare la Fiorentina"

03 luglio 2020 14:42

Ufficiale, la Fiorentina ha riscattato il giovane difensore Lorenzo Chiti dall'Aglianese

30 giugno 2020 15:12

Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera

17 maggio 2020 10:54

Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"

16 maggio 2020 18:38

ACF: Bigìca non allenerà la Primavera nel 20/21'. Risoluzione consensuale. Il comunicato

15 maggio 2020 17:57

Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"

30 aprile 2020 18:35

Lovisa si racconta: "Entusiasta dell'esperienza alla Fiorentina. In quarantena imparo a cucinare.."

15 aprile 2020 15:03

N. Pierozzi: "Dura non vedere i miei compagni di squadra. Sto studiando per la maturità"

28 marzo 2020 13:18

Ufficiale: rinviata a data da destinarsi Hellas Verona-Fiorentina Primavera, finale di Coppa Italia

19 marzo 2020 14:02

Bigica: "Potevamo fare il terzo gol ma abbiamo disputato una grande partita. L'infortunio di N. Pierozzi..."

06 marzo 2020 18:57

Allarme Coronavirus, rinviate Milan-Fiorentina Women’s e Chievo-Fiorentina Primavera

23 febbraio 2020 10:55

Bigica: "Abbiamo meritato la finale. Vogliamo regalare a Commisso il primo trofeo in viola"

19 febbraio 2020 19:47

La Primavera viola elimina la Juventus e nello spogliatoio si canta: "E Firenze caricava bombe nell'aria". Euforia Fiorentina

19 febbraio 2020 19:31

Bigica: "Chi vince la semifinale? Direi 51% Juve e 49% noi. Raggiungere la finale sarebbe un grande regalo"

18 febbraio 2020 12:25

Fiorentina-Torino Primavera termina 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Spalluto

15 febbraio 2020 14:03

Fiorentina Primavera-Sampdoria finisce 2-2. Per i viola in gol Montiel e Spalluto

11 gennaio 2020 15:28

Bigica: "Finalmente i 3 punti. Spesso la prestazione non corrisponde al risultato"

14 dicembre 2019 16:57

Napoli-Fiorentina Primavera finisce 1-1. Il goal viola è stato siglato da Koffi al 1'

02 novembre 2019 18:33

Bigica: "Nel 1° tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Abbiamo dimostrato di tenere testa ad un club forte"

29 ottobre 2019 00:18

La Fiorentina cade al Gewiss Stadium. L'Atalanta fa 2-1 e si aggiudica la Supercoppa Primavera

29 ottobre 2019 00:05

Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"

28 ottobre 2019 21:14

Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"

28 ottobre 2019 13:55

Bigica: "Grande stimolo affrontare l'Atalanta. Dovremo mettere in mostra i loro difetti"

27 ottobre 2019 14:41

Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."

26 ottobre 2019 16:54

Commisso in arrivo a Firenze: tra domenica e lunedì vedrà 3 partite della Fiorentina a distanza di 30 ore

24 ottobre 2019 10:12

Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."

23 ottobre 2019 19:56

Primavera, Pareggio 3-3 in casa col Pescara. Non basta Vlahovic. Beffa al 90'

23 ottobre 2019 18:59

Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"

20 ottobre 2019 21:20

Barone e Pradè stanno seguendo Fiorentina-Chievo Primavera

20 ottobre 2019 18:38

Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario

18 ottobre 2019 19:47

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