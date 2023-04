Bianco non ci sta: “Non è facile vincere 11 contro 12. Superiori in tutto: gioco, rispetto, educazione”

La Fiorentina Primavera perde contro la Roma che si aggiudica allo stadio Arechi di Salerno la Coppa Italia. Un arbitraggio molto discutibile, manca un rosso ad un giocatore della Roma per aver calciato Kayode e ci sono anche dubbi sul gol vittoria dove Lucchesi è stato letteralmente surclassato. Alessandro Bianco, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “Prima o poi doveva succedere di perdere una finale, per la legge dei grandi numeri. Uscite a testa non alta ma altissima, superiori in tutto: nel gioco, nel rispetto e nell’educazione. Siate veramente orgogliosi di ciò che avete fatto, di vestire questa maglia e di rappresentare questa città, purtroppo è difficile vincere 11 contro 12 ogni tanto”

