Pongracic titolare con la primavera nella sfida contro la Cremonese, si avvicina il ritorno in campo

Alle 13 a Cremona andrà in scena Cremonese-Fiorentina valevole per il campionato primavera 1; la Fiorentina scenderà in campo per difendere la vetta della classifica e per farlo sarà necessaria una vi...

Alle 13 a Cremona andrà in scena Cremonese-Fiorentina valevole per il campionato primavera 1; la Fiorentina scenderà in campo per difendere la vetta della classifica e per farlo sarà necessaria una vittoria. A sorpresa nell'11 iniziale c'è Marin Pongracic vero e proprio oggetto del mistero di questo avvio di stagione, il difensore croato infatti non gioca un minuto in Serie A dalla partita di Bergamo contro l'Atalanta. Oggi torna in campo con la primavera per mettere minuti nelle gambe e forse tornare a disposizione per la partita di Conference League, questa la formazione della Fiorentina:

Leonardelli; Trapani, Pongracic, Romani, Scuderi; Harder, Keita, Ievoli; Bertolini, Tarantino, Caprini. All.: Galloppa

BIANCO ATTACCA L'ARBITRO

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