Notizie Fiorentina Primavera Fiorentina

Trionfo Fiorentina Primavera: vittoria contro il Monza per 3-1. Riconquistato il primato in classifica
27 aprile 2026 23:18
Sorteggiato l'avversario della Fiorentina primavera in Youth League, affronterà il Legia Varsavia
02 settembre 2025 10:53
Formazione Fiorentina contro la Primavera: Pioli subito con il 3-4-1-2, tridente Gud-Kean-Dzeko
20 luglio 2025 19:24
Radio Bruno: "Anche Galloppa può salutare la Fiorentina, il tecnico può ripartire dal Rimini in C"
31 maggio 2025 14:50
Effetto Viola Park: la primavera è in testa al campionato, la femminile seconda a meno uno dalla vetta
04 novembre 2024 14:34
Pongracic titolare con la primavera nella sfida contro la Cremonese, si avvicina il ritorno in campo
03 novembre 2024 12:48
Mandragora, 45 minuti confortanti con la Primavera. Può rientrare in gruppo, Palladino sorride
28 ottobre 2024 21:43
La Fiorentina Primavera non si ferma più. 4-2 alla Samp e primo posto in classifica
21 ottobre 2024 23:31
TOP E FLOP FIORENTINA: BENE DODÓ E MANDRAGORA. MALE PARISI, KOUAMÈ E BIANCO
14 luglio 2024 20:14
Formazione Fiorentina contro la Primavera: Kean e Tearracciano out. Bianco in mezzo, Kouamè punta
14 luglio 2024 18:09
Castrovilli verso il recupero, il centrocampista scenderà in campo in Milan-Fiorentina Primavera alle 16
04 marzo 2024 14:15
È già finita l'avventura di Bigica in Serie A. Ballardini sarà il prossimo allenatore del Sassuolo
29 febbraio 2024 19:58
La sconfitta contro l'Empoli è fatale per Dionisi, il Sassuolo lo esonera. Promosso Bigica dalla Primavera
25 febbraio 2024 19:09
Galloppa: "Infantino positivo, ma è capitato in una partita difficile e questo oggi non lo ha aiutato"
09 febbraio 2024 22:01
Alla Fiorentina l'andata della semifinale di Coppa Italia primavera: battuta la Roma
31 gennaio 2024 21:30
Entusiasmo per la prima al Viola Park. Commisso dà il calcio di inizio. 1500 tifosi viola. C'è Italiano
30 settembre 2023 13:46
Fiorentina batte Fiorentina Primavera 8-1: doppietta per Jovic, Sabiri e Terzic, gol di Cabral e Brekalo
15 luglio 2023 20:39
Formazione della Fiorentina contro la Primavera: Pierozzi in difesa, Kokorin e Munteanu titolari
15 luglio 2023 19:09
TMW, Galloppa sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera dopo l'addio di Aquilani
27 giugno 2023 19:42
La Fiorentina non riscatta Berti per 350 mila euro, torna a Cesena e addio a Firenze dopo la Primavera
15 giugno 2023 18:08
Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"
12 giugno 2023 14:57
Fiorentina Primavera riacciuffa in extremis la Roma: Krastev fa 3-3 e regala semifinale Scudetto
03 giugno 2023 19:41
Angeloni: "Il giorno dopo sono ancora più arrabbiato. Arbitro non altezza, errori gravi e molto pesanti"
26 aprile 2023 13:25
Commisso: "Complimenti ai ragazzi, anche in 10 hanno giocato bene senza paura. Grazie Aquilani"
25 aprile 2023 23:57
Prende palla dalla difesa, scarta tutti e fa gol. Il meraviglioso gol di Lucchesi nella Fiorentina Primavera
15 aprile 2023 21:51
La Fiorentina Primavera vince grazie ad un grande gol di Lucchesi. Viola di Aquilani prima in classifica
15 aprile 2023 19:44
Il gioiello della Primavera si chiama Amatucci. Classe 2004, tecnica sublime, la Fiorentina lo blinda
26 gennaio 2023 20:40
Commisso alza la Supercoppa: "Sono emozionato, sono 5 di fila. Ora mi aspetto di più dai grandi"
25 gennaio 2023 23:22
Trionfa la Fiorentina Primavera, alza al cielo la Supercoppa! Inter battuta grazie ai gol di Amatucci e Berti
25 gennaio 2023 22:26
Stangata per la Fiorentina Primavera, Favasuli squalificato per quattro giornate: salta la Supercoppa
24 gennaio 2023 20:43
Fiorentina affronta la Primavera, ultimo test prima del Monza e già tanti tifosi sugli spalti
30 dicembre 2022 11:40
Amichevoli, Nota ufficiale ACF: la primavera di Mr. Aquilani affronterà l'Athletic Calenzano
29 novembre 2022 19:41
Retroscena Corradini, il Brescia a gennaio lo aveva chiesto alla Fiorentina, rifiuto viola e di Aquilani
06 maggio 2022 17:07
Corradini: "Curiamo ogni dettaglio, era importante vincere. Vogliamo andare ai playoff"
04 maggio 2022 20:34
Commisso alla Fiorentina Primavera: "Bravi ragazzi, quarta finale consecutiva, l'abbiamo meritata"
06 aprile 2022 18:59
La Fiorentina Primavera vola in finale di Coppa Italia, battuta 5-2 la Roma. Affronterà l'Atalanta
06 aprile 2022 18:40
Fiorentina Primavera, rinviate le gare contro Spal e Napoli dopo il focolaio Covid
17 dicembre 2021 21:04
Focolaio Covid nella Fiorentina Primavera: decisiva la festa alla discoteca Yab?
