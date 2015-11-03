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Notizie Distefano Fiorentina

I ragazzi giocano bene: Rubino e Distefano ribaltano il Venezia e fanno sognare la Carrarese

25 ottobre 2025 19:20

Ufficiale, Distefano rinnova con la Fiorentina fino al 2028 e va in prestito secco alla Carrarese

14 luglio 2025 20:08

TMW annuncia: "La Carrarese vuole in prestito Distefano dalla Fiorentina, molti club su di lui"

05 luglio 2025 15:39

RadioBari rivela: "Bari e Fiorentina si stanno mettendo d'accordo per il prestito di Distefano"

25 giugno 2025 23:40

Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"

24 luglio 2024 10:08

TMW, Reggiana in chiusura per Distefano. Interesse anche per Lucchesi, ma c'è il Venezia

19 luglio 2024 15:29

Il Resto del Carlino, il Cesena bussa alla Fiorentina per Distefano. Ci sono anche Reggiana e Bari

13 luglio 2024 14:20

Gazzetta di Reggio: "Distefano sulla lista del ds Pizzimenti per rinforzare l'attacco della Reggiana"

11 luglio 2024 16:53

Corriere dello Sport: "Il Cagliari piomba su Comuzzo e Lucchesi. Palladino punta su Bianco. Distefano al Bari?"

28 giugno 2024 09:09

Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?

16 giugno 2024 18:21

Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti

25 maggio 2024 23:54

Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"

15 maggio 2024 18:01

Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C

01 maggio 2024 17:40

Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"

05 aprile 2024 17:09

Distefano: "Aquilani ha fatto molto per aiutarmi, ho imparato tanto da Vlahovic e Nico"

04 ottobre 2023 19:38

Di Marzio, Aquilani vuole portarsi al Pisa i due giovani della Fiorentina Bianco e Distefano. In prestito in B?

30 giugno 2023 11:43

Se la Fiorentina farà la Conference Krastev, Kayode, Amatucci e Distefano sperano di essere in rosa

11 giugno 2023 13:46

Ag. Distefano: "Gioca un calcio maturo, è pronto per la prima squadra. A Firenze o fuori"

06 marzo 2023 17:40

Distefano: "Italiano esigente con noi giovani. Aquilani ci ha detto di guardare e rubare dai più esperti"

19 luglio 2022 18:14

L'ultimo giovane di casa Fiorentina, dopo Sottil, Chiesa e Bernardeschi ecco Distefano

04 dicembre 2021 13:28

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