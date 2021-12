La Fiorentina gioca ma l’Empoli segna ad ogni tiro in porta, è 2-0 al minuto 24 del primo tempo

Fiorentina Primavera di scena ad Empoli per la Supercoppa Italiana contro l’Empoli. Da una parte l’Empoli campione d’Italia, dall’altra a Fiorentina che ha conquistato l’ultima Coppa Italia. Al minuto 17 si è portata in vantaggio la squadra di casa, un imbucata centrale che il portiere viola Andanov era riuscito a parare ma sulla ribattuta non c’è stato da fare. Solo pochi minuti, al 24′, raddoppio Empoli con Rizza che sfrutta un assist centrale e tiro da sinistra che si va a infilare a fil di palo

EMPOLI-FIORENTINA E LA BATTUTA DI CRISCITIELLO