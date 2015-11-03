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Notizie Bianco Fiorentina

Taccola: "Per l'Aek Atene giocare con la Fiorentina è un lusso, i viola sono nettamente superiori"

27 novembre 2025 13:39

Bianco protagonista con il Paok. Dopo il gol in campionato arriva anche quello in Europa League

07 novembre 2025 17:25

Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"

10 settembre 2025 18:26

Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"

21 agosto 2025 13:44

Nazione rivela: "Richardson e Bianco possono lasciare la Fiorentina"

20 agosto 2025 10:22

Nazione: "Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo, il giocatore prende tempo"

12 agosto 2025 12:36

Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B"

10 agosto 2025 15:47

Nazione: "Catanzaro pronto a prendere Bianco a titolo definitivo. Ma ora si gioca le chance di permanenza"

02 agosto 2025 11:56

La Nazione riporta: "Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco"

27 luglio 2025 13:53

Agente Bianco: “I giovani vengono etichettati “giocatori della primavera”. Deve giocare con continuità”

21 luglio 2025 17:30

Tuttosport svela: "Pioli vuole valutare Bianco, Richardson e Ndour prima di fare altri acquisti"

21 luglio 2025 09:23

La Nuova Sardegna: "Bianco è il profilo preferito dal Cagliari per rinforzare la mediana di Pisacane"

08 luglio 2025 22:15

L'Italia U21 pareggia con la Spagna: grande prestazione di Bianco, Ndour resta in panchina

18 giugno 2025 11:58

Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode

04 giugno 2025 18:03

Bianco saluta il Monza e torna alla Fiorentina: "Le cose non sono andate come avevo immaginato"

28 maggio 2025 12:17

Nunziata annuncia i 28 preconvocati per l’Europeo Under 21: ci sono Ndour e Bianco. Presente anche Kayode

22 maggio 2025 23:42

Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”

03 aprile 2025 22:05

Bianco: "Aquilani ha cambiato il mio modo di vedere il calcio. Serve dare più tempo agli allenatori"

03 aprile 2025 12:56

Nesta esalta Bianco: "Non ho dubbi su di lui, me lo porterei anche a casa. È tecnico e furbo"

17 febbraio 2025 15:00

L'agente di Bianco: "Mi aspettavo potesse affermarsi in Serie A. Fiorentina? Vedremo a fine anno"

12 febbraio 2025 14:00

Tuttosport: “Bianco e Colpani? Entrambi sotto tiro. I termini degli accordi si rivedono?”

13 gennaio 2025 10:30

L'agente di Bianco: "Pensiamo di rimanere qui a Gennaio, Bianco è il centrocampista più forte del Monza"

07 gennaio 2025 12:50

Bianco: "Vogliamo chiarimenti sul gol annullato. Meritavamo di vincere poi è entrato il miglior giocatore della A"

03 novembre 2024 00:19

Galli (ag. Bianco): "Il gol a Verona? È solo l'inizio. La Fiorentina lo segue, ora vuole fare bene a Monza"

22 ottobre 2024 17:34

Il Monza sbanca il Bentegodi con un netto 3-0. Primo gol in Serie A per Alessandro Bianco

21 ottobre 2024 23:00

Nesta esalta Bianco: “Conosco le sue qualità, la sua prestazione non mi stupisce, l'ho già allenato”

23 settembre 2024 09:08

Bove nuovamente titolare con la Nazionale U21, Kayode ancora out. In panchina Bianco

10 settembre 2024 18:13

Ag. Bianco: "È felice di riabbracciare Nesta a Monza. Grati alla Fiorentina, ma ci aspettavamo altro"

31 agosto 2024 14:24

Pedullà: "Trattativa ai dettagli per Bianco al Monza in prestito secco, lo ha voluto Nesta"

30 agosto 2024 22:39

Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina"

30 agosto 2024 18:15

Pedullà rivela: "Fiorentina, Bianco andrà in prestito secco al Monza se uscirà Valoti"

30 agosto 2024 14:51

TMW, poco spazio per Bianco alla Fiorentina: c'è il pressing del Monza che vuole regalarlo a Nesta

30 agosto 2024 14:25

Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"

27 agosto 2024 19:07

Pedullà: "Lo Sturm Graz ha chiesto alla Fiorentina Bianco in prestito con diritto di riscatto"

23 agosto 2024 00:21

Amerini: "Bianco merita un'occasione in viola, però da fare il titolare alla Reggina a farlo a Firenze è diverso"

