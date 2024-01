Alla Fiorentina l’andata della semifinale di Coppa Italia primavera: battuta la Roma

La primavera viola di mister Galloppa vince 3-1 con merito l’andata delle semifinali di Coppa Italia Primavera contro la Roma decisivi gli ultimi 10 minuti della prima frazione di gioco in cui i viola sono andati a segno per tre volte grazie a Fortini, Harder e Rubino, per i giallorossi rete nel secondo tempo di Plaia che tiene più aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno in terra laziale. Sarà stato l’effetto Belotti al Viola Park ad aver aiutato la Fiorentina?