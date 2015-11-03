Notizie Distefano Fiorentina

I ragazzi giocano bene: Rubino e Distefano ribaltano il Venezia e fanno sognare la Carrarese
25 ottobre 2025 19:20
Ufficiale, Distefano rinnova con la Fiorentina fino al 2028 e va in prestito secco alla Carrarese
14 luglio 2025 20:08
TMW annuncia: "La Carrarese vuole in prestito Distefano dalla Fiorentina, molti club su di lui"
05 luglio 2025 15:39
RadioBari rivela: "Bari e Fiorentina si stanno mettendo d'accordo per il prestito di Distefano"
25 giugno 2025 23:40
Pedullà: "A sorpresa il Frosinone prende in prestito Distefano, accordo raggiunto con la Fiorentina"
24 luglio 2024 10:08
TMW, Reggiana in chiusura per Distefano. Interesse anche per Lucchesi, ma c'è il Venezia
19 luglio 2024 15:29
Il Resto del Carlino, il Cesena bussa alla Fiorentina per Distefano. Ci sono anche Reggiana e Bari
13 luglio 2024 14:20
Gazzetta di Reggio: "Distefano sulla lista del ds Pizzimenti per rinforzare l'attacco della Reggiana"
11 luglio 2024 16:53
Corriere dello Sport: "Il Cagliari piomba su Comuzzo e Lucchesi. Palladino punta su Bianco. Distefano al Bari?"
28 giugno 2024 09:09
Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?
16 giugno 2024 18:21
Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti
25 maggio 2024 23:54
Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"
15 maggio 2024 18:01
Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C
01 maggio 2024 17:40
Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"
05 aprile 2024 17:09
Distefano: "Aquilani ha fatto molto per aiutarmi, ho imparato tanto da Vlahovic e Nico"
04 ottobre 2023 19:38
Di Marzio, Aquilani vuole portarsi al Pisa i due giovani della Fiorentina Bianco e Distefano. In prestito in B?
30 giugno 2023 11:43
Se la Fiorentina farà la Conference Krastev, Kayode, Amatucci e Distefano sperano di essere in rosa
11 giugno 2023 13:46
Ag. Distefano: "Gioca un calcio maturo, è pronto per la prima squadra. A Firenze o fuori"
06 marzo 2023 17:40
Distefano: "Italiano esigente con noi giovani. Aquilani ci ha detto di guardare e rubare dai più esperti"
19 luglio 2022 18:14
L'ultimo giovane di casa Fiorentina, dopo Sottil, Chiesa e Bernardeschi ecco Distefano
04 dicembre 2021 13:28
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