Bianco: "Vogliamo chiarimenti sul gol annullato. Meritavamo di vincere poi è entrato il miglior giocatore della A"
Abbiamo perso ma ce la siamo giocati alla pari
Alessandro Bianco, calciatore di proprietà della Fiorentina, oggi in prestito al Monza, ha così parlato in conferenza stampa: "Siamo più arrabbiati per le occasioni avute questa sera e che abbiamo sbagliato più che per il gol annullato. Certo, l'episodio fa rosicare. Ma ancora non mi capacito di come non siamo riusciti a sfruttare almeno una delle cinque occasioni create.
Spero però che la classe arbitrale ci possa spiegare il motivo per cui il gol del vantaggio è stato annullato. Noi non protestiamo però vogliamo dei chiarimenti. Usciamo con grandi consapevolezze contro avversari fortissimi. Abbiamo perso è vero, ma ce la siamo giocata alla pari. Nel primo tempo con il Milan meritavamo di stravincere, altro che vincere, poi loro al 60' hanno fatto entrare forse il miglior giocatore della Serie A (Leao è entrato al 63', ndr). Ma come atteggiamento queste due sono state le migliori partite dell'anno per il Monza. Quando perdo rosico sempre, anche se è una bella cosa giocare a questi livelli. Lo sognavo da piccolo. Ma faccio fatica a descrivere emozioni positive".
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