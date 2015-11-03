Notizie Bianco Fiorentina

Taccola: "Per l'Aek Atene giocare con la Fiorentina è un lusso, i viola sono nettamente superiori"
27 novembre 2025 13:39
Bianco protagonista con il Paok. Dopo il gol in campionato arriva anche quello in Europa League
07 novembre 2025 17:25
Bianco( Allenatore Monza): "Colpani può ambire a livelli ben migliori della Fiorentina, è un giocatore fortissimo"
10 settembre 2025 18:26
Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco in uscita, su di lui il Catanzaro di Aquilani"
21 agosto 2025 13:44
Nazione rivela: "Richardson e Bianco possono lasciare la Fiorentina"
20 agosto 2025 10:22
Nazione: "Il Catanzaro vuole Bianco a titolo definitivo, il giocatore prende tempo"
12 agosto 2025 12:36
Il Corriere dello Sport riporta: "Bianco piace al Catanzaro, ma lui potrebbe rifiutare la B"
10 agosto 2025 15:47
Nazione: "Catanzaro pronto a prendere Bianco a titolo definitivo. Ma ora si gioca le chance di permanenza"
02 agosto 2025 11:56
La Nazione riporta: "Fagioli da regista non convince, la Fiorentina va in cerca di un costruttore di gioco"
27 luglio 2025 13:53
Agente Bianco: “I giovani vengono etichettati “giocatori della primavera”. Deve giocare con continuità”
21 luglio 2025 17:30
Tuttosport svela: "Pioli vuole valutare Bianco, Richardson e Ndour prima di fare altri acquisti"
21 luglio 2025 09:23
La Nuova Sardegna: "Bianco è il profilo preferito dal Cagliari per rinforzare la mediana di Pisacane"
08 luglio 2025 22:15
L'Italia U21 pareggia con la Spagna: grande prestazione di Bianco, Ndour resta in panchina
18 giugno 2025 11:58
Convocati Italia under 21 per gli europei: tra i viola presenti Ndour e Bianco. C'è anche Kayode
04 giugno 2025 18:03
Bianco saluta il Monza e torna alla Fiorentina: "Le cose non sono andate come avevo immaginato"
28 maggio 2025 12:17
Nunziata annuncia i 28 preconvocati per l’Europeo Under 21: ci sono Ndour e Bianco. Presente anche Kayode
22 maggio 2025 23:42
Fabregas esalta Alessandro Bianco in conferenza stampa: “Per me è un giocatore davvero forte”
03 aprile 2025 22:05
Bianco: "Aquilani ha cambiato il mio modo di vedere il calcio. Serve dare più tempo agli allenatori"
03 aprile 2025 12:56
Nesta esalta Bianco: "Non ho dubbi su di lui, me lo porterei anche a casa. È tecnico e furbo"
17 febbraio 2025 15:00
L'agente di Bianco: "Mi aspettavo potesse affermarsi in Serie A. Fiorentina? Vedremo a fine anno"
12 febbraio 2025 14:00
Tuttosport: “Bianco e Colpani? Entrambi sotto tiro. I termini degli accordi si rivedono?”
13 gennaio 2025 10:30
L'agente di Bianco: "Pensiamo di rimanere qui a Gennaio, Bianco è il centrocampista più forte del Monza"
07 gennaio 2025 12:50
Bianco: "Vogliamo chiarimenti sul gol annullato. Meritavamo di vincere poi è entrato il miglior giocatore della A"
03 novembre 2024 00:19
Galli (ag. Bianco): "Il gol a Verona? È solo l'inizio. La Fiorentina lo segue, ora vuole fare bene a Monza"
22 ottobre 2024 17:34
Il Monza sbanca il Bentegodi con un netto 3-0. Primo gol in Serie A per Alessandro Bianco
21 ottobre 2024 23:00
Nesta esalta Bianco: “Conosco le sue qualità, la sua prestazione non mi stupisce, l'ho già allenato”
23 settembre 2024 09:08
Bove nuovamente titolare con la Nazionale U21, Kayode ancora out. In panchina Bianco
10 settembre 2024 18:13
Ag. Bianco: "È felice di riabbracciare Nesta a Monza. Grati alla Fiorentina, ma ci aspettavamo altro"
31 agosto 2024 14:24
Pedullà: "Trattativa ai dettagli per Bianco al Monza in prestito secco, lo ha voluto Nesta"
30 agosto 2024 22:39
Di Marzio: "Incontro in corso tra il Monza e l'agente di Bianco per il prestito dalla Fiorentina"
30 agosto 2024 18:15
Pedullà rivela: "Fiorentina, Bianco andrà in prestito secco al Monza se uscirà Valoti"
30 agosto 2024 14:51
TMW, poco spazio per Bianco alla Fiorentina: c'è il pressing del Monza che vuole regalarlo a Nesta
30 agosto 2024 14:25
Pedullà annuncia: "Bianco rimane alla Fiorentina. No allo Sturm Graz che lo voleva in prestito secco"
27 agosto 2024 19:07
Pedullà: "Lo Sturm Graz ha chiesto alla Fiorentina Bianco in prestito con diritto di riscatto"
23 agosto 2024 00:21
Amerini: "Bianco merita un'occasione in viola, però da fare il titolare alla Reggina a farlo a Firenze è diverso"
16 luglio 2024 17:20
Nazione, Palladino valuterà Amatucci, Bianco e Lucchesi. Comuzzo e Distefano andranno in prestito
04 luglio 2024 15:15
Corriere dello Sport: "Anche la Reggiana in difficoltà in mezzo al campo, il sogno è riprendere in prestito Bianco"
02 luglio 2024 10:51
Tuttosport rivela: "Il Bari ha chiesto Bianco alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo"
28 giugno 2024 11:24
Corriere dello Sport: "Il Cagliari piomba su Comuzzo e Lucchesi. Palladino punta su Bianco. Distefano al Bari?"
28 giugno 2024 09:09
TMW, Bianco dovrebbe tornare alla Fiorentina per rimanere a Firenze. Palladino punta su di lui
25 giugno 2024 18:26
Agente di Bianco: "Assurdo fare un altro anno di B, spero che Palladino voglia tenerlo con sé in prima squadra"
21 giugno 2024 20:41
I giovani tornano a Firenze, sono 19. Bianco e Lucchesi? Un ritorno che sa di promozione
07 giugno 2024 09:22
Galli, agente di Bianco: "Ha le carte in regola per rimanere a Firenze, adesso vedremo con Pradè il da farsi"
03 giugno 2024 17:46
Bianco saluta la Reggiana: “Anno splendido, d’ora in poi avrete un fratello per la vita”
16 maggio 2024 09:21
Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"
15 maggio 2024 18:01
Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"
05 aprile 2024 17:09
Gazzetta, a centrocampo fiducia a Bianco ma rispunta Demme che si svincolerà dal Napoli
02 aprile 2024 12:13
La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli
01 aprile 2024 18:20
Bianco: "Con Italiano arrivi a fine stagione esausto, pretende tantissimo, ma ti dà moltissimo"
13 ottobre 2023 11:56
Bianco: "Alla Reggiana sento più responsabilità rispetto alla Fiorentina. A Firenze potevo sbagliare"
27 settembre 2023 19:04
Bianco saluta la Fiorentina, è ufficiale il suo trasferimento in prestito alla Reggiana in serie B
14 luglio 2023 13:09
Pedullà annuncia: "Bianco andrà alla Reggiana in prestito secco. Venerdì le visite mediche"
12 luglio 2023 15:25
Il Catanzaro ha fatto l'offerta migliore Bianco, Bari senza sbocchi, Pisa per Aquilani, Nesta l'ha chiesto
11 luglio 2023 11:51
Agente Bianco: "Stiamo valutando con la Fiorentina dove mandarlo a giocare. Contenti del percorso"
08 luglio 2023 18:12
Il Tirreno, bagarre in Serie B per Bianco: Pisa, Bari e Catanzaro sul centrocampista della Fiorentina
06 luglio 2023 17:40
Gazzetta non ha dubbi: "Bianco sarà un calciatore del Bari, è quasi fatta con la Fiorentina"
04 luglio 2023 09:46
Ds Catanzaro: "Che ci piaccia Bianco è scontato. Ma non siamo gli unici, ci sono club importanti"
01 luglio 2023 16:25
Di Marzio, Aquilani vuole portarsi al Pisa i due giovani della Fiorentina Bianco e Distefano. In prestito in B?
30 giugno 2023 11:43
Il Tirreno, Aquilani vuole un suo pupillo al Pisa: occhi su Bianco della Fiorentina
26 giugno 2023 17:20
Il Bari vuole prendere Bianco in prestito dalla Fiorentina, concorrenza del Verona in serie A
21 giugno 2023 23:02
TMW: Bianco via in prestito dalla Fiorentina, in B ci sono Catanzaro e Reggiana
15 giugno 2023 13:53
Bianco: "Destino fin troppo crudele per noi. Infinita tristezza ma fiero di noi"
08 giugno 2023 22:10
Agente Bianco: "A fine anno lascia la Fiorentina. Non può non giocare e stare a guardare"
01 giugno 2023 15:54
Bianco non ci sta: "Non è facile vincere 11 contro 12. Superiori in tutto: gioco, rispetto, educazione"
25 aprile 2023 23:26
Biasin sul pugno a Bianco: "Punire Sivasspor con turno a porte chiuse ridicolo da parte del UEFA"
01 aprile 2023 15:40
Nessun pugno duro della UEFA per l'aggressione a Bianco: un turno a porte chiuse per il Sivasspor
30 marzo 2023 18:15
Bianco ha le ossa del naso fratturate. Verrà operato solo alla fine di questa stagione
18 marzo 2023 21:08
Gazzetta, Bianco aggredito, il Sivasspor rischia una maxi squalifica e l'aggressore il carcere
18 marzo 2023 10:33
Bianco aggredito, la UEFA ha aperto un’inchiesta. Sivasspor? Ipotesi squalifica del campo in Europa
18 marzo 2023 09:28
Arrestato il 28enne turco che ha rotto il naso a Bianco: il calciatore viola ieri ha sporto denuncia
18 marzo 2023 09:23
Bianco torna sul vergognoso episodio di Sivas e tranquillizza: "Grazie a tutti, sto bene"
17 marzo 2023 19:23
Avvocato Chiacchio: "Squalifica del campo per il Sivasspor e risarcimento per Bianco dall'aggressore"
17 marzo 2023 10:57
Arrestato l'uomo che ha tirato un pugno a Bianco. Oggi verrà processato per direttissima
17 marzo 2023 10:10
Il video dell'aggressione subita da Bianco. Pugno in pieno volto dal tifoso e naso rotto in campo
17 marzo 2023 01:15
Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”
16 marzo 2023 22:42
Commisso chiama la squadra per esultare e fare i complimenti, parole di conforto per Bianco
16 marzo 2023 21:57
Italiano infuriato: "Bianco ha il naso rotto, è vergognoso. Colpito mentre non se lo aspettava"
16 marzo 2023 21:49
Vergogna in Turchia, un tifoso del Sivasspor entra in campo e tira un pugno a Bianco
16 marzo 2023 21:29
Agente Bianco: "Contro il Sassuolo marcato a uomo: avevano paura di lui. Esordio con il Monza ok"
09 marzo 2023 18:18
Ceccarini: "Terzic richiesto fortemente dal Bologna, ma rimarrà alla Fiorentina come Bianco e Ranieri"
26 gennaio 2023 17:39
Probabile formazione, Cerofolini in porta. Rientra Amrabat con Bianco. Favorito Barak su Bonaventura
12 gennaio 2023 12:56
Agente Bianco: "Contro il Sassuolo è stato marcato a uomo quindi vuol dire che lo temevano"
09 gennaio 2023 20:50
Italiano: "Nico ha voglia ma ha fatto pochi allenamenti in gruppo, complimenti a Bianco"
06 gennaio 2023 15:31
La gioia di Bianco dopo l'esordio. In pizzeria con la famiglia, poi Toci lo ha aspettato con lo champagne
06 gennaio 2023 12:54
Agente Bianco: "Non deve andare in serie B, resta alla Fiorentina. Non c'entra con il gol subito"
05 gennaio 2023 14:15
TMW, Bianco potrebbe restare alla Fiorentina dopo la buona prestazione di ieri col Monza
05 gennaio 2023 12:42
Ferrara duro: "Fiorentina-Monza pari tra squadre da metà classifica. Palladino più bravo di Italiano"
05 gennaio 2023 12:35
Piccinetti: "Oggi deve giocare Bianco, non puoi arretrare un giocatore offensivo come Bonaventura"
04 gennaio 2023 12:52
Repubblica, il centrocampo della Fiorentina è in emergenza. Probabilissimo esordio per Bianco
04 gennaio 2023 12:39
Semplici su Bianco: "Se Italiano lo ritiene all'altezza non avrà problemi a dargli spazio"
03 gennaio 2023 18:40
Bianco è il tuo momento: con Mandragora out, ed Amrabat in forse, Italiano punterà sul classe 2002?
03 gennaio 2023 14:48
Agente Bianco: "Rimane alla Fiorentina, dimostrato personalità e di poter stare in prima squadra"
02 gennaio 2023 19:08
Form. ufficiale Fiorentina: C'è Venuti a destra, Bianco in regia e Cabral completa il tridente d'attacco
30 dicembre 2022 12:14
Gazzetta, la Reggina guarda ancora in casa Fiorentina: interesse per Bianco per la mediana
28 dicembre 2022 13:26
Nazione, la Fiorentina potrebbe prestare in Serie A Bianco. Il Verona si muove per averlo subito
20 dicembre 2022 12:08
Ceccarini: "La Fiorentina vuole valutare Bianco. Bloccata momentaneamente la sua cessione"
19 dicembre 2022 19:20
Bianco ammette: "Mi trovo meglio a giocare come secondo centrocampista che da regista"
14 dicembre 2022 19:31
La Fiorentina di Italiano testa tanti giovani contro il Dortmund, titolari Ranieri, Bianco e Favasuli
10 dicembre 2022 14:01
Agente Bianco: "Spero che la Fiorentina investa su di lui, Pradè mi dice che ci sono tante offerte"
08 dicembre 2022 19:30
Bianco: "Tanti test per rientrare al meglio. Oggi non è arrivato, ma c'è più feeling con il gol"
01 dicembre 2022 17:10
Archivio