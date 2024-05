Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: “Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante”

L’allenatore della Reggiana, Alessandro Nesta ha parlato a Il Resto del Carlino della stagione 23/24, commentando le prestazioni della sua squadra e analizzando le caratteristiche di alcuni giovani di proprietà della Fiorentina:

“I giocatori che mi hanno sorpreso di più? Parlo dei giovani… a Cigarini cosa devo spiegare? È lui che spiega a me. Marcandalli mi ha dato gusto perché un cavallo del genere non è facile da trovare: negli ultimi 2 mesi ha limitato gli errori ed è stato dominante contro tutti. Bianco è arrivato che era già a posto, ma anche per il carattere, basta sentirlo parlare. Anche con Edo Pieragnolo abbiamo fatto un bel percorso”. “Per quanto riguarda i giovani più interessanti della Serie B, io avevo i migliori, ma Raimondo e Distefano della Ternana sono davvero molto interessanti”.