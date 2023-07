Il Tirreno, bagarre in Serie B per Bianco: Pisa, Bari e Catanzaro sul centrocampista della Fiorentina

Tra i giovani viola che quest’estate lasceranno la Fiorentina in prestito in cerca di minuti preziosi per la propria crescita c’è sicuramente Alessandro Bianco. Il centrocampista classe 2002 è pronto ad una nuova avventura ed è seguito con molto interesse da diversi club di Serie B. Tra questi c’è il Pisa di Aquilani, che già lo aveva allenato nella Primavera. I toscani però dovranno battere la concorrenza di Catanzaro e Bari. A scriverlo è Il Tirreno.