16 luglio 2024 17:20

Nazione, Palladino valuterà Amatucci, Bianco e Lucchesi. Comuzzo e Distefano andranno in prestito

04 luglio 2024 15:15

Corriere dello Sport: "Anche la Reggiana in difficoltà in mezzo al campo, il sogno è riprendere in prestito Bianco"

02 luglio 2024 10:51

Tuttosport rivela: "Il Bari ha chiesto Bianco alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo"

28 giugno 2024 11:24

Corriere dello Sport: "Il Cagliari piomba su Comuzzo e Lucchesi. Palladino punta su Bianco. Distefano al Bari?"

28 giugno 2024 09:09

TMW, Bianco dovrebbe tornare alla Fiorentina per rimanere a Firenze. Palladino punta su di lui

25 giugno 2024 18:26

Agente di Bianco: "Assurdo fare un altro anno di B, spero che Palladino voglia tenerlo con sé in prima squadra"

21 giugno 2024 20:41

I giovani tornano a Firenze, sono 19. Bianco e Lucchesi? Un ritorno che sa di promozione 

07 giugno 2024 09:22

Galli, agente di Bianco: "Ha le carte in regola per rimanere a Firenze, adesso vedremo con Pradè il da farsi"

03 giugno 2024 17:46

Bianco saluta la Reggiana: “Anno splendido, d’ora in poi avrete un fratello per la vita”

16 maggio 2024 09:21

Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"

15 maggio 2024 18:01

Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"

05 aprile 2024 17:09

Gazzetta, a centrocampo fiducia a Bianco ma rispunta Demme che si svincolerà dal Napoli

02 aprile 2024 12:13

La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli

01 aprile 2024 18:20

Bianco: "Con Italiano arrivi a fine stagione esausto, pretende tantissimo, ma ti dà moltissimo"

13 ottobre 2023 11:56

Bianco: "Alla Reggiana sento più responsabilità rispetto alla Fiorentina. A Firenze potevo sbagliare"

27 settembre 2023 19:04

Bianco saluta la Fiorentina, è ufficiale il suo trasferimento in prestito alla Reggiana in serie B

14 luglio 2023 13:09

Pedullà annuncia: "Bianco andrà alla Reggiana in prestito secco. Venerdì le visite mediche"

12 luglio 2023 15:25

Il Catanzaro ha fatto l'offerta migliore Bianco, Bari senza sbocchi, Pisa per Aquilani, Nesta l'ha chiesto

11 luglio 2023 11:51

Agente Bianco: "Stiamo valutando con la Fiorentina dove mandarlo a giocare. Contenti del percorso"

08 luglio 2023 18:12

Il Tirreno, bagarre in Serie B per Bianco: Pisa, Bari e Catanzaro sul centrocampista della Fiorentina

06 luglio 2023 17:40

Gazzetta non ha dubbi: "Bianco sarà un calciatore del Bari, è quasi fatta con la Fiorentina"

04 luglio 2023 09:46

Ds Catanzaro: "Che ci piaccia Bianco è scontato. Ma non siamo gli unici, ci sono club importanti"

01 luglio 2023 16:25

Di Marzio, Aquilani vuole portarsi al Pisa i due giovani della Fiorentina Bianco e Distefano. In prestito in B?

30 giugno 2023 11:43

Il Tirreno, Aquilani vuole un suo pupillo al Pisa: occhi su Bianco della Fiorentina

26 giugno 2023 17:20

Il Bari vuole prendere Bianco in prestito dalla Fiorentina, concorrenza del Verona in serie A

21 giugno 2023 23:02

TMW: Bianco via in prestito dalla Fiorentina, in B ci sono Catanzaro e Reggiana

15 giugno 2023 13:53

Bianco: "Destino fin troppo crudele per noi. Infinita tristezza ma fiero di noi"

08 giugno 2023 22:10

Agente Bianco: "A fine anno lascia la Fiorentina. Non può non giocare e stare a guardare"

01 giugno 2023 15:54

Bianco non ci sta: "Non è facile vincere 11 contro 12. Superiori in tutto: gioco, rispetto, educazione"

25 aprile 2023 23:26

Biasin sul pugno a Bianco: "Punire Sivasspor con turno a porte chiuse ridicolo da parte del UEFA"

01 aprile 2023 15:40

Nessun pugno duro della UEFA per l'aggressione a Bianco: un turno a porte chiuse per il Sivasspor

30 marzo 2023 18:15

Bianco ha le ossa del naso fratturate. Verrà operato solo alla fine di questa stagione

18 marzo 2023 21:08

Gazzetta, Bianco aggredito, il Sivasspor rischia una maxi squalifica e l'aggressore il carcere

18 marzo 2023 10:33

Bianco aggredito, la UEFA ha aperto un’inchiesta. Sivasspor? Ipotesi squalifica del campo in Europa 

18 marzo 2023 09:28

Arrestato il 28enne turco che ha rotto il naso a Bianco: il calciatore viola ieri ha sporto denuncia 

18 marzo 2023 09:23

Bianco torna sul vergognoso episodio di Sivas e tranquillizza: "Grazie a tutti, sto bene"

17 marzo 2023 19:23

Avvocato Chiacchio: "Squalifica del campo per il Sivasspor e risarcimento per Bianco dall'aggressore"

17 marzo 2023 10:57

Arrestato l'uomo che ha tirato un pugno a Bianco. Oggi verrà processato per direttissima

17 marzo 2023 10:10

Il video dell'aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo

17 marzo 2023 01:15

Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”

16 marzo 2023 22:42

Commisso chiama la squadra per esultare e fare i complimenti, parole di conforto per Bianco

16 marzo 2023 21:57

Italiano infuriato: "Bianco ha il naso rotto, è vergognoso. Colpito mentre non se lo aspettava"

16 marzo 2023 21:49

Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco

16 marzo 2023 21:29

Agente Bianco: "Contro il Sassuolo marcato a uomo: avevano paura di lui. Esordio con il Monza ok"

09 marzo 2023 18:18

Ceccarini: "Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri"

26 gennaio 2023 17:39

Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura

12 gennaio 2023 12:56

Agente Bianco: "Contro il Sassuolo è stato marcato a uomo quindi vuol dire che lo temevano"

09 gennaio 2023 20:50

Italiano: "Nico ha voglia ma ha fatto pochi allenamenti in gruppo, complimenti a Bianco"

06 gennaio 2023 15:31

La gioia di Bianco dopo l'esordio. In pizzeria con la famiglia, poi Toci lo ha aspettato con lo champagne

06 gennaio 2023 12:54

Agente Bianco: "Non deve andare in serie B, resta alla Fiorentina. Non c'entra con il gol subito"

05 gennaio 2023 14:15

TMW, Bianco potrebbe restare alla Fiorentina dopo la buona prestazione di ieri col Monza

05 gennaio 2023 12:42

Ferrara duro: "Fiorentina-Monza pari tra squadre da metà classifica. Palladino più bravo di Italiano"

05 gennaio 2023 12:35

Piccinetti: "Oggi deve giocare Bianco, non puoi arretrare un giocatore offensivo come Bonaventura"

04 gennaio 2023 12:52

Repubblica, il centrocampo della Fiorentina è in emergenza. Probabilissimo esordio per Bianco

04 gennaio 2023 12:39

Semplici su Bianco: "Se Italiano lo ritiene all'altezza non avrà problemi a dargli spazio"

03 gennaio 2023 18:40

Bianco è il tuo momento: con Mandragora out, ed Amrabat in forse, Italiano punterà sul classe 2002?

03 gennaio 2023 14:48

Agente Bianco: "Rimane alla Fiorentina, dimostrato personalità e di poter stare in prima squadra"

02 gennaio 2023 19:08

Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco

30 dicembre 2022 12:14

Gazzetta, la Reggina guarda ancora in casa Fiorentina: interesse per Bianco per la mediana

28 dicembre 2022 13:26

Nazione, la Fiorentina potrebbe prestare in Serie A Bianco. Il Verona si muove per averlo subito

20 dicembre 2022 12:08

Ceccarini: "La Fiorentina vuole valutare Bianco. Bloccata momentaneamente la sua cessione"

19 dicembre 2022 19:20

Bianco ammette: "Mi trovo meglio a giocare come secondo centrocampista che da regista"

14 dicembre 2022 19:31

La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli

10 dicembre 2022 14:01

Agente Bianco: "Spero che la Fiorentina investa su di lui, Pradè mi dice che ci sono tante offerte"

08 dicembre 2022 19:30

Bianco: "Tanti test per rientrare al meglio. Oggi non è arrivato, ma c'è più feeling con il gol"

01 dicembre 2022 17:10

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