16 dicembre 2021 11:34
La Fiorentina gioca ma l'Empoli segna ad ogni tiro in porta, è 2-0 al minuto 24 del primo tempo
09 dicembre 2021 17:34
Babbo Agostinelli: "Fiorentina fra le top nel Primavera. Italiano? lo segue da vicino"
15 novembre 2021 14:21
Vince la Fiorentina Primavera, Aquilani: "Grande vittoria, siamo famiglia, Commisso orgoglioso"
27 settembre 2021 19:09
Che stangata per il portiere della Primavera della Fiorentina Dainelli, quattro giornate per un fallo a gioco fermo
21 settembre 2021 13:30
Italiano istruisce Torreira, Aquilani sorride con il tecnico viola. I migliori scatti dell'amichevole
04 settembre 2021 20:05
(FOTO): i ragazzi della Primavera alzano al cielo la Coppa Italia sotto la Curva Fiesole
28 agosto 2021 20:57
Primavera, Fiorentina ammessa d'ufficio alla semifinale del torneo di Vignola.Il motivo
11 agosto 2021 14:15
Babbo Bianco: "Alessandro resta in Primavera a fare la differenza. Italiano? Meglio di Gattuso coi giovani"
29 giugno 2021 12:34
La Juventus batte il Torino e fa un favore alla Fiorentina Primavera, salvezza matematica
13 giugno 2021 14:22
Fiorentina Primavera beffata all'88esimo dal Torino, finisce 2-2. Punto utile per la salvezza
30 maggio 2021 17:54
Commisso: "Mostro a Primavera e Femminile quanto è bello il Viola Park. Ora torno negli USA"
19 maggio 2021 15:40
Fiorentina Primavera, sconfitta 2-0 in casa col Genoa, i playout sono sempre piu' vicini
09 maggio 2021 12:32
Fiorentina Primavera, che figuraccia. Battuti 5-0 dalla Lazio, adesso si rischia la retrocessione
03 maggio 2021 19:27
La storia di Spalluto alla Fiorentina, a Firenze da 5 anni, a gennaio ha rifiutato di andar via
29 aprile 2021 13:43
Commisso: "Che bravi i nostri ragazzi! Hanno vinto con la Juventus"
17 marzo 2021 17:59
La Fiorentina Primavera vince contro la Juventus in Coppa Italia e vola in semifinale. Il racconto della vittoria in rimonta
17 marzo 2021 16:40
Primavera, formazione Fiorentina vs Juventus, titolare Spalluto. Assente Agostinelli
26 febbraio 2021 16:34
Agostinelli squalificato cinque giornate. Karamoko per due mesi
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Formazione della finale di Supercoppa primavera: gioca Dalle Mura
21 gennaio 2021 17:25
Montiel trascinatore, la primavera viola travolge il Cagliari per 6-0
17 ottobre 2020 16:59
La Fiorentina Primavera ha vinto 2-1 in casa dell'Ascoli. Il gol vittoria l'ha firmato Agostinelli
26 settembre 2020 19:30
Criscitiello: "Fiorentina-Bologna Primavera è stata rinviata, c'è un positivo al Covid nei viola"
18 settembre 2020 09:32
Primavera, Fiorentina-Bologna anticipata venerdì 18 alle ore 15.00. Ecco dove seguirla
09 settembre 2020 17:34
Riparte il Campionato Primavera, Fiorentina-Bologna il 19/09. Contro la Juve il 19/12. Il calendario completo
08 settembre 2020 16:25
Fiorentina Primavera sconfitta 0-1 in amichevole contro la Pistoiese. Il tabellino
05 settembre 2020 23:33
Esclusiva LV, Bigìca: "Fui molto vicino alla panchina della prima squadra. La mia Primavera più forte.."
02 settembre 2020 13:37
Commisso Jr: "Felicissimo della vittoria della Coppa Italia Primavera, che emozione alzarla"
29 agosto 2020 20:44
La Coppa Italia Primavera resta a Firenze, regalato il primo trofeo a Commisso
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Fiorentina Primavera, ecco gli undici che giocheranno la finale di Coppa Italia contro l'Hellas
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L'ex allenatore della Fiorentina Bigica, è il nuovo tecnico della Primavera del Sassuolo
04 agosto 2020 21:54
Adesso è ufficiale, Aquilani è il nuovo allenatore della primavera della Fiorentina
17 luglio 2020 15:41
Bigica: "Ecco perchè ho lasciato la primavera. Dopo Pioli vicino ad allenare la Fiorentina"
03 luglio 2020 14:42
Ufficiale, la Fiorentina ha riscattato il giovane difensore Lorenzo Chiti dall'Aglianese
30 giugno 2020 15:12
Nazione, Da Aquilani a Donadel passando per Gilardino e Buso: il toto-nomi per la panchina della Fiorentina Primavera
17 maggio 2020 10:54
Koffi: "Ho preferito la Fiorentina al Liverpool. Ribery il mio idolo fin da bambino"
16 maggio 2020 18:38
ACF: Bigìca non allenerà la Primavera nel 20/21'. Risoluzione consensuale. Il comunicato
15 maggio 2020 17:57
Esclusiva Labaro, Spalluto: "Bigica? Mi ha dato subito fiducia. Vlahovic? Per noi è un esempio"
30 aprile 2020 18:35
Lovisa si racconta: "Entusiasta dell'esperienza alla Fiorentina. In quarantena imparo a cucinare.."
15 aprile 2020 15:03
N. Pierozzi: "Dura non vedere i miei compagni di squadra. Sto studiando per la maturità"
28 marzo 2020 13:18
Ufficiale: rinviata a data da destinarsi Hellas Verona-Fiorentina Primavera, finale di Coppa Italia
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Bigica: "Potevamo fare il terzo gol ma abbiamo disputato una grande partita. L'infortunio di N. Pierozzi..."
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Allarme Coronavirus, rinviate Milan-Fiorentina Women’s e Chievo-Fiorentina Primavera
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Bigica: "Abbiamo meritato la finale. Vogliamo regalare a Commisso il primo trofeo in viola"
19 febbraio 2020 19:47
La Primavera viola elimina la Juventus e nello spogliatoio si canta: "E Firenze caricava bombe nell'aria". Euforia Fiorentina
19 febbraio 2020 19:31
Bigica: "Chi vince la semifinale? Direi 51% Juve e 49% noi. Raggiungere la finale sarebbe un grande regalo"
18 febbraio 2020 12:25
Fiorentina-Torino Primavera termina 1-0. Il gol vittoria porta la firma di Spalluto
15 febbraio 2020 14:03
Fiorentina Primavera-Sampdoria finisce 2-2. Per i viola in gol Montiel e Spalluto
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Bigica: "Finalmente i 3 punti. Spesso la prestazione non corrisponde al risultato"
14 dicembre 2019 16:57
Napoli-Fiorentina Primavera finisce 1-1. Il goal viola è stato siglato da Koffi al 1'
02 novembre 2019 18:33
Bigica: "Nel 1° tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Abbiamo dimostrato di tenere testa ad un club forte"
29 ottobre 2019 00:18
La Fiorentina cade al Gewiss Stadium. L'Atalanta fa 2-1 e si aggiudica la Supercoppa Primavera
29 ottobre 2019 00:05
Bigica: "Finalmente possiamo giocarci un trofeo. L'Atalanta è fortissima ma questa è una partita secca, può succedere di tutto"
28 ottobre 2019 21:14
Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"
28 ottobre 2019 13:55
Bigica: "Grande stimolo affrontare l'Atalanta. Dovremo mettere in mostra i loro difetti"
27 ottobre 2019 14:41
Simonti: "Io, tifoso viola da sempre e ora capitano della Primavera, é bellissimo. L'Atalanta un osso duro.."
26 ottobre 2019 16:54
Commisso in arrivo a Firenze: tra domenica e lunedì vedrà 3 partite della Fiorentina a distanza di 30 ore
24 ottobre 2019 10:12
Bigìca amareggiato: "Noi sfortunati, dovevamo chiudere il match. In supercoppa avrò Montiel.."
23 ottobre 2019 19:56
Primavera, Pareggio 3-3 in casa col Pescara. Non basta Vlahovic. Beffa al 90'
23 ottobre 2019 18:59
Bigica: "Siamo sempre a disposizione della prima squadra. Fa piacere vedere Barone e Pradè"
20 ottobre 2019 21:20
Barone e Pradè stanno seguendo Fiorentina-Chievo Primavera
20 ottobre 2019 18:38
Rasmussen ha bisogno di giocare. Domenica il danese con la Primavera. Ecco l'orario
18 ottobre 2019 19:47